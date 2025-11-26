Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Живописные фалезы Ла-Манша, неофутуристический сад с «головами», смотровая с видами, истории о норманнах и импрессионистах, прогулка по городу и обед с местными гастровкусами. Песчаный пляж, виллы в стиле коломбаж, история курорта и его прозвище — «21-й округ Парижа». И, конечно, нормандский кофе со сметаной и кальвадосом.

Дмитрий Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-6 человек 10% Скидка на заказ 1680 выгода €168 €1512 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Экскурсия на комфортабельном трансфере из вашего отеля. Всю заботу о вашем комфорте мы берем на себя. Всего в двух часах езды от Парижа находится красивейшее побережье Ла-Манша: Этрета и её легендарные фалезы — крутые скалы, уходящие в море; Довиль и его песчаный пляж. Вы насладитесь уютными городами, побываете в неофутуристическом саду и на смотровых площадках. Узнаете много интересного и сможете попробовать настоящий нормандский кофе со сметаной и кальвадосом! Важная информация: Всего в двух часах езды от Парижа находится красивейшее побережье Ла-Манша: Этрета и её легендарные фалезы — крутые скалы, уходящие в море; Довиль и его песчаный пляж. Вы насладитесь уютными городами, побываете в неофутуристическом саду и на смотровых площадках. Узнаете много интересного и сможете попробовать настоящий нормандский кофе со сметаной и кальвадосом!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату