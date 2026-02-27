5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Перелёт с пересадкой в Париже станет более комфортным с индивидуальным трансфером. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и доставит к Эйфелевой башне. По пути можно увидеть собор Парижской Богоматери, Елисейские поля и другие знаковые места.
Трансфер осуществляется на автомобилях премиум-класса, а при необходимости предоставляется автокресло для ребёнка. Это удобный способ быстро и безопасно добраться до города и обратно
Трансфер осуществляется на автомобилях премиум-класса, а при необходимости предоставляется автокресло для ребёнка. Это удобный способ быстро и безопасно добраться до города и обратно
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🗼 Встреча в аэропорту
- 📸 Возможность увидеть Париж
- 👶 Автокресло по запросу
- 📱 Контакт через мессенджеры
- 🚙 Комфортные автомобили
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для трансфера в Париже - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться поездкой без лишних забот. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть прохладной и дождливой, но трансфер всё равно остаётся удобным и комфортным способом передвижения по городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эйфелева башня
- Собор Парижской Богоматери
- Елисейские поля
- Площадь Согласия
- Сад Тюильри
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Комфорт и качественный сервис
Профессиональный русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и с радостью доставит к самой узнаваемой достопримечательности города — Эйфелевой башне. По дороге вы услышите советы и рекомендации по маршруту: за пару часов вы сможете полюбоваться собором Парижской Богоматери, прогуляться по Елисейским полям, увидеть площадь Согласия, дворцы и сад Тюильри. При желании заглянете в местное бистро или сделаете фотографии на набережной Сены. А после прогулки по Парижу вас ждёт комфортная поездка в аэропорт.
Организационные детали
- При бронировании трансфера для 4-6 человек стоимость повышается — уточняйте стоимость заранее
- Стоимость актуальна для трансферов из аэропортов Орли и Шарль де Голль.
- Трансфер осуществляется на автомобилях Mercedes Viano, Renault Espace, Mercedes E class, Toyota Verso, Peugeot 508. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.
- Важно, чтобы ваш телефон работал по прилету, так как мы будем с вами контактировать по телефону или по мессенджеру (WhatsApp,Telegram). Обратите внимание — в аэропорту есть возможность присоединиться к бесплатному Wi-Fi
- Если для вашего ребенка потребуется автокресло или бустер, напишите об этом гиду заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1982 туристов
Я давно живу и работаю во Франции, хорошо знаю Париж и другие регионы страны не только как турист, но и изнутри. За это время глубоко разобрался в логистике, маршрутах, культуре
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
меня встретили вовремя и отвезли в отель, по дороге водитель Роман рассказал о Париже, все отлично, комфортно и безопасно! Рекомендую!
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Спасибо большое за прогулку на автомобиле по вечернему прекрасному Рождественскому Парижу!!! Роман прекрасный профессиональный рассказчик и душевный человек!!!! Рекомендую!!!!
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Е
Спасибо, все было очень хорошо. Водителю огромное спасибо!!! Был проливной дождь, но это не испортило впечатление) проехали по городу, пофоткались! Жаль было мало времени до следующего самолета. Надеюсь не последний раз в Париже. Очень рекомендую 👍
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Превосходный сервис, много советов по городу и секретный вид на Эйфелеву башню - что может быть лучше?) спасибо!!!!
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29 ноября заказали трансфер аэропорт-Париж-аэропорт. Нас встретил русскоговорящих водитель, отвёз на смотровую площадку на площади Трокадэро, где мы сделали отличные фото. Подробно ответил на наши вопросы, как найти интересующие нас
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Е
Была в Париже первый раз. Меня встретил в аэропорту водитель -гид Виктор,т. к у меня времени было мало,мы сразу все обговорили и меня провезли по всем достопримечательностям Парижа, все рассказали,помогли сделать фотографии. Были остановки по желанию: посмотреть все ближе и зайти внутрь каких-то зданий. Мне очень все понравилось,всем рекомендую. Собираюсь еще раз полетать и снова воспользуюсь их помощью.
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