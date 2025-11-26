Живописные фалезы Ла-Манша, неофутуристический сад с «головами», смотровая с видами, истории о норманнах и импрессионистах, прогулка по городу и обед с местными гастровкусами. Песчаный пляж, виллы в стиле коломбаж, история курорта и его прозвище — «21-й округ Парижа». И, конечно, нормандский кофе со сметаной и кальвадосом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экскурсия по лучшим местам Нормандии
- Этрета, Довиль
Что включено
- Трансфер с опытным водителем
- Сопровождение сертифицированного гида
- Вода в салоне автомобиля
- Зарядное устройство
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, отель клиента
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Всего в двух часах езды от Парижа находится красивейшее побережье Ла-Манша: Этрета и её легендарные фалезы - крутые скалы
- Уходящие в море Довиль и его песчаный пляж. Вы насладитесь уютными городами
- Побываете в неофутуристическом саду и на смотровых площадках. Узнаете много интересного и сможете попробовать настоящий нормандский кофе со сметаной и кальвадосом
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
