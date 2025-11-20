Добро пожаловать в самый знаменитый некрополь мира — место, где покоятся великие умы, поэты, художники, музыканты и герои политической и общественной сцены Франции.
Во время прогулки по тенистым аллеям Пер-Лашез вы
Описание экскурсии
Пер-Лашез — это не просто кладбище. Это дверь в необычный мир со своей флорой, фауной и погребальным искусством. Этот островок загробного мира объединяет тех, кто оставил след в искусстве, политике, науке, журналистике, философии и даже в эзотерике. Эту огромную территорию площадью 44 гектара разделяют уютные аллеи, террасы, лестницы и укромные уголки, где за каждым поворотом скрывается новая история. Здесь бок о бок соседствуют вековые платаны и каштаны, кусты сирени, плюща и шиповника. А за этой зеленью — склепы, надгробия и мавзолеи самых разных эпох, архитектурных стилей и философий. По утрам здесь можно встретить белок, а среди мраморных плит спокойно прогуливаются кошки. Весной небо наполняется щебетом птиц, а осенью — золотым шорохом листвы. Во время нашей прогулки я покажу вам более 30 надгробий, за каждым из которых — настоящая человеческая драма, победа, подвиг или парадокс. Мы увидим как величественные усыпальницы известных деятелей, так и скромные могилы, за которыми скрываются бурные и удивительные судьбы. Вы узнаете:
- О президенте Франции, покоящемся на двух флагах;
- О человеке, расшифровавшем египетские иероглифы и открывшем врата в цивилизацию Древнего Египта;
- О русской баронессе, пожелавшей, чтобы над её могилой читали книги;
- О художнике, который всю жизнь рисовал лошадей и трагически погиб после падения с лошади;
- О композиторе, чьё сердце, буквально, покоится в Польше;
- О самом цветочном надгробии Пер-Лашез;
И, конечно, мы не пройдём мимо Мольера, солиста группы The Doors Джима Моррисона, Оскара Уайльда, Оноре де Бальзака, Эжена Делакруа и Гийома Аполлинера. И это только начало. Мы поговорим о символике, об архитектуре, о тайных сообщениях, спрятанных в камне, и просто насладимся прогулкой. Важная информация:.
- Экскурсия по Пер-Лашез рассчитана на взрослых и подростков. Это прогулка для любознательных путешественников, которые хотят выйти за рамки классических туристических маршрутов;
- Маршрут проходит по холмистой местности с лестницами и подъёмами, поэтому требует минимальной физической подготовки и удобной обуви;
- Даже самое красивое кладбище мира остаётся местом памяти, где царит особенная атмосфера. По этой причине экскурсия может оказаться не самым подходящим вариантом для маленьких детей.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры).
Где начинаем и завершаем?
Начало: 23 Bd de Ménilmontant, 75011 Paris
Завершение: Кладбище Пер-Лашез
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
