Владимир — ваша команда гидов в Париже

Провели экскурсии для 1424 туристов

Добро пожаловать в Париж, друзья! Меня зовут Владимир, и я с удовольствием организую ваше комфортное и надежное передвижение по городу. Живя и работая во Франции уже более 10 лет, я успел познакомиться с единомышленниками. Мы объединились и построили качественный профессиональный сервис. Своей основной задачей считаем создание максимально удобных условий перемещения, чтобы вы почувствовали себя в Париже как дома.