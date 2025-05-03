Предлагаю вам комфортный индивидуальный трансфер в Париж из аэропортов Шарль де Голь и Орли, а также обратный трансфер в любом направлении.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферСвоей основной задачей считаю создание максимально удобных условий перемещения, чтобы вы почувствовали себя во Франции как дома.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер с опытным гидом-водителем.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Aeroport
Завершение: Hotel
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kristina
3 мая 2025
Все отлично. Вовремя встретили, с комфортом довезли. Спасибо большое Александру, еще и с заселением помог)
