Парижская прогулка по страницам знаменитого романа «Три мушкетера» Дюма-отца: улицы Старой Голубятни, Могильщиков и Вожирар, кабачок «Сосновая шишка»… Все эти названия не выдуманные! И вы в этом убедитесь на этой
Описание экскурсииПрограмма нашего маршрута:• Улица Могильщиков Улочка, на которой поселился д'Артаньян, начинается от самой длинной парижской улицы Вожирар и ведет к церкви Сен-Сюльпис. Сейчас это исторический центр города, совсем рядом с Люксембургским садом, но в XVII веке улица находилась за городской стеной. В романе дом Бонасье значится под номером 11, но под описание больше подходит дом № 16 – невысокий двухэтажный дом с двумя входами (дверьми).
- Место дуэли мушкетеров и гвардейцев Кармелитский монастырь Дешо, возле которого Атос назначил дуэль д'Артаньяну, сохранился до наших дней. Название монастыря происходит от слова déchaussés – «разутые», потому что монахи этого ордена носили сандалии на босу ногу. Сейчас на пустыре около монастыря, где «обыкновенно дрались люди, которым нельзя было терять время», находится действующая католическая церковь Сен-Жозеф-де-Карм с приятным двориком и старинной брусчаткой.
- Кабачок «Сосновая шишка» Место знаменательное – о нем говорили и писали все французы и гости столицы, имевшие отношение к гастрономии. Располагалась «Сосновая шишка» на холме святой Женевьевы в доме №1 по площади Контрэскарп. К сожалению, дом не сохранился. О мушкетерских временах напоминает только вывеска на втором этаже более современного здания • Дом Атоса Из романа известно только, что Атос жил на улице Феру. На этой улице можно побывать и сегодня – она идет от Вожирар к церкви Сен- Сюльпис параллельно Сервандони (улице Могильщиков). По карте хорошо видно, что путь от Атоса до д'Артаньяна занимал не больше пять минут.
- Особняк Портоса И Портос, и капитан де Тревиль жили на улице Старой Голубятни – сегодня она считается довольно респектабельной. Особняков, в которых могли бы проживать герои Дюма, несколько, но точных номеров мы не знаем. Улица выходит к главному, восточному, фасаду церкви Сен-Сюльпис, а Сервандони отходит от южного фасада церкви. Так что сюда д'Артаньяну тоже было рукой подать.
- Особняк леди Винтер (Миледи) Королевская площадь сейчас называется площадью Вогезов. Дома здесь построены при Генрихе IV специально для королевского двора. Интересно, что в «доме Миледи» жил Гюго – там находится его музей-квартира (вход бесплатный), Теофил Готье, Альфонс Доде и знаменитая парижская куртизанка Марион Делорм, которой Гюго посвятил одноименный роман.
- Памятник Дюма-отцу И в заключении как не взглянуть на самого автора! Памятник писателю создал Гюстав Доре. Дюма восседает на пьедестале, у его ног – читатели, которые не могут оторваться от романа, а с обратной стороны – храбрый шевалье-красавец д'Артаньян. Скульптура расположена на площади, где находилась последняя квартира писателя. Вы сможете отправиться туда самостоятельно после экскурсии.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Трансфер и входные билеты, если требуются на маршруте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Париж
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
