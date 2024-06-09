Трансфер из Парижа с русскоговорящим водителем — это удобство и сэкономленное время.
Мы встретим вас на выходе из вашего отеля или в аэропорту и доставим на комфортабельном автомобиле в сказку — Диснейленд или парк «Астерикс». И попутно ответим на все интересующие вопросы.
Мы встретим вас на выходе из вашего отеля или в аэропорту и доставим на комфортабельном автомобиле в сказку — Диснейленд или парк «Астерикс». И попутно ответим на все интересующие вопросы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Отвезём вас в Диснейленд или парк «Астерикс» — легендарные места развлечений с аттракционами. Наши автомобили: Mercedes Viano, Renault Espace 5, Volkswagen Touran.
По запросу заберём вас и отвезём обратно в город.
Организационные детали
- Трансфер может быть организован для 5–7 человек. Стоимость — 135€.
- При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время трансфера, количество человек, имя и фамилия, контактный номер, ваш адрес в Париже
- Для безопасности детей мы можем предоставить детские сиденья (до трёх лет) или бустеры — по запросу
- Стоимость трансфера в вечернее время (после 22:00) — +15% к основной стоимости
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля или аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 1424 туристов
Добро пожаловать в Париж, друзья! Меня зовут Владимир, и я с удовольствием организую ваше комфортное и надежное передвижение по городу. Живя и работая во Франции уже более 10 лет, я успел познакомиться с единомышленниками. Мы объединились и построили качественный профессиональный сервис. Своей основной задачей считаем создание максимально удобных условий перемещения, чтобы вы почувствовали себя в Париже как дома.Задать вопрос
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