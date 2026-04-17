11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Три мушкетёра» на улицах Парижа

Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад
Прогулка с томиком "Трёх мушкетёров" - отличный способ узнать Париж! Вместе с гидом вы не только вспомните приключения любимых героев, но и вообразите себе жизнь в городе несколько столетий назад.

Представите,
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каково было в те далёкие времена беднякам и знати, пройдёте по "дороге смерти" и узнаете, как попадали в тюрьму в XVII веке.

А ещё поймёте, как "перетасовал" реальные исторические события Александр Дюма, и погрузитесь в художественный мир книги.

Экскурсия начнётся на площади Вогезов, где у конной статуи Людовика XIII вы узнаете, как жили парижские богачи прошлых веков. В квартале Марэ услышите историю Арамиса, у ратуши вспомните крылатую фразу о марлезонском балете.

Пройдёте по "дороге смерти мсье Бонасье", узнаете, как проникала в Лувр Констанция Бонасье, и вспомните дуэль у монастыря Дешо

5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в мир «Трёх мушкетёров»
  • 🏰 Посещение исторических мест Парижа
  • 🗺️ Узнаете о жизни знати и бедняков XVII века
  • 🕵️‍♂️ Исторические параллели с романом
  • 👥 Индивидуальный формат экскурсии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на экскурсию по следам «Трёх мушкетёров» в Париже в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город полон жизни и событий. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно гулять по Парижу, но возможны кратковременные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к прохладной погоде и меньшему количеству солнечных дней.
Сейчас август — это идеальное время.
«Три мушкетёра» на улицах Парижа
«Три мушкетёра» на улицах Парижа
«Три мушкетёра» на улицах Парижа

Что можно увидеть

  • Площадь Вогезов
  • Конная статуя Людовика XIII
  • Квартал Марэ
  • Ратуша
  • Лувр
  • Квартал Сен-Жермен-де-Пре

Описание экскурсии

В гости к героям романа

Наша прогулка начнётся на площади Вогезов, где у конной статуи Людовика XIII вы узнаете, как жили парижские богачи прошлых веков — в том числе миледи Винтер и кардинал Ришелье. В квартале Маре я расскажу историю Арамиса. У ратуши — вспомним крылатую фразу о марлезонском балете. А после будем держаться «дороги смерти мсье Бонасье» — городского пути вдоль череды позорных столбов, тюрем и виселиц. Вы узнаете, как проникала в Лувр Констанция Бонасье, а в кварталах Сен-Жермен-де-Пре вспомните дуэль у монастыря Дешо и заглянете на огонёк к Атосу, Портосу, Арамису и де Тревилю.

Художественный мир Дюма и настоящий Париж

Зачитывая фрагменты романа, я буду проводить исторические параллели между деталями в книге и реальными фактами прошлого. Расскажу, прототипы каких персонажей были родственниками, и объясню, почему противостояние кардинала и короля — скорее художественная условность. Мы сверим названия локаций с картами Парижа той эпохи, посетим уголки города, где происходили события романа, — многие из районов оказались перестроены. И вы поймёте, что в «Трёх мушкетёрах» соответствует реальности того времени, а что — плод трудов писателя.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Вогезов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина
Антонина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 98 туристов
Здравствуйте, путешественники! C 2013 я живу в Париже на постоянной основе. Из них 4года работаю в компании по сопровождению русскоговорящих путешественников как переводчик, администратор и гид. Решила начать проводить свои авторские экскурсии, так как простое «посмотрите налево, посмотрите направо» нахожу скучным. Я страстная любительница литературы, предлагаю и вам разделить маршруты, по которым ходили герои знаменитых романов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
1
3
2
1
Ю
Мы брали экскурсию Три мушкетёра с Антониной — и, честно, остались под большим впечатлением.

Сын прочитал все книги, поэтому для него это было прям очень интересно. Но и нам, взрослым, тоже
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зашло.

Отдельно хочется сказать про то, какую работу проделала Антонина — это, без преувеличения, ощущается как какая-то почти диссертация. Особенно в части про прототипы героев: существовали ли они на самом деле, кем были, где жили, что в книге правда, а что уже художественный вымысел. Видно, что человек глубоко копал, изучал разные источники, сопоставлял факты — и при этом умеет всё это легко и интересно подать.

Экскурсия длинная, около 4 часов — да, это надо учитывать 🙂 Иногда даже казалось, что информации очень много, потому что хочется рассказать ещё и ещё. Но при этом не устаёшь — наоборот, втягиваешься.

У нас было двое подростков (12–13 лет): понятно, что они не слушали все 4 часа подряд, но периодически возвращались и включались. А значит, их всё-таки цепляло.

Очень понравилось, как Антонина рассказывает — легко, с юмором, без «заученности», не бубнит, не перегружает. Очень приятная энергетика, позитивная подача, и видно, что ей самой это искренне интересно — и этим она заражает.

И это, кстати, не только про мушкетёров. По факту это ещё и очень классная экскурсия про Париж: про город, его историю, как всё тогда было устроено. Мы прям по ходу пытались представить, как всё выглядело в те времена — и это получалось.

Мы часто берём экскурсии и любим, когда «со смыслом» — и это как раз тот случай.

Я бы, честно, с удовольствием сходила с Антониной ещё на какую-нибудь экскурсию — даже по другой книге.

Мы брали экскурсию Три мушкетёра с Антониной — и, честно, остались под большим впечатлением.
Мы брали экскурсию Три мушкетёра с Антониной — и, честно, остались под большим впечатлением.
Мы брали экскурсию Три мушкетёра с Антониной — и, честно, остались под большим впечатлением.
Мы брали экскурсию Три мушкетёра с Антониной — и, честно, остались под большим впечатлением.
Мы брали экскурсию Три мушкетёра с Антониной — и, честно, остались под большим впечатлением.
Мы брали экскурсию Три мушкетёра с Антониной — и, честно, остались под большим впечатлением.
Мы брали экскурсию Три мушкетёра с Антониной — и, честно, остались под большим впечатлением.
Мы брали экскурсию Три мушкетёра с Антониной — и, честно, остались под большим впечатлением.
Антонина
Антонина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв и за доверие!
Вы вдохновляете творить и создавать новые прогулки Партжем.)
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Н
формат прогулки по стопам героев книги теперь мой любимый формат! очень занимательно
Антонина
Антонина
Ответ организатора:
Благодарю Нана за добрые слова. Очень рада, что Париж трех мушкетеров пришелся вам по душе!
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А
Однозначно рекомендуется для тех, кому интересен и любим А. Дюма.
Время пролетает незаметно, так же как и расстояния по Парижу.
На время экскурсии полностью проваливаешься в эпоху трёх мушкетёров и только по окончании обнаруживаешь себя в Париже 21 века. Огромная благодарность за это.
Однозначно рекомендуется для тех, кому интересен и любим А. Дюма.
Однозначно рекомендуется для тех, кому интересен и любим А. Дюма.
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И
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Антонине, которая провела для нас удивительную историческую экскурсию! Это была не просто прогулка, а настоящее погружение в историю. Антонина обладает невероятными знаниями и делится
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ими с таким увлечением, что невозможно было не почувствовать атмосферу тех времен, о которых она рассказывала. Каждый факт, каждая деталь, каждый момент — всё было подано с таким вниманием и увлекательностью, что мы с удовольствием слушали и узнавали новые, интересные вещи.
Мы многому научились и получили огромное удовольствие от путешествия по истории! Рекомендую всем, кто ищет интересные и содержательные экскурсии с опытным гидом, который очень любит свое дело!

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Ю
Рекомендую экскурсию и Антонину как гида. Мы были в Париже всего 3 дня и я долго сомневалась какую же экскурсию выбрать, цели стояли - чтобы не банально, чтобы не сильно
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устать и что самое главное, чтоб мой муж не сильно скучал, т. к. сильное погружение в историю его утомляет)). Мы не прогадали с выбором, было очень интересно, узнали массу нового, лично во мне такое прикосновение к истории вызывает живой интерес, мы не заметили как пробежали 4 часа, время прошло очень легко. В целом, мне кажется, это очень классная идея, экскурсия по книге, в памяти все легко всплывает, без напряга, как это бывает с историческими фактами. Антонина отвечала абсолютно на любой вопрос не по теме и добавляла каких-то интересных фактов. Только положительные эмоции. Спасибо!

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Л
В этом году я получила от дочери совершенно обалденный подарок: экскурсию с гидом по местам героев романа Александра Дюма "Три мушкетёра" в Париже.
Мы встретились с Ангелиной на площади Бастилии, и
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Ангелина с первых минут заинтриговала меня, признавшись, что это ее дипломный любимый проект, удививший квалификационную комиссию и вызвавший реальное восхищение и признание у французских специалистов.
Сегодня могу с уверенностью сказать: это абсолютная правда!!!! Целый научный труд, реальное аналитическое исследование украинского научного сотрудника-химика, реализовавшего свой талант в литературных исследованиях. Пять часов пешком я не заметила)))) Только почувствовала, что заводит меня в сторону периодически. Тогда я и поняла, что устала.
Я была в замке Решелье и узнала более подробно его историю. Я прикасалась к стенам Лувра и узнала о этапах его строительства. Я видела домик, со второго этажа которого выпрыгивал Д'Артаньян прямо в седло лошади. Интересно было узнать, где жили Миледи, Атос, Партос, Арамис и их прототипы, истории привязанные к событиям 17 века. Настоящим открытием стало для меня кем на самом деле была Констанция Боанасье… Я с замиранием сердца слушала историю Анны Австрийской, останавливалась возле мощнейших храмов, построенных набожной королевой… Мы прошли по пути следования кареты, в которой везли" на смерть" мужа Констанции и пережито было много разных чувств в процессе рассказа. Я видела музей истории Парижа, ратушу Парижа, дворец Марии Медичи, Люксембургский сад и т. д. А Ангелина говорила и говорила, называла новые имена и фамилии, даты и события, зачитывала строчки из потрепанного временем и тем ещё более очаровательного томика А. Дюма, с бесконечными пометками и закладками. А ее потрясающая синяя папка, полная портретами прототипов героев, картами Парижа, разными документами, доказывающими догадки и дающими ответы на грамотно поставленные и порой неожиданные вопросы.
Ангелина, вы не только очаровали, но и восхитили меня своей эрудицией, глубиной изученных материалов и потрясающим трудолюбием.
Когда я увидела свою фотографию, я поняла, что помолодела с вами лет на двадцать, вполне счастлива и готова принимать мир со всеми его сюрпризами.
Я очень надеюсь, что у нас много встреч впереди! Много новых маршрутов и потрясающей информации!
Удачи вам огромной, вдохновения и неиссякаемой любви к Парижу и Франции!
Благодарю вас от всего сердца! Крепко обнимаю!

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