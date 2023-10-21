Погулять по старинным районам Парижа и увидеть их главные достопримечательности в мини-группе
Многие уверены, что история Парижа начинается со Средневековья.
Позвольте развеять этот миф на прогулке по Левому берегу и Латинскому кварталу! Я покажу вам удивительные античные памятники: термы Клюни, арены Лютеции и остатки римской дороги. А также более поздние церкви, площади и дома. Раскрою, как жизнь и архитектура города менялись с древних времён до наших дней. Всё это — в живом увлекательном формате.
Позвольте развеять этот миф на прогулке по Левому берегу и Латинскому кварталу! Я покажу вам удивительные античные памятники: термы Клюни, арены Лютеции и остатки римской дороги. А также более поздние церкви, площади и дома. Раскрою, как жизнь и архитектура города менялись с древних времён до наших дней. Всё это — в живом увлекательном формате.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Термы Клюни. Одни из самых древних и хорошо сохранившихся построек римского периода в городе. Вместе мы ответим на вопрос: неужели Париж такой старый?
Фонтан Сен-Мишель. Вы полюбуетесь этим необычным грандиозным фонтаном. А я расскажу, почему он расположен не в центре площади и чем он не понравился парижанам.
Церковь Сен-Северин. Здесь вы услышите о святом отшельнике Северине, паломничестве в Сантьяго-де-Компостелу и первой операции в мире по удалению камня из почки.
Книжный магазин «Шекспир и компания». Я расскажу, как с ним связаны Сильвия Бич и Гертруда Стайн. А ещё поделюсь сюжетами о белом коте и ночлеге для писателей.
Церковь Сен-Жюльен-ле-Повр. Одна из самых старых и маленьких церквей Парижа, рядом с которой расположены остатки римской дороги.
Арены Лютеции. Шедевр античной архитектуры, где проходили спортивные состязания и бои гладиаторов. Я поделюсь историей спасения арен и поясню, почему сегодня они кажутся такими маленькими.
Пантеон. Знаменитая церковь, превратившаяся в усыпальницу великих людей. Вы узнаете, кто самый известный человек Франции в очереди на захоронение в ней.
Церковь Сент-Этьен-дю-Мон. Вы услышите, зачем в церквях делали амвоны, почему Святая Женевьева стала покровительницей города и где снимались сцены знаменитого фильма «Полночь в Париже».
А ещё вы увидите:
- Старейшее дерево Парижа, посаженное в 1601 г. королевским ботаником в качестве эксперимента.
- Маленький театр, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.
- Дома, где жили композитор Равель, писатель Хемингуэй и математик Паскаль.
- Ворота бывшей крепостной стены Парижа и самую узкую улицу города.
- Площадь Сорбонны со знаменитым университетом.
- Панораму Нотр-Дам-де-Пари и Двойного моста.
- Место, где находилось любимое кафе мушкетёров «Сосновая шишка».
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
- Маршрут предполагает небольшой подъём по лестнице.
в субботу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Cluny-La Sorbonne
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Париже
Меня зовут Лариса. Я живу в Париже уже 6 лет, но каждый день восхищаюсь им как в первый раз и открываю для себя что-то новое. Я не профессиональный гид и вижу в этом своё преимущество. Я рассказываю о городе живым доступным языком, делаю акцент на действительно интересных сюжетах, а не сухих датах. Подхожу к проведению экскурсий с огромным энтузиазмом и искренне пытаюсь передать гостям свою любовь к городу. Всю информацию облекаю в увлекательную форму, доступную абсолютно всем. С нетерпением жду нашей встречи!
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