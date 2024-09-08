37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Латинский квартал в деталях

На левом берегу Сены, в сердце Парижа, вы увидите термы, Сорбонну, Пантеон и другие достопримечательности, узнаете об известных жителях квартала
На левом берегу Сены, на месте античного города Лютеция, вы рассмотрите самые знаменитые и малоизвестные достопримечательности разных эпох.

Узнаете о великих умах, живших в студенческом районе, где расположился Парижский университет -
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Сорбонна. Увидите изящные памятники архитектуры и места, помнящие историю и её вершителей. Прочувствуете невероятную атмосферу города и Латинского квартала. Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет. Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка

4.9
51 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидите термы I века н. э
  • 📚 Узнаете историю Сорбонны
  • 🏰 Посетите Пантеон
  • 🎬 Побываете на месте съёмок фильма
  • 📖 Узнаете о знаменитых жителях квартала
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях
Латинский квартал в деталях

Что можно увидеть

  • Термы I века н. э
  • Сорбонна
  • Пантеон
  • Старейшая церковь Парижа
  • Собор Нотр-Дам де Пари
  • Люксембургский сад

Описание экскурсии

От Античности и Средних веков — к современности

Я покажу вам термы (бани) I века н. э. и поясню, почему их посещение было обязательным и как проходили банные процедуры. Pасскажу, как появлялись названия парижских улиц и как раньше местные жители ориентировались в городе. У особняка Клюни вы поймёте, как эта гостиница для монахов стала резиденцией королевы Марии Тюдор, а потом — музеем Средневековья. Я познакомлю вас с историей университета Сорбонны, а возле Пантеона объясню, почему этот храм был превращён в усыпальницу великих людей. В тени самого старого дерева Парижа вы полюбуетесь видом на старейшую церковь города и на отреставрированный после пожара собор Нотр-Дам де Пари.

«Изюминки» Латинского квартала

Я покажу самую узкую улицу Парижа и расскажу предание о монахе и его коте, живших на ней в XIV веке. Вы побываете на месте съёмок фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже» и загадаете желание у статуи философа Монтеня. Узнаете, почему парижане могут бесплатно посещать музеи Рима и какой театр установил рекорд, показывая один и тот же спектакль много лет подряд. Я раскрою вам секрет популярного в 19 веке «зелёного конфитюра» и объясню, почему небольшой магазин английской книги привлекает путешественников со всего мира.

Знаменитые обитатели квартала

Город хранит память о многих всемирно известных людях. Вы увидите дома, где жили Наполеон Бонапарт, Осип Мандельштам, часовню, в которой похоронен кардинал Ришелье, а также отель, где родилась повесть «Полковнику никто не пишет» Гарсиа Маркеса. В разных уголках Латинского квартала вы найдёте места, где учились Жан-Батист Мольер, Виктор Гюго, Шарль Бодлер, Вольтер и некоторые президенты Франции, в том числе Эмманюэль Макрон, — и за время экскурсии прикоснётесь к истории в лицах.

По вашему желанию возможно посещение Люксембургского сада, где я познакомлю вас с историей сада, фонтана Медичи, Люксембургского дворца. Продолжительность экскурсии увеличится на 30 минут (оплачивается дополнительно 20 евро к общей стоимости экскурсии, независимо от количества участников и действующих скидок).

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить Париж давних времён и погружение в прошлое было наиболее полным.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Возможность посетить книжный магазин «Шекспир и Компания» и церкви Сен-Жюльен-ле-Повр и Сент-Этьен-дю-Мон зависит от времени начала экскурсии и графика работы этих учреждений. Посещение церквей во время богослужений невозможно.
  • В программу экскурсии не входит посещение церкви Сен-Северин, особняка Клюни и Пантеона. Вы сможете посетить их самостоятельно после окончания экскурсии.
  • Сорбонна и Люксембургский дворец открыты для посещений только в Дни национального наследия (конец сентября).
  • Мы успеем осмотреть заявленные в программе достопримечательности, если будем поддерживать заданный мною темп прогулки и не будем останавливаться на кофе-паузы и приобретение сувениров. В противном случае маршрут может быть сокращен.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Mетро Saint-Michel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1860 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «… никогда не кончается, и каждый, кто
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там жил, помнит его по-своему». Так сказал Хэмингуэй. Я буду рада показать вам этот удивительный город таким, какой он есть — с его историей и историями, его прошлым и настоящим, легендами и воспоминаниями — и помочь вам открыть ваш Париж.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария, большое спасибо за экскурсию! Нам понравилось все) мероприятие подойдет для любителей классических экскурсий, интересующихся историей. Время пролетело незаметно, было очень интересно, познавательно даже для искушенных туристов! Очень приятно, что можно задавать любые вопросы, без ответов они не останутся)
Мария, большое спасибо за экскурсию! Нам понравилось все) мероприятие подойдет для любителей классических экскурсий, интересующихся историей.
Мария, большое спасибо за экскурсию! Нам понравилось все) мероприятие подойдет для любителей классических экскурсий, интересующихся историей.
Мария, большое спасибо за экскурсию! Нам понравилось все) мероприятие подойдет для любителей классических экскурсий, интересующихся историей.
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Катя
Классическая экскурсия. Здесь родился, здесь женился, здесь убил, тут похвалили, тут ел из помойки. Париж древний город, латинский квартал - один из самых старых, поэтому там в каждом доме кто-то
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жил. Мария компетентна, вежлива. Если ищите классического гида, то вам понравится.

Я много путешествую, видела и была у сотни гидов точно, и мне было скучно на этой экскурсии. Формат пеших маршрутов обожаю, но мы много стояли, а я ожидала ходить. Я замёрзла, не смотря на то, как многослойно и тепло я была одета, такого со мной на пеших экскурсиях вообще не случалось. Это может быть плюсом для тех, кто больше предпочитает постоять на месте 10 плюс минут и неспешно двигаться. Я люблю интерактив у частных гидов, хотя это сейчас и на групповых турах часто встречается, когда и история и современность и попробуйте это/слелайте то. У Марии классика, по ощущениям как будто я на автобусной экскурсии или скачала аудиогайд. Так произошло, потому что сторителлинг не адаптируется: короче говоря, всем в одном и том же ключе рассказывают набор фактов и событий. Поставила 5 звёзд, потому что если вы не часто берёте индивидуального гида, вам скорее всего понравится.

Мария
Мария
Ответ организатора:
Здравствуйте, Катя!
Спасибо за столь подробный отзыв об экскурсии, он поможет другим путешественникам определиться с выбором.

Да, я провожу классические пешеходные экскурсии.
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Мы не катаемся на самокатах/велосипедах, не бегаем трусцой, не проводим дегустации вин и сыров. Если вас интересует такой формат экскурсий, их также можно найти и заказать у других гидов.

Пешеходная экскурсия подразумевает, что мы передвигаемся пешком и делаем остановки у разных достопримечательностей, и на протяжении всего маршрута, в движении и при остановках, я рассказываю об их прошлом и настоящем, адаптируя мой рассказ под ваше знание истории в целом и этих достопримечательностей, отвечая на все возникающие у вас вопросы.

Посетив множество экскурсий, вы должны понимать, что индивидуальная экскурсия даёт возможность скорректировать программу в зависимости от пожеланий путешественника: если холодно - зайти погреться в кафе, устали стоять - больше ходить, устали ходить - присесть, устали слушать - сделать паузу или завершить экскурсию. Eсли вам нужно купить сувениры, сделать пцр-тест в аптеке, зайти в банк, и т. д., и т. п. - я с удовольствием помогу вам в этом.

Но такая экскурсия предполагает обратную связь, и если вы не озвучиваете свои пожелания и на вопросы гида отвечаете, что всё в порядке, то вряд ли получится адaптация экскурсии под ваc на все 100%.

Я рада, что, как вы сказали мне на нашей прогулке, благодаря моей экскурсии вы открыли для себя интересные места в уже знакомом вам Латинском квартале, мимо которых раньше проходили, не обращая на них внимания.

Прошу и вас, и всех путешественников при заказе экскурсий внимательно знакомиться с их описанием, заранее или в ходе прогулки озвучивать свои пожелания, чтобы я могла подстроиться под них и чтобы вам на моих экскурсиях вам было интересно и комфортно. Для меня, как для гида, это самое главное.

С уважением, Мария

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Юлия
Мария прекрасный гид! Экскурсия с ней была как прогулка по Парижу с подругой, которая не просто знает город как свои пять пальцев, она влюблена в этот город. В перерывах между
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увлекательными рассказами о легендах, фактах и историях Латинского квартала она с радостью делала остановки на кофе, по нашей просьбе, защищала от назойливых продавцов лже-петиций и многое другое, на что другие гиды бы не обратили никакого внимания. Отдельного внимания заслуживает сама экскурсия!
Мария без проблем отвечала на все наши вопросы, дополняя свои рассказы актуальными фотографиями и изображениями.

Иными словами, полный восторг! Рекомендации всем! Марии отдельное спасибо и успехов!)

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Анастасия
К сожалению во время нашей поездки в Париж ввиду штормового предупреждения из-за порывистого ветра кладбище Пер-Лашез было закрыто для посещений. Мария об этом нас предупредила заранее и предложила выбрать другие
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маршруты прогулки, в результате чего мы остановились на экскурсии по Латинскому кварталу.
Всю информацию по маршруту прогулки (а информации было очень много!) Мария излагала очень увлекательно и доступно, так, что все исторические факты отложились в воспоминаниях яркими историями из прошлого Парижа. При этом Мария подстроилась под наш ритм, что очень приятно, и за 3 часа мы нисколько не устали.
Спасибо большое Марии за ее обширные знания и проведенное с нами время!

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Лариса
Впервые обратились к Марии 2 года назад и остались очень довольны экскурсией на Пер -Лашез. В эту поездку неожиданно изменились планы, но Мария, несмотря на то, что уже все дни
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у неё были расписаны, выкроила для нас время на полноценную экскурсию по Латинскому кварталу. Мы получили много запоминающейся информации, услышали увлекательные истории, увидели неожиданные места и просто пообщались с эрудированным и приятным человеком. Также необходимо отметить отлично продуманный маршрут экскурсии, подготовленность и пунктуальность гида. Не сомневаюсь, что наша встреча была не в последний раз. От всей души рекомендую Марию.

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Ж
10 мая былы на экскурсии - Латинский квартал в деталях с Марией. Это было очень здорово!
Мария подготовила очень интересный материал. Очень интересно было, когда Мария сопровождала экскурсию дополнительным материалом -
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фотографии, портреты великих людей, все это помогло еще больше погрузиться в историю. Для людей который воспринимают информацию визуально,это прото замечательно.
Мария подобрала очень удобный маршрут, который закончился в парке, где после экскурсии мы смогли погулять и отдохнуть.
После экскурсии, Мария посоветовала где можно пообедать и дала нам подготовленую карту на которой обозначила множество вариантов ресторанчиком и кафешек и маршрутами к ним)
Это было сделано с заботой и было очень приятно.
Спасибо еще раз Марии!
Я могу смело рекомендовать, иследовать латинский квартал под увлекательный рассказ Марии.

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