Многие уверены, что история Парижа начинается со Средневековья.
Позвольте развеять этот миф на прогулке по Левому берегу и Латинскому кварталу! Я покажу вам удивительные античные памятники: термы Клюни, арены Лютеции и остатки римской дороги. А также более поздние церкви, площади, дома и даже собор Нотр-Дам-де-Пари. Раскрою, как менялась жизнь и архитектура города. Всё это — в живом увлекательном формате.
Позвольте развеять этот миф на прогулке по Левому берегу и Латинскому кварталу! Я покажу вам удивительные античные памятники: термы Клюни, арены Лютеции и остатки римской дороги. А также более поздние церкви, площади, дома и даже собор Нотр-Дам-де-Пари. Раскрою, как менялась жизнь и архитектура города. Всё это — в живом увлекательном формате.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Собор Нотр-Дам-де-Пари. Вы полюбуетесь им с самого выгодного ракурса, а я расскажу историю его спасения и покажу Хранителя Парижа.
Термы Клюни. Одни из самых древних и хорошо сохранившихся построек римского периода в городе. Вместе мы ответим на вопрос: неужели Париж такой старый?
Фонтан Сен-Мишель. Я расскажу, почему он расположен не в центре площади и чем он не понравился парижанам.
Церковь Сен-Северин. Здесь вы услышите о святом отшельнике Северине, паломничестве в Сантьяго-де-Компостелу и первой операции в мире по удалению камня из почки.
Книжный магазин «Шекспир и компания». Я расскажу, как с ним связаны Сильвия Бич и Гертруда Стайн. А ещё поделюсь сюжетами о белом коте и ночлеге для писателей.
Церковь Сен-Жюльен-ле-Повр. Одна из самых старых и маленьких церквей Парижа, рядом с которой расположены остатки римской дороги.
Арены Лютеции. Шедевр античной архитектуры, где проходили спортивные состязания и бои гладиаторов. Я поделюсь историей спасения арен и поясню, почему сегодня они кажутся такими маленькими.
Пантеон. Знаменитая церковь, превратившаяся в усыпальницу великих людей. Вы узнаете, кто самый известный человек Франции в очереди на захоронение в ней.
Церковь Сент-Этьен-дю-Мон. Вы услышите, зачем в церквях делали амвоны, почему Святая Женевьева стала покровительницей города и где снимались сцены знаменитого фильма «Полночь в Париже».
А ещё вы увидите:
- Старейшее дерево Парижа, посаженное в 1601 г. королевским ботаником в качестве эксперимента.
- Маленький театр, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.
- Дома, где жили композитор Равель, писатель Хемингуэй и исследователь электродинамики Ампер.
- Ворота бывшей крепостной стены Парижа и самую узкую улицу города.
- Площадь Сорбонны со знаменитым университетом.
- Место, где находилось любимое кафе мушкетёров «Сосновая шишка».
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
- Маршрут предполагает небольшой подъём по лестнице.
- Остановки в кафе не предусмотрены.
- Возможно проведение индивидуальной экскурсии для 1-2 чел.
- € 120, 3 чел.
- € 150.
- Во Франции не принимают к оплате крупные банкноты (€200 и €500) — для расчёта приготовьте мелкие купюры.
во вторник, среду и пятницу в 13:15, в субботу и воскресенье в 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
|Дети от 8 до 14 лет
|€15
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Cluny-La Sorbonne
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и пятницу в 13:15, в субботу и воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 719 туристов
Создаю авторские, необычные экскурсии. Мой подход — показать вам историю города с необычного ракурса: не сухой набор дат, перечисление имён и событий, а живую историю в интересных рассказах, в переплетении настоящих событий и легенд. Расскажу вам неожиданные факты и покажу нетуристический Париж.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия с Ларисой. Живая подача материалов, множество историй и интересных фактов. Было не скучно! Очень насыщенная прогулка получилась. Одна из лучших экскурсий, на которой нам довелось побывать в Париже:)
+2
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С большим удовольствием прогулялись по латинскому кварталу в сопровождении Ларисы. Экскурсия насыщена интересными локациями и историями, при этом было пространство для того, чтобы насладиться. Очень понравилось, что заходили в церкви
+1
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М
Провели прекрасное время с Ларисой! Удобное место встречи, непринужденный, интересный, понятный рассказ, который легко превращается в беседу. Все части экскурсии отсылают друг другу, герои обсуждения «сопровождали» нас все путешествие и
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Прекрасная экскурсия. Много интересного, в хорошем не спешном темпе. Хорошее сочетание информации и настроения
+2
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Н
Экскурсия пршла в комфортном ритме в приятной атмосфеое. Много интересного
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Вчера была на экскурсии по Латинскому Кварталу с Ларисой, получила большое удовольствие от красоты района, от историй, которыми делилась Лариса. Очень понравилось, что она рассказывала факты, которые на первый взгляд сам бы и не заметил. Время очень быстро пролетело:)
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