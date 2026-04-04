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всегда живым, историю и моду, за гастрономию, в которой вкус — это культура. Нормандию — за простор и природу: драматические скалы, бесконечные пейзажи, океан, который постоянно меняется. И за щедрую кухню — морепродукты, сыры, простые и глубокие вкусы. По образованию я психолог — и эта оптика помогает мне глубже понимать людей и атмосферу мест. Туризм для меня — не просто работа, а пространство вдохновения, где встречаются история, эмоции и человеческое общение. Я специализируюсь на экскурсиях, где переплетаются история, культура и живая атмосфера региона. Опыт жизни и работы как в городе, так и в регионах помогает мне дополнять экскурсии рассказами о том, как по-разному живут люди в разных частях Франции. С большим удовольствием организую вам интересный день в Париже и его окрестностях. Жду вас с нетерпением!