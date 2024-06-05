А АННА Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро

Е Елена Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!

В Вячеслав Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж» Потрясающий человек и мастер своего дела. Все было супер, однозначно рекомендую!

А АННА Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Очень рады тому что есть такой трансфер! Все прошло замечательно, водитель встретил, довез, рассказал как ориентироваться в городе. Это очень выручило потому что погода в день приезда резко испортилась и сильно похолодало, не знаю даже чтобы мы делали без вас.

М Мария Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Встретили вовремя. Машина комфортная, чистая. Водитель Владимир, донес чемоданы до машины. Дал много рекомендаций по Парижу

И Ирина Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж Вовремя встретили, доставили в отель и помогли с багажом.

Е Евгений Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями! Информация структурирована и интересна, ответы были получены на все вопросы, однозначно рекомендуем Александра для полного погружения в жизнь и историческую часть Парижа!

Е Елена Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж читать дальше у них трансфера. Комфорт автомобиля, пунктуальность и организованность работы команды, а также интересная экскурсия по пути – всё это сделало их поездку незабываемой. Особенно ценю готовность команды оперативно решать любые возникающие вопросы. Рекомендую их сервис всем, кто ищет надежность и качество! Здравствуйте! Хочу выразить благодарность Виктору и его команде за высокий уровень обслуживания. Мои пожилые родители остались в полном восторге от заказанного

Е Екатерина Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек Трансфер все четко, водитель приехал, довез, все чисто комфортно. Заказывали и трансфер назад, хоть нам и суазали, что за 3 часа выехать достаточно, но нет, стресса было много, пробки огромные и в аэропорту и на дорогах, выезжать надо намного раньше.