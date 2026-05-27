Что вас ожидает

Собор Нотр-Дам-де-Пари. Вы полюбуетесь им с самого выгодного ракурса, а я расскажу историю его спасения и покажу Хранителя Парижа.

Термы Клюни. Одни из самых древних и хорошо сохранившихся построек римского периода в городе. Вместе мы ответим на вопрос: неужели Париж такой старый?

Фонтан Сен-Мишель. Я расскажу, почему он расположен не в центре площади и чем он не понравился парижанам.

Церковь Сен-Северин. Здесь вы услышите о святом отшельнике Северине, паломничестве в Сантьяго-де-Компостелу и первой операции в мире по удалению камня из почки.

Книжный магазин «Шекспир и компания». Я расскажу, как с ним связаны Сильвия Бич и Гертруда Стайн. А ещё поделюсь сюжетами о белом коте и ночлеге для писателей.

Церковь Сен-Жюльен-ле-Повр. Одна из самых старых и маленьких церквей Парижа, рядом с которой расположены остатки римской дороги.

Арены Лютеции. Шедевр античной архитектуры, где проходили спортивные состязания и бои гладиаторов. Я поделюсь историей спасения арен и поясню, почему сегодня они кажутся такими маленькими.

Пантеон. Знаменитая церковь, превратившаяся в усыпальницу великих людей. Вы узнаете, кто самый известный человек Франции в очереди на захоронение в ней.

Церковь Сент-Этьен-дю-Мон. Вы услышите, зачем в церквях делали амвоны, почему Святая Женевьева стала покровительницей города и где снимались сцены знаменитого фильма «Полночь в Париже».

А ещё вы увидите:

Старейшее дерево Парижа, посаженное в 1601 г. королевским ботаником в качестве эксперимента.

Маленький театр, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Дома, где жили композитор Равель, писатель Хемингуэй и исследователь электродинамики Ампер.

Ворота бывшей крепостной стены Парижа и самую узкую улицу города.

Площадь Сорбонны со знаменитым университетом.

Место, где находилось любимое кафе мушкетёров «Сосновая шишка».

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