5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа

Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля

Эта экскурсия для тех, кто не хочет терять время и стремится увидеть всё самое главное в Париже в первые часы своего путешествия! Я встречу вас в одном из аэропортов города на своём автомобиле, расскажу об истории Парижа, дам несколько ценных советов и познакомлю с основными достопримечательности столицы от Эйфелевой башни до собора Нотр-Дам. А в конце экскурсии вы окажетесь у своего отеля или апартаментов, готовые самостоятельно продолжить покорение Парижа!