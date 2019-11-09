11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В гости к героям романа

Наша прогулка начнётся на площади Вогезов, где у конной статуи Людовика XIII вы узнаете, как жили парижские богачи прошлых веков — в том числе миледи Винтер и кардинал Ришелье. В квартале Марэ я расскажу историю Арамиса. У ратуши — вспомним крылатую фразу о марлезонском балете. А после будем держаться «дороги смерти мсье Бонасье» — городского пути вдоль череды позорных столбов, тюрем и виселиц. Вы узнаете, как проникала в Лувр Констанция Бонасье, а в кварталах Сен-Жермен-де-Пре вспомните дуэль у монастыря Дешо и заглянете на огонёк к Атосу, Портосу, Арамису и де Тревилю.

Художественный мир Дюма и настоящий Париж

Зачитывая фрагменты романа, я буду проводить исторические параллели между деталями в книге и реальными фактами прошлого. Расскажу, прототипы каких персонажей были родственниками, и объясню, почему противостояние кардинала и короля — скорее художественная условность. Мы сверим названия локаций с картами Парижа той эпохи, посетим уголки города, где происходили события романа, — многие из районов оказались перестроены. И вы поймёте, что в «Трёх мушкетёрах» соответствует реальности того времени, а что — плод трудов писателя.