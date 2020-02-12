5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. «Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер

Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса

Владимир
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Владимир – представитель гидов
Вам предстоит перелёт с пересадкой в Париже? Побывать проездом во французской столице и проникнуть во все её тайны невозможно.

Однако прикоснуться к парижской жизни и увидеть главные достопримечательности у вас получится! Для этого я предлагаю вам воспользоваться комфортабельным трансфером из аэропорта, который доставит вас в Париж и привезёт обратно.
130 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в аэропорту
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У этой экскурсии5 отзывов
5
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Комфорт и качественный сервис
Профессиональный русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой в руках и с радостью доставит к самой узнаваемой достопримечательности города — Эйфелевой башне. По дороге вы услышите советы и рекомендации по маршруту: за пару часов вы сможете полюбоваться собором Парижской Богоматери, прогуляться по Елисейским полям, увидеть площадь Согласия, дворцы и сад Тюильри. При желании заглянете в местное бистро или сделаете фотографии на набережной Сены. А после прогулки по Парижу вас ждёт комфортная поездка в аэропорт.

Организационные детали

  • При бронировании трансфера для 4-6 человек стоимость повышается до 145 евро, для 7-8 — до 165 евро.
  • Стоимость актуальна для трансферов из аэропортов Орли и Шарль де Голль.
  • Трансфер осуществляется на автомобилях Mercedes Viano, Renault Espace, Mercedes E class, Toyota Verso, Peugeot 508. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.
  • Если для вашего ребенка потребуется автокресло или бустер, напишите об этом гиду заранее.
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер
«Аэропорт-Париж-аэропорт» — трансфер

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в аэропорту.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Добро пожаловать в Париж, друзья! Меня зовут Владимир, и я с удовольствием организую ваше комфортное и надежное передвижение по городу. Живя и работая во Франции уже более 10 лет, я успел познакомится с единомышленниками. Мы объединились и построили качественный профессиональный сервис. Своей основной задачей считаем создание максимально удобных условий перемещения, чтобы вы почувствовали себя в Париже как дома.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 февраля 2020
Была в Париже первый раз. Меня встретил в аэропорту водитель -гид Виктор,т.к у меня времени было мало,мы сразу все обговорили и меня провезли по всем достопримечательностям Парижа, все рассказали,помогли сделать фотографии. Были остановки по желанию: посмотреть все ближе и зайти внутрь каких-то зданий. Мне очень все понравилось,всем рекомендую. Собираюсь еще раз полетать и снова воспользуюсь их помощью.
27 января 2020
Я заказывала трансфер для родителей. Им все очень понравилось, были довольны гидом, Парижем, сделанными фотографиями. И вкусно перекусили!
До того как оформить заказ, Я задавала кучу вопросов гиду. Он вежливо и подробно мне все рассказал и помог, ответил на все и многое разъяснил. В общем, все отлично, комфортно, интересно!
15 января 2020
Замечательная обзорная экскурсия по ночному Парижу с персональным гидом! Индивидуальный подход! Остались довольны! Обязательно порекомендуем друзьям!
29 ноября 2019
29 ноября заказали трансфер аэропорт-Париж-аэропорт. Нас встретил русскоговорящих водитель, отвёз на смотровую площадку на площади Трокадэро, где мы сделали отличные фото. Подробно ответил на наши вопросы, как найти интересующие нас места, и мы отправились на прогулку. Затем, в назначенное время забрал нас в условленном месте и отвёз обратно в аэропорт. В машине была питьевая вода и мы смогли оставить в машине ручную кладь на время нашей прогулки. Сервисом довольны, рекомендуем.
27 июня 2019
Трансфер -абсолютно без нареканий.Встретили,отвезли,привезли.Хотели только погулять,но уговорились на экскурсию.)Больше было похоже на беседу обо всем интересном. Легко и ненавязчиво.Очень комфортно прошел наш ночной транзит.Спасибо Роману.

Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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