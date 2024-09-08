37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнаете о великих умах, живших в студенческом районе, где расположился Парижский университет -
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидите термы I века н. э
- 📚 Узнаете историю Сорбонны
- 🏰 Посетите Пантеон
- 🎬 Побываете на месте съёмок фильма
- 📖 Узнаете о знаменитых жителях квартала
Что можно увидеть
- Термы I века н. э
- Сорбонна
- Пантеон
- Старейшая церковь Парижа
- Собор Нотр-Дам де Пари
- Люксембургский сад
Описание экскурсии
От Античности и Средних веков — к современности
Я покажу вам термы (бани) I века н. э. и поясню, почему их посещение было обязательным и как проходили банные процедуры. Pасскажу, как появлялись названия парижских улиц и как раньше местные жители ориентировались в городе. У особняка Клюни вы поймёте, как эта гостиница для монахов стала резиденцией королевы Марии Тюдор, а потом — музеем Средневековья. Я познакомлю вас с историей университета Сорбонны, а возле Пантеона объясню, почему этот храм был превращён в усыпальницу великих людей. В тени самого старого дерева Парижа вы полюбуетесь видом на старейшую церковь города и на отреставрированный после пожара собор Нотр-Дам де Пари.
«Изюминки» Латинского квартала
Я покажу самую узкую улицу Парижа и расскажу предание о монахе и его коте, живших на ней в XIV веке. Вы побываете на месте съёмок фильма Вуди Аллена «Полночь в Париже» и загадаете желание у статуи философа Монтеня. Узнаете, почему парижане могут бесплатно посещать музеи Рима и какой театр установил рекорд, показывая один и тот же спектакль много лет подряд. Я раскрою вам секрет популярного в 19 веке «зелёного конфитюра» и объясню, почему небольшой магазин английской книги привлекает путешественников со всего мира.
Знаменитые обитатели квартала
Город хранит память о многих всемирно известных людях. Вы увидите дома, где жили Наполеон Бонапарт, Осип Мандельштам, часовню, в которой похоронен кардинал Ришелье, а также отель, где родилась повесть «Полковнику никто не пишет» Гарсиа Маркеса. В разных уголках Латинского квартала вы найдёте места, где учились Жан-Батист Мольер, Виктор Гюго, Шарль Бодлер, Вольтер и некоторые президенты Франции, в том числе Эмманюэль Макрон, — и за время экскурсии прикоснётесь к истории в лицах.
По вашему желанию возможно посещение Люксембургского сада, где я познакомлю вас с историей сада, фонтана Медичи, Люксембургского дворца. Продолжительность экскурсии увеличится на 30 минут (оплачивается дополнительно 20 евро к общей стоимости экскурсии, независимо от количества участников и действующих скидок).
Мой рассказ сопровождается иллюстрациями, чтобы вы могли лучше представить Париж давних времён и погружение в прошлое было наиболее полным.
Кому подходит экскурсия
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Организационные детали
- Для более подробного знакомства с Люксембургским садом вы можете забронировать мою прогулку Секреты Люксембургского сада
Как проходит экскурсия
- Возможность посетить книжный магазин «Шекспир и Компания» и церкви Сен-Жюльен-ле-Повр и Сент-Этьен-дю-Мон зависит от времени начала экскурсии и графика работы этих учреждений. Посещение церквей во время богослужений невозможно.
- В программу экскурсии не входит посещение церкви Сен-Северин, особняка Клюни и Пантеона. Вы сможете посетить их самостоятельно после окончания экскурсии.
- Сорбонна и Люксембургский дворец открыты для посещений только в Дни национального наследия (конец сентября).
- Мы успеем осмотреть заявленные в программе достопримечательности, если будем поддерживать заданный мною темп прогулки и не будем останавливаться на кофе-паузы и приобретение сувениров. В противном случае маршрут может быть сокращен.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Спасибо за столь подробный отзыв об экскурсии, он поможет другим путешественникам определиться с выбором.
Да, я провожу классические пешеходные экскурсии.
Мария подготовила очень интересный материал. Очень интересно было, когда Мария сопровождала экскурсию дополнительным материалом -