Пер-Лашез — это не просто кладбище. Это дверь в необычный мир со своей флорой, фауной и погребальным искусством. Этот островок загробного мира объединяет тех, кто оставил след в искусстве, политике, науке, журналистике, философии и даже в эзотерике. Эту огромную территорию площадью 44 гектара разделяют уютные аллеи, террасы, лестницы и укромные уголки, где за каждым поворотом скрывается новая история. Здесь бок о бок соседствуют вековые платаны и каштаны, кусты сирени, плюща и шиповника. А за этой зеленью — склепы, надгробия и мавзолеи самых разных эпох, архитектурных стилей и философий. По утрам здесь можно встретить белок, а среди мраморных плит спокойно прогуливаются кошки. Весной небо наполняется щебетом птиц, а осенью — золотым шорохом листвы. Во время нашей прогулки я покажу вам более 30 надгробий, за каждым из которых — настоящая человеческая драма, победа, подвиг или парадокс. Мы увидим как величественные усыпальницы известных деятелей, так и скромные могилы, за которыми скрываются бурные и удивительные судьбы. Вы узнаете:

О президенте Франции, покоящемся на двух флагах;

О человеке, расшифровавшем египетские иероглифы и открывшем врата в цивилизацию Древнего Египта;

О русской баронессе, пожелавшей, чтобы над её могилой читали книги;

О художнике, который всю жизнь рисовал лошадей и трагически погиб после падения с лошади;

О композиторе, чьё сердце, буквально, покоится в Польше;

О самом цветочном надгробии Пер-Лашез;

И, конечно, мы не пройдём мимо Мольера, солиста группы The Doors Джима Моррисона, Оскара Уайльда, Оноре де Бальзака, Эжена Делакруа и Гийома Аполлинера. И это только начало. Мы поговорим о символике, об архитектуре, о тайных сообщениях, спрятанных в камне, и просто насладимся прогулкой. Важная информация:.

