Мечтаете прогуляться сквозь века и почувствовать дыхание старого Парижа? Отправляйтесь со мной в путешествие, где история оживает на каждом шагу. В Аренах Лютеции вы займёте место на каменных скамьях и
Описание экскурсииМы начнём нашу прогулку у второго выхода станции метро «Площадь Монж». Отсюда отправимся к Аренам Лютеции — древнему галло-римскому амфитеатру. Почти две тысячи лет назад на этих каменных скамьях сидели жители Лютеции, аплодируя гладиаторам и актёрам! Я расскажу вам, каким был Париж в античные времена, когда он был всего лишь провинциальным городом Римской империи. Вы узнаете, где находился форум, и пройдетесь по улицам, где проходили когда-то главные римские дороги. Постепенно мы переместимся во времени в эпоху Средневековья. С V века Лютецию всё чаще начинают называть Парижем — по имени племени паризиев, живших на берегах Сены задолго до римлян. Здесь на короткое время король Хлодвиг сделал свою столицу, а уже в XVI веке при Франциске I Париж окончательно стал столицей Франции. По пути вас ждут настоящие жемчужины средневековой архитектуры: величественная Башня Кловиса (Хлодвига)- старинная колокольня, единственное, что осталось от церкви, исчезнувшей в XIX веке; Церковь Сент-Этьен-дю-Мон с её необычным асимметричным фасадом; Коллеж бернардинцев XIII века, где обучались монахи-цистерианцы; крошечная Церковь Сен-Жюльен-лё-Повр; легендарный Собор Парижской Богоматери; Консьержери - резиденция королей в Средние века; и, наконец, Башня Святого Иакова — точка, откуда веками отправлялись паломники в Сантьяго-де-Компостела. В этой прогулке мы будем шаг за шагом переходить из одной эпохи в другую, чтобы почувствовать, как античный город превращался в средневековую столицу, и как история Парижа оживает прямо у нас на глазах.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арены Лютеции
- Башня Хлодвига
- Церковь Сент-Этьен-дю-мон
- Церковь Сен-Никола-дю-Шардоне
- Коллеж Бернардинцев
- Церковь Сен-Жюльен-ле-повр
- Сквер Рене Вивиани
- Собор Парижской Богоматери (мы ограничимся осмотром снаружи)
- Сен Шапель
- Консьержери
- Площадь Шатле
- Башня Святого Иакова
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Metro "Place Monge sortie 2. Rue de Navarre. (У метро"Place Monge " 2-й выход)
Завершение: Сквер Башни Святого Иакова. Метро «Châtelet», линии 4,7,11,14. RER A, B, D
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
