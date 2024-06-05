1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Комфортный трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли в центр Парижа
Забудьте о длинных очередях за такси после прилета. Наш трансфер из аэропорта в Париж обеспечит вам спокойное начало путешествия
Начало: У вашего терминала в аэропрту
«Стоимость указана за трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли для 1-3 человек»
Сегодня в 19:30
10 июня в 08:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта в Париж с русскоговорящим водителем
Качественный трансфер с русскоговорящими водителями, которые встретят вас в аэропорту и доставят до нужного места за фиксированную цену
«Стоимость указана за трансфер для 1-3 человек»
10 июня в 10:30
11 июня в 00:30
€100 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
«Программа длится 3 часа, из которых 1 час займёт встреча в аэропорту и трансфер в Париж, а 2 часа — краткая обзорная экскурсия по городу с окончанием у вашего отеля или апартаментов»
Сегодня в 16:00
11 июня в 15:00
400€340 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Начало: В аэропорту
«Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером и WI-FI»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€92 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
Приятная поездка на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту на выходе из вашего терминала
«Трансфер можно организовать и для большего количества путешественников»
Сегодня в 18:30
10 июня в 08:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
«При бронировании трансфера для 4-6 человек стоимость повышается до 145 евро, для 7-8 — до 165 евро»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
Комфортно добраться до столицы с профессиональным русскоговорящим водителем
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€188 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
«Так же мы осуществляем трансферы по любым другим направлениям в Париже»
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Начало: Аэропорт Шарль де голь или Орли
«Индивидуальный трансфер из аэропорта CDG/Орли в Париж»
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
€88 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
«Трансфер проходит на автомобилях Mercedes Viano, Renault Espace 5 или Volkswagen Touran»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
«Трансфер может быть организован для 5–7 человек»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААННА5 июня 2024Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро
- ЕЕлена5 июня 2024Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
- ВВячеслав5 июня 2024Потрясающий человек и мастер своего дела. Все было супер, однозначно рекомендую!
- ААННА1 июня 2024Очень рады тому что есть такой трансфер! Все прошло замечательно, водитель встретил, довез, рассказал как ориентироваться в городе. Это очень выручило потому что погода в день приезда резко испортилась и сильно похолодало, не знаю даже чтобы мы делали без вас.
- ММария31 мая 2024Встретили вовремя. Машина комфортная, чистая. Водитель Владимир, донес чемоданы до машины. Дал много рекомендаций по Парижу
- ИИрина22 мая 2024Вовремя встретили, доставили в отель и помогли с багажом.
- ЕЕвгений19 мая 2024Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями! Информация структурирована и интересна, ответы были получены на все вопросы, однозначно рекомендуем Александра для полного погружения в жизнь и историческую часть Парижа!
- ЕЕлена18 апреля 2024Здравствуйте! Хочу выразить благодарность Виктору и его команде за высокий уровень обслуживания. Мои пожилые родители остались в полном восторге от заказанного
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Трансфер все четко, водитель приехал, довез, все чисто комфортно. Заказывали и трансфер назад, хоть нам и суазали, что за 3 часа выехать достаточно, но нет, стресса было много, пробки огромные и в аэропорту и на дорогах, выезжать надо намного раньше.
- ООльга26 марта 2024Замечательно! Чувствовала себя уверенно и комфортно в чужой стране!! и поэтому получила огромное удовольствие от комментариев по дороге из аэропорта до ж/д вокзала. Большое спасибо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Трансфер" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 88 до 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 298 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Трансфер», 298 ⭐ отзывов, цены от €88. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август