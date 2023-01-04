Описание

Париж — один из самых посещаемых городов мира. Париж – исторический, романтичный, гламурный, гастрономический, современный, меняющийся и неизменный.

Проходя от Оперы Гарнье и Вандомской площади к Лувру, по набережным Сены мимо Французской Академии и мэрии Парижа, через остров Ситэ с Собором Парижской Богоматери к дому Инвалидов с усыпальницей Наполеона; от Военной школы и Эйфелевой башни по всемирно известным Елисейским полям вы убедитесь в том, почему Париж считают не только столицей моды, но городом Мира, а также увидете Асамблею, Музей Орсей, Мост Александра третьего, Площадь Согласия и Собор Мадлен.