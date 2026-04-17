11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в мир «Трёх мушкетёров»
- 🏰 Посещение исторических мест Парижа
- 🗺️ Узнаете о жизни знати и бедняков XVII века
- 🕵️♂️ Исторические параллели с романом
- 👥 Индивидуальный формат экскурсии
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Площадь Вогезов
- Конная статуя Людовика XIII
- Квартал Марэ
- Ратуша
- Лувр
- Квартал Сен-Жермен-де-Пре
Описание экскурсии
В гости к героям романа
Наша прогулка начнётся на площади Вогезов, где у конной статуи Людовика XIII вы узнаете, как жили парижские богачи прошлых веков — в том числе миледи Винтер и кардинал Ришелье. В квартале Маре я расскажу историю Арамиса. У ратуши — вспомним крылатую фразу о марлезонском балете. А после будем держаться «дороги смерти мсье Бонасье» — городского пути вдоль череды позорных столбов, тюрем и виселиц. Вы узнаете, как проникала в Лувр Констанция Бонасье, а в кварталах Сен-Жермен-де-Пре вспомните дуэль у монастыря Дешо и заглянете на огонёк к Атосу, Портосу, Арамису и де Тревилю.
Художественный мир Дюма и настоящий Париж
Зачитывая фрагменты романа, я буду проводить исторические параллели между деталями в книге и реальными фактами прошлого. Расскажу, прототипы каких персонажей были родственниками, и объясню, почему противостояние кардинала и короля — скорее художественная условность. Мы сверим названия локаций с картами Парижа той эпохи, посетим уголки города, где происходили события романа, — многие из районов оказались перестроены. И вы поймёте, что в «Трёх мушкетёрах» соответствует реальности того времени, а что — плод трудов писателя.
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Отзывы и рейтинг
Сын прочитал все книги, поэтому для него это было прям очень интересно. Но и нам, взрослым, тоже
Вы вдохновляете творить и создавать новые прогулки Партжем.)
Время пролетает незаметно, так же как и расстояния по Парижу.
На время экскурсии полностью проваливаешься в эпоху трёх мушкетёров и только по окончании обнаруживаешь себя в Париже 21 века. Огромная благодарность за это.
Мы встретились с Ангелиной на площади Бастилии, и