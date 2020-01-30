37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по улицам студенческого района с античными корнями и узнать его богатейшую историю

Мария
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Мария – ваш гид
На левом берегу Сены, на месте античного города Лютеция, вы рассмотрите самые знаменитые, а также малоизвестные достопримечательности разных эпох и времён, узнаете о великих умах, живших в студенческом районе, где расположился Парижский университет — Сорбонна.

Увидите изящные памятники архитектуры и места, помнящие историю и её вершителей, и прочувствуете невероятную атмосферу города и Латинского квартала.
От 85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Встреча — Mетро Saint-Michel
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У этой экскурсии37 отзывов
4.95
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях

Что вас ожидает

От Античности и Средних веков — к современности
Я покажу вам термы (бани) I века н.э. и поясню, почему их посещение было обязательным и как проходили банные процедуры. Pасскажу, как появлялись названия парижских улиц, как местные жители ориентировались в городе, нумеровали дома и как в наши дни найти нужный, не имея под рукой карты. У особняка Клюни вы поймёте, как эта гостиница для монахов стала резиденцией королевы Марии Тюдор, а потом — музеем Средневековья. Я познакомлю вас с историей университета Сорбонны и с особенностями жизни и учёбы студентов в Средние века, а возле величественного Пантеона объясню, почему этот храм был превращён в усыпальницу великих людей. В тени самого старого дерева Парижа вы полюбуетесь видом на Нотр-Дам де Пари, а затем мы посетим церковь Сент-Этьен-дю-Монт, где сохранилась единственная в Париже алтарная преграда (амвон).

Изюминки Латинского квартала
Вы окажетесь в месте, где в XII веке находилась подземная темница, увидите старейшую вывеску Парижа и средневековое кладбище. Я покажу самую узкую улицу Парижа (улицу Кота-Рыболова) и расскажу предание о монахе и его чёрном питомце, проживавших на ней в XIV веке. Заглянув в необычный магазин англоязычной книги, вы узнаете, чем он, помимо уютной домашней атмосферы, привлекает путешественников со всего мира. Вы побываете на месте съемок фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже» и загадаете желание у статуи философа Монтеня, а потом я проведу вас к театру Юшетт, установившему мировой рекорд по продолжительности показа одной пьесы.

Легенды и необычные факты
Вы узнаете, какова роль архангела Михаила в истории Франции и где хранятся мощи покровительницы Парижа Святой Женевьевы. Я поведаю вам легенды об отшельнике святом Северине, о покровителях путников святом Юлиане Бедном и святом Мартине Турском. Вы поймёте, почему парижане могут бесплатно посещать музеи Рима и чем надпись на фасаде Пантеона вызывает неудовольствие горожан. Я раскрою секрет популярного в 19 веке «зелёного конфитюра» и покажу, где находятся элементы старинного декора Нотр-Дама, ставшие ненужными во время реставрации собора.

Знаменитые обитатели Латинского квартала
Город хранит память о многих всемирно известных людях. Вы увидите дома, где жили Наполеон Бонапарт, Осип Мандельштам, часовню, в которой похоронен кардинал Ришелье, а также отель, где родилась повесть «Полковнику никто не пишет» Гарсиа Маркеса. В разных уголках Латинского квартала вы найдёте места, где учились Жан-Батист Мольер, Виктор Гюго, Шарль Бодлер, Вольтер и некоторые президенты Франции, в том числе Эммануэль Макрон, — и за время экскурсии прикоснётесь к истории в лицах.

Маршрут

Фонтан Сен-Мишель — средневековые улицы — магазин «Шекспир и компания» — сквер Рене Вивиани (вид на собор Парижской Богоматери) — Церкви Сен-Жюльен-лe-Повр и Сен-Северин — Термы (древнеримские бани) — особняк Клюни — площадь Сорбонны — башня Хлодвига (аббатство Святой Женевьевы) — церковь Сент-Этьен-дю-Монт — Пантеон.

По вашему желанию возможно посещение Люксембургского сада, где я познакомлю вас с историей сада, фонтана Медичи, Люксембургского дворца. Продолжительность экскурсии увеличится на 30 минут (оплачивается дополнительно 15 евро к общей стоимости экскурсии, независимо от количества участников и действующих скидок).

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить Париж давних времён и погружение в прошлое было наиболее полным.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Организационные детали

  • Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка — подробности можно уточнить в переписке
  • Для более подробного знакомства с Люксембургским садом вы можете забронировать мою прогулку Секреты Люксембургского сада

Как проходит экскурсия

  • Возможность посетить книжный магазин «Шекспир и Компания» и церкви Сен-Жюльен-ле-Повр и Сент-Этьен-дю-Мон зависит от времени начала экскурсии и графика работы этих учреждений. Посещение церквей во время богослужений невозможно.
  • В программу экскурсии не входит посещение церкви Сен-Северин, особняка Клюни и Пантеона. Вы сможете посетить их самостоятельно после окончания экскурсии.
  • Сорбонна и Люксембургский дворец открыты для посещений только в Дни национального наследия (конец сентября).
  • Мы успеем осмотреть заявленные в программе достопримечательности, если будем поддерживать заданный мною темп прогулки и не будем останавливаться на кофе-паузы и приобретение сувениров. В противном случае маршрут может быть сокращен.
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Mетро Saint-Michel.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «...никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему». Так сказал Хэмингуэй. Я буду рада показать вам этот удивительный город таким, какой он есть — с его историей и историями, его прошлым и настоящим, легендами и воспоминаниями — и помочь вам открыть ваш Париж.
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Довольно формальный подход.
16 декабря 2019
Браво, Мария! Очень добрый человек,интересный собеседник,увлекательный рассказчик,гид с Большой буквы! Интересно и увлекательно! На одном дыхании! Рекомендую всем! Мария молодчинка!!!👏👏👏
Юлия
15 декабря 2019
Все было прекрасно! Масса интересной информации! Всем рекомендую! Спасибо!!!
29 ноября 2019
Замечательная экскурсия. Мария очень творчески подходит к изложению материала, ее рассказ содержателен и в то же время неутомителен. Интересный маршрут, много любопытных фактов из истории Парижа, время летит незаметно. Спасибо!
24 ноября 2019
Мария великолепный рассказчик, эрудированный гид и знаток своего дела. Я очень рекомендую ее экскурсии.
3 ноября 2019
Искренне хотелось поблагодарить Марию за 3,5 часа, проведённые в её компании по Латинскому кварталу. Это был интересный рассказ о времени и людях, так же меня впечатлили места, которые я увидела в первый раз. Очень интересная экскурсия для людей , которые посещают первый раз Париж, но и которые хотят увидеть Париж, глазами местных людей.Спасибо большое. Успехов во всём.
31 октября 2019
Экскурсия "Латинский квартал в деталях" - это прекрасная экскурсия с Марией, человеком, влюбленным в Париж и в свою профессию. Мы узнали множество интересных фактов, легенд, историй о людях великих и простых, живших в Париже со дня его основания до наших дней. Это вторая наша экскурсия с Марией и, надеюсь, не последняя... Очень рекомендую всем это замечательное путешествие по Латинскому кварталу. Спасибо огромное, Мария!
24 октября 2019
Благодарим Марию за прекрасную экскурсия по столь красивому и неизвестному нам кварталу. Было очень приятно слушать историю города с забавными и интересными фактами.
Мария также предусмотрела микрофон, что дало нам возможность не напрягать слух в шумных местах.
Еще раз убедились, что проведенное время с гидом дает море положительный эмоций и знаний!
18 сентября 2019
Это была наша вторая экскурсия по Парижу и опять с Марией. Экскурсия выше всех похвал! Мы столько много узнали из истории Парижа, его легенды! Мария подсказала, где можно вкусно поесть в Латинском квартале.
13 сентября 2019
Экскурсия прошла очень интересно, много нового узнали о Франции и ее героях. Прошли по местам в , которые бы сами на дошли. Мария очень организованный , внимательный гид. Проинформировала о местной забастовке и поле выслала информацию, что бы мы не попали в не приятную ситуацию и были готовы. После экскурсии нам выдали план куда идти и где , что можно перекусить на любой вкус и бюджет. Была с дочкой 11 лет , ей то же понравилось, хоть иногда было заметно, что она подустала... спасибо за приятно проведённое время.
Ещё 27 отзывов

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