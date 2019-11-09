11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по следам героев романа Дюма и узнать, каким был город в XVII веке

Antonina
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Antonina – ваш гид
Прогулка с томиком «Трёх мушкетёров» — отличный способ узнать Париж! Вместе со мной вы не только вспомните приключения любимых героев, но и вообразите себе жизнь в городе несколько столетий назад.

Представите, каково было в те далёкие времена беднякам и знати, пройдёте по «дороге смерти» и узнаете, как попадали в тюрьму в XVII веке.

А ещё поймёте, как «перетасовал» реальные исторические события Александр Дюма, и погрузитесь в художественный мир книги.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 6 человек
Встреча на площади Вогезов
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
«Три мушкетёра» на улицах Парижа
«Три мушкетёра» на улицах Парижа

Что вас ожидает

В гости к героям романа
Наша прогулка начнётся на площади Вогезов, где у конной статуи Людовика XIII вы узнаете, как жили парижские богачи прошлых веков — в том числе миледи Винтер и кардинал Ришелье. В квартале Марэ я расскажу историю Арамиса. У ратуши — вспомним крылатую фразу о марлезонском балете. А после будем держаться «дороги смерти мсье Бонасье» — городского пути вдоль череды позорных столбов, тюрем и виселиц. Вы узнаете, как проникала в Лувр Констанция Бонасье, а в кварталах Сен-Жермен-де-Пре вспомните дуэль у монастыря Дешо и заглянете на огонёк к Атосу, Портосу, Арамису и де Тревилю.

Художественный мир Дюма и настоящий Париж
Зачитывая фрагменты романа, я буду проводить исторические параллели между деталями в книге и реальными фактами прошлого. Расскажу, прототипы каких персонажей были родственниками, и объясню, почему противостояние кардинала и короля — скорее художественная условность. Мы сверим названия локаций с картами Парижа той эпохи, посетим уголки города, где происходили события романа, — многие из районов оказались перестроены. И вы поймёте, что в «Трёх мушкетёрах» соответствует реальности того времени, а что — плод трудов писателя.

«Три мушкетёра» на улицах Парижа
«Три мушкетёра» на улицах Парижа
«Три мушкетёра» на улицах Парижа
«Три мушкетёра» на улицах Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Вогезов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Antonina
Antonina
Здравствуйте, путешественники! C 2013 я живу в Париже на постоянной основе. Из них четыре года работаю в компании по сопровождению русскоговорящих туристов, как переводчик, администратор и гид. Решила начать свои авторские экскурсии, так как простое «посмотрите налево, посмотрите направо» нахожу скучным. Страстная любительница литературы, предлагаю и вам разделить маршруты, по которым ходили герои знаменитых романов, действие которых происходит в Париже.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 ноября 2019
Невероятно интересная экскурсия. Несмотря на длительную продолжительность экскурсии время пролетело очень быстро! Даже хотелось продолжения. Антонина очень интересно рассказывает, я узнала столько нового и интересно об истории Франции, про Париж 17 века, про самих мушкетеров. Всем очень рекомендую!!! Очень редко оставляю отзывы, но тут... Просто великолепная подача информации, все очень продумано! Буду в Париже ещё раз готова пойти на эту экскурсию! Антонина огромное спасибо!
14 октября 2019
Если Вы не твердили "Один за всех и все за одного",если не утирали слезы вместе с Д"Артаньяном от потери любимой,Это не для Вас. А если в Париже с детства Вам была знакома каждая улица,таверна и каждый дом,потому что Вы выросли на французских романах-вперед за Антониной,все Ваши представления о старом Париже оживут и обретут очертания наяву. Человеку не знакомому с историей Франции 17 века будет трудно от обилия дат и имен.Зато для подготовленного любителя тайн и интриг французского двора-это будет интереснейшее путешествие. Антонина- очень увлеченный и погруженный в материал человек,сделала самостоятельно много исторических изысканий и предложит свое видение прототипов героев романа.Просто оденьте удобную обувь ,и пусть Вас не пугает 4,5 часа прогулки.Это того стоит.
2 июня 2019
Спасибо огромное Антонине за познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу из 17-го века. Мы окунулись в жизнь трёх мушкетеров и Парижа их времён. Мы узнали всё и о Миледи, и о мушкетерах, и о Людовике 13-м, и Анне Австрийской. Было очень много информации и о нравах тех времён, и о легендах тех времён, и об авторе книги. Маршруты у нас были исключительно из книги. Антонина обращала внимание на редкие дама и приметы Парижа 17-го века описанные в книге Дюма. Мы с лёгкостью прошли с правого берега на левый по самым древним кварталом Парижем. Детям (возраст около 10) Тоже очень понравилось. Они много запомнили полезной информации, Переключившись с Гарри Potterа на Атоса Портоса и Арамиса :-) Рекомендую обязательно! Ещё раз огромное спасибо Антонине.
16 мая 2019
Мы были немножко не готовы ,как оказалось ,пройти семь с половиной километров за 4 ч . Очень устали и чз 2.5 ч покинули экскурсию.Антонина пытается вложить в экскурсию максимум, объять необъятное – очень много дат, биографий.Постепенно ты начинаешь терять связь.
Наверное,нам подходят менее спринтерские экскурсии))
11 мая 2019
Спасибо гиду Антонине за экскурсию "Три мушкетёра на улицах Парижа"! Отличная экскурсия, рекомендую.
8 мая 2019
"Браво!"- моя оценка экскурсоводу и экскурсии! Очень интересный, прекрасно структурированный материал.На базе литературного произведения, представлена панорама Парижра 17 века, где реальность истории органично переплетается с вымыслом писателя. Антонина прекрасно вдадеет материалом и увлекательно и щедро им делится . Четыре ! часа экскурсии пролетело незаметно. "Браво!",- рекомендую экскурсию всем поклонникам А.Дюма и всем, кто любит Париж и готов открывать его снова и снова!
6 мая 2019
Удивительно,как в столь небольшое время Антонина уместила громадный пласт информации не только о романе,но и связанными с ним политическими перипетиями того времени,историческими моментами и характерными чертами быта.Работа колоссальная!очень довольны!
23 апреля 2019
Экскурсия очень информативная! Даже выходит за рамки названной программы. Экскурсовод за 4 часа показал нам весь город! Окунул нас в прошлое, рассказал о самых лучших местах что бы поужинать, полный восторг!
3 апреля 2019
Всем рекомендую отличную экскурсию, очень познавательно, четыре часа пролетели незаметно с прекрасным экскурсоводом! Великолепная подготовка гида!!
3 апреля 2019
Хотелось бы поблагодарить Антонина за такую содержательную и интересную экскурсию. Мы узнали много нового.
Ещё 1 отзыв

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