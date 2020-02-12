5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Комфорт и качественный сервис
Профессиональный русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой в руках и с радостью доставит к самой узнаваемой достопримечательности города — Эйфелевой башне. По дороге вы услышите советы и рекомендации по маршруту: за пару часов вы сможете полюбоваться собором Парижской Богоматери, прогуляться по Елисейским полям, увидеть площадь Согласия, дворцы и сад Тюильри. При желании заглянете в местное бистро или сделаете фотографии на набережной Сены. А после прогулки по Парижу вас ждёт комфортная поездка в аэропорт.