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Описание
Париж — один из самых посещаемых городов мира. Париж – исторический, романтичный, гламурный, гастрономический, современный, меняющийся и неизменный. Проходя от Оперы Гарнье и Вандомской площади к Лувру, по набережным Сены мимо Французской Академии и мэрии Парижа, через остров Ситэ с Собором Парижской Богоматери к дому Инвалидов с усыпальницей Наполеона; от Военной школы и Эйфелевой башни по всемирно известным Елисейским полям вы убедитесь в том, почему Париж считают не только столицей моды, но городом Мира, а также увидете Асамблею, Музей Орсей, Мост Александра третьего, Площадь Согласия и Собор Мадлен.
Ответы на вопросы
Что не входит
Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Париже
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру