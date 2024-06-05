Трансфер из аэропорта Парижа

Найдено 9 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Париже на русском языке, цены от €88, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Комфортный трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли в центр Парижа
Забудьте о длинных очередях за такси после прилета. Наш трансфер из аэропорта в Париж обеспечит вам спокойное начало путешествия
Начало: У вашего терминала в аэропрту
Сегодня в 19:30
10 июня в 08:00
90 за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
62 отзыва
Комфортный трансфер из аэропорта в Париж с русскоговорящим водителем
Качественный трансфер с русскоговорящими водителями, которые встретят вас в аэропорту и доставят до нужного места за фиксированную цену
10 июня в 10:30
11 июня в 00:30
100 за всё до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
400340 за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
106 отзывов
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса
Начало: В аэропорту
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
92 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Трансфер из аэропорта Бове в Париж
Приятная поездка на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим профессиональным водителем
Начало: В аэропорту на выходе из вашего терминала
Сегодня в 18:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 3 чел.
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
«Аэропорт-Париж-аэропорт» - трансфер
Добраться до центра города и осмотреть его достопримечательности во время пересадочного рейса
Начало: В аэропорту
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Трансфер «Аэропорт - Париж - Аэропорт»
Комфортно добраться до столицы с профессиональным русскоговорящим водителем
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
188 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
Начало: Аэропорт Шарль де голь или Орли
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
88 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Диснейленд
Доехать до знаменитого парка развлечений на комфортабельном автомобиле с профессиональным водителем
Начало: У входа в терминал аэропорта
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    АННА
    5 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
    Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж»
    Потрясающий человек и мастер своего дела. Все было супер, однозначно рекомендую!
  • А
    АННА
    1 июня 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
    Очень рады тому что есть такой трансфер! Все прошло замечательно, водитель встретил, довез, рассказал как ориентироваться в городе. Это очень выручило потому что погода в день приезда резко испортилась и сильно похолодало, не знаю даже чтобы мы делали без вас.
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
    Встретили вовремя. Машина комфортная, чистая. Водитель Владимир, донес чемоданы до машины. Дал много рекомендаций по Парижу
  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
    Вовремя встретили, доставили в отель и помогли с багажом.
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями! Информация структурирована и интересна, ответы были получены на все вопросы, однозначно рекомендуем Александра для полного погружения в жизнь и историческую часть Парижа!
    Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями!Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями!Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями!Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями!
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
    Здравствуйте! Хочу выразить благодарность Виктору и его команде за высокий уровень обслуживания. Мои пожилые родители остались в полном восторге от заказанного
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    у них трансфера. Комфорт автомобиля, пунктуальность и организованность работы команды, а также интересная экскурсия по пути – всё это сделало их поездку незабываемой. Особенно ценю готовность команды оперативно решать любые возникающие вопросы. Рекомендую их сервис всем, кто ищет надежность и качество!

  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта в Париж 1-7 человек
    Трансфер все четко, водитель приехал, довез, все чисто комфортно. Заказывали и трансфер назад, хоть нам и суазали, что за 3 часа выехать достаточно, но нет, стресса было много, пробки огромные и в аэропорту и на дорогах, выезжать надо намного раньше.
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж»
    Замечательно! Чувствовала себя уверенно и комфортно в чужой стране!! и поэтому получила огромное удовольствие от комментариев по дороге из аэропорта до ж/д вокзала. Большое спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
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  1. Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль или Орли в Париж
  2. Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) - Париж»
  3. Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
  4. Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
  5. Трансфер из аэропорта Бове в Париж
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 88 до 340 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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