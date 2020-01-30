37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От Античности и Средних веков — к современности

Я покажу вам термы (бани) I века н.э. и поясню, почему их посещение было обязательным и как проходили банные процедуры. Pасскажу, как появлялись названия парижских улиц, как местные жители ориентировались в городе, нумеровали дома и как в наши дни найти нужный, не имея под рукой карты. У особняка Клюни вы поймёте, как эта гостиница для монахов стала резиденцией королевы Марии Тюдор, а потом — музеем Средневековья. Я познакомлю вас с историей университета Сорбонны и с особенностями жизни и учёбы студентов в Средние века, а возле величественного Пантеона объясню, почему этот храм был превращён в усыпальницу великих людей. В тени самого старого дерева Парижа вы полюбуетесь видом на Нотр-Дам де Пари, а затем мы посетим церковь Сент-Этьен-дю-Монт, где сохранилась единственная в Париже алтарная преграда (амвон).

Изюминки Латинского квартала

Вы окажетесь в месте, где в XII веке находилась подземная темница, увидите старейшую вывеску Парижа и средневековое кладбище. Я покажу самую узкую улицу Парижа (улицу Кота-Рыболова) и расскажу предание о монахе и его чёрном питомце, проживавших на ней в XIV веке. Заглянув в необычный магазин англоязычной книги, вы узнаете, чем он, помимо уютной домашней атмосферы, привлекает путешественников со всего мира. Вы побываете на месте съемок фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже» и загадаете желание у статуи философа Монтеня, а потом я проведу вас к театру Юшетт, установившему мировой рекорд по продолжительности показа одной пьесы.

Легенды и необычные факты

Вы узнаете, какова роль архангела Михаила в истории Франции и где хранятся мощи покровительницы Парижа Святой Женевьевы. Я поведаю вам легенды об отшельнике святом Северине, о покровителях путников святом Юлиане Бедном и святом Мартине Турском. Вы поймёте, почему парижане могут бесплатно посещать музеи Рима и чем надпись на фасаде Пантеона вызывает неудовольствие горожан. Я раскрою секрет популярного в 19 веке «зелёного конфитюра» и покажу, где находятся элементы старинного декора Нотр-Дама, ставшие ненужными во время реставрации собора.

Знаменитые обитатели Латинского квартала

Город хранит память о многих всемирно известных людях. Вы увидите дома, где жили Наполеон Бонапарт, Осип Мандельштам, часовню, в которой похоронен кардинал Ришелье, а также отель, где родилась повесть «Полковнику никто не пишет» Гарсиа Маркеса. В разных уголках Латинского квартала вы найдёте места, где учились Жан-Батист Мольер, Виктор Гюго, Шарль Бодлер, Вольтер и некоторые президенты Франции, в том числе Эммануэль Макрон, — и за время экскурсии прикоснётесь к истории в лицах.

Маршрут

Фонтан Сен-Мишель — средневековые улицы — магазин «Шекспир и компания» — сквер Рене Вивиани (вид на собор Парижской Богоматери) — Церкви Сен-Жюльен-лe-Повр и Сен-Северин — Термы (древнеримские бани) — особняк Клюни — площадь Сорбонны — башня Хлодвига (аббатство Святой Женевьевы) — церковь Сент-Этьен-дю-Монт — Пантеон.

По вашему желанию возможно посещение Люксембургского сада, где я познакомлю вас с историей сада, фонтана Медичи, Люксембургского дворца. Продолжительность экскурсии увеличится на 30 минут (оплачивается дополнительно 15 евро к общей стоимости экскурсии, независимо от количества участников и действующих скидок).

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить Париж давних времён и погружение в прошлое было наиболее полным.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.