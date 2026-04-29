Выбирая наш трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль или Орли, вы гарантируете себе беззаботное начало отдыха в Париже.
Встреча в зале прилета, помощь с багажом, комфортабельный автомобиль и профессиональный водитель - все это
Встреча в зале прилета, помощь с багажом, комфортабельный автомобиль и профессиональный водитель - все это
7 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер без ожидания
- 🧳 Помощь с багажом
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 🏙️ Доставка в любую точку Парижа
- 🛡️ Безопасность и комфорт
- 🍼 Бесплатные автокресла для детей
- 🚘 Комфортабельные автомобили
Что можно увидеть
- Аэропорт Шарль-де-Голль
- Аэропорт Орли
Описание трансфер
Из аэропорта в Париж с легкостью и комфортом!
Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси или сесть в общественный транспорт. С нами можно расслабиться и спокойно начать отдых: наш профессиональный водитель будет ждать вас на выходе из вашего терминала, поможет с вещами и отвезет за фиксированную цену в нужное место на автомобиле комфорт-класса.
Организационные детали
- Данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
- Стоимость указана за трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли для 1-3 человек. Для группы 4-8 человек цена составит €120.
- Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер
Марки автомобилей
- Трансфер проходит на автомобилях: Toyota Verso, Peugeot 508, Renault Espace, Mercedes Vito. В исключительных случаях может быть замена на комфортабельный автомобиль другой марки.
- Возможен трансфер на автомобилях класса Е и V. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего терминала в аэропрту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 922 туристов
Я представляю команду гидов и водителей, которые с 2010 года помогают путешественникам открывать Францию. Мы знаем и любим Париж, его историю и скрытые уголки, а наши экскурсии — это не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Огромное спасибо Виктору за организованный трансфер. Мы изначально договорились на 28 апреля, но тк наш вылет задержали на день, то нам пришлось перенести дату трансфера на 29 апреля. Виктор пошёл
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О
Обращаюсь к Виктору за трансфером уже не в первый раз. Все прошло отлично. Комфортный автомобиль, пунктуальный, внимательный и аккуратный водитель Роман. Спасибо за организацию качественного трансфера!
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Виктор вовремя встретил, все время был на связи! Машина комфортабельная и чистая. В течение самой поездки поделился интересными фактами о Франции и дал полезные советы к отпуску! От души советуем!
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О
Все прошло отлично. Комфортная приятная поездка! Спасибо организаторам Роману и Виктору
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Трансфер отлично организован, Виктор и наш водитель, Василий, были с нами на связи задолго до того, как мы вышли в зону прилёта в аэропорту Орли.
Машина и стиль вождения комфортные, всё хорошо.
Машина и стиль вождения комфортные, всё хорошо.
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С
Трансфер организован безупречно!
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