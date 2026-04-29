Выбирая наш трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль или Орли, вы гарантируете себе беззаботное начало отдыха в Париже.Встреча в зале прилета, помощь с багажом, комфортабельный автомобиль и профессиональный водитель - все это

делает вашу поездку в центр города максимально приятной и расслабленной. Благодаря фиксированным ценам, вы точно знаете, сколько заплатите, избегая неприятных сюрпризов. Для семей с детьми предусмотрены автокресла и бустеры, обеспечивая безопасность ваших малышей в пути. Наша услуга - это не просто перевозка, это ваш первый шаг к незабываемому отдыху в самом сердце Франции

Описание трансфер

Из аэропорта в Париж с легкостью и комфортом!

Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси или сесть в общественный транспорт. С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: наш профессиональный водитель будет ждать вас на выходе из вашего терминала, поможет с вещами и отвезет за фиксированную цену в нужное место на автомобиле комфорт-класса.

Организационные детали

Данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Стоимость указана за трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли для 1-3 человек. Для группы 4-8 человек цена составит €120.

Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер

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