5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Перелёт с пересадкой в Париже станет более комфортным с индивидуальным трансфером. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и доставит к Эйфелевой башне. По пути можно увидеть собор Парижской Богоматери, Елисейские поля и другие знаковые места.



Трансфер осуществляется на автомобилях премиум-класса, а при необходимости предоставляется автокресло для ребёнка. Это удобный способ быстро и безопасно добраться до города и обратно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера в Париже - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться поездкой без лишних забот. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но трансфер всё равно остаётся удобным и комфортным способом передвижения по городу.

Сейчас август — это идеальное время.