Париж пешеходный

Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Париж пешеходный
Париж пешеходный
Париж пешеходный
Париж пешеходный
Париж пешеходный
Париж пешеходный
Париж пешеходный
Париж пешеходный

Что вас ожидает 🤩

  • Оперой Гарнье
  • Лувр
  • Площадь Согласия
  • Собор Мадлен
  • Дом Инвалидов
  • Мост Александра третьего
  • Асамблея
  • Музей Орсей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Париж — один из самых посещаемых городов мира. Париж – исторический, романтичный, гламурный, гастрономический, современный, меняющийся и неизменный.
Проходя от Оперы Гарнье и Вандомской площади к Лувру, по набережным Сены мимо Французской Академии и мэрии Парижа, через остров Ситэ с Собором Парижской Богоматери к дому Инвалидов с усыпальницей Наполеона; от Военной школы и Эйфелевой башни по всемирно известным Елисейским полям вы убедитесь в том, почему Париж считают не только столицей моды, но городом Мира, а также увидете Асамблею, Музей Орсей, Мост Александра третьего, Площадь Согласия и Собор Мадлен.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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