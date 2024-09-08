37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На левом берегу Сены, на месте античного города Лютеция, вы рассмотрите самые знаменитые и малоизвестные достопримечательности разных эпох.Узнаете о великих умах, живших в студенческом районе, где расположился Парижский университет -

Сорбонна. Увидите изящные памятники архитектуры и места, помнящие историю и её вершителей. Прочувствуете невероятную атмосферу города и Латинского квартала. Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет. Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

От Античности и Средних веков — к современности

Я покажу вам термы (бани) I века н. э. и поясню, почему их посещение было обязательным и как проходили банные процедуры. Pасскажу, как появлялись названия парижских улиц и как раньше местные жители ориентировались в городе. У особняка Клюни вы поймёте, как эта гостиница для монахов стала резиденцией королевы Марии Тюдор, а потом — музеем Средневековья. Я познакомлю вас с историей университета Сорбонны, а возле Пантеона объясню, почему этот храм был превращён в усыпальницу великих людей. В тени самого старого дерева Парижа вы полюбуетесь видом на старейшую церковь города и на отреставрированный после пожара собор Нотр-Дам де Пари.

«Изюминки» Латинского квартала

Я покажу самую узкую улицу Парижа и расскажу предание о монахе и его коте, живших на ней в XIV веке. Вы побываете на месте съёмок фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже» и загадаете желание у статуи философа Монтеня. Узнаете, почему парижане могут бесплатно посещать музеи Рима и какой театр установил рекорд, показывая один и тот же спектакль много лет подряд. Я раскрою вам секрет популярного в 19 веке «зелёного конфитюра» и объясню, почему небольшой магазин английской книги привлекает путешественников со всего мира.

Знаменитые обитатели квартала

Город хранит память о многих всемирно известных людях. Вы увидите дома, где жили Наполеон Бонапарт, Осип Мандельштам, часовню, в которой похоронен кардинал Ришелье, а также отель, где родилась повесть «Полковнику никто не пишет» Гарсиа Маркеса. В разных уголках Латинского квартала вы найдёте места, где учились Жан-Батист Мольер, Виктор Гюго, Шарль Бодлер, Вольтер и некоторые президенты Франции, в том числе Эмманюэль Макрон, — и за время экскурсии прикоснётесь к истории в лицах.

По вашему желанию возможно посещение Люксембургского сада, где я познакомлю вас с историей сада, фонтана Медичи, Люксембургского дворца. Продолжительность экскурсии увеличится на 30 минут (оплачивается дополнительно 20 евро к общей стоимости экскурсии, независимо от количества участников и действующих скидок).

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить Париж давних времён и погружение в прошлое было наиболее полным.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Организационные детали

Для более подробного знакомства с Люксембургским садом вы можете забронировать мою прогулку Секреты Люксембургского сада

Как проходит экскурсия