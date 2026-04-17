11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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зашло.



Отдельно хочется сказать про то, какую работу проделала Антонина — это, без преувеличения, ощущается как какая-то почти диссертация. Особенно в части про прототипы героев: существовали ли они на самом деле, кем были, где жили, что в книге правда, а что уже художественный вымысел. Видно, что человек глубоко копал, изучал разные источники, сопоставлял факты — и при этом умеет всё это легко и интересно подать.



Экскурсия длинная, около 4 часов — да, это надо учитывать 🙂 Иногда даже казалось, что информации очень много, потому что хочется рассказать ещё и ещё. Но при этом не устаёшь — наоборот, втягиваешься.



У нас было двое подростков (12–13 лет): понятно, что они не слушали все 4 часа подряд, но периодически возвращались и включались. А значит, их всё-таки цепляло.



Очень понравилось, как Антонина рассказывает — легко, с юмором, без «заученности», не бубнит, не перегружает. Очень приятная энергетика, позитивная подача, и видно, что ей самой это искренне интересно — и этим она заражает.



И это, кстати, не только про мушкетёров. По факту это ещё и очень классная экскурсия про Париж: про город, его историю, как всё тогда было устроено. Мы прям по ходу пытались представить, как всё выглядело в те времена — и это получалось.



Мы часто берём экскурсии и любим, когда «со смыслом» — и это как раз тот случай.



Я бы, честно, с удовольствием сходила с Антониной ещё на какую-нибудь экскурсию — даже по другой книге.