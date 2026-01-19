Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше услышите отзвуки древних представлений. В церкви Сент-Этьен-дю-Мон загадаете желание Святой Женевьеве — покровительнице города. У Часовой башни Консьержери заглянете в прошлое, глядя на часы XIV века. А у Башни Святого Иакова представите, как отправлялись отсюда паломники в свой великий путь. Мечтаете прогуляться сквозь века и почувствовать дыхание старого Парижа? Отправляйтесь со мной в путешествие, где история оживает на каждом шагу. В Аренах Лютеции вы займёте место на каменных скамьях и

Описание экскурсии Мы начнём нашу прогулку у второго выхода станции метро «Площадь Монж». Отсюда отправимся к Аренам Лютеции — древнему галло-римскому амфитеатру. Почти две тысячи лет назад на этих каменных скамьях сидели жители Лютеции, аплодируя гладиаторам и актёрам! Я расскажу вам, каким был Париж в античные времена, когда он был всего лишь провинциальным городом Римской империи. Вы узнаете, где находился форум, и пройдетесь по улицам, где проходили когда-то главные римские дороги. Постепенно мы переместимся во времени в эпоху Средневековья. С V века Лютецию всё чаще начинают называть Парижем — по имени племени паризиев, живших на берегах Сены задолго до римлян. Здесь на короткое время король Хлодвиг сделал свою столицу, а уже в XVI веке при Франциске I Париж окончательно стал столицей Франции. По пути вас ждут настоящие жемчужины средневековой архитектуры: величественная Башня Кловиса (Хлодвига)- старинная колокольня, единственное, что осталось от церкви, исчезнувшей в XIX веке; Церковь Сент-Этьен-дю-Мон с её необычным асимметричным фасадом; Коллеж бернардинцев XIII века, где обучались монахи-цистерианцы; крошечная Церковь Сен-Жюльен-лё-Повр; легендарный Собор Парижской Богоматери; Консьержери - резиденция королей в Средние века; и, наконец, Башня Святого Иакова — точка, откуда веками отправлялись паломники в Сантьяго-де-Компостела. В этой прогулке мы будем шаг за шагом переходить из одной эпохи в другую, чтобы почувствовать, как античный город превращался в средневековую столицу, и как история Парижа оживает прямо у нас на глазах.

