Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
Эту экскурсию можно описать и одним словом — открытка или картина. Посвятите один день вашего французского вояжа Нормандии. В Руане вы посетите выдающийся готический собор и перенесётесь в прошлое. В прибрежном городе Этрета вдоволь полюбуетесь океаном и белыми скалами. А ещё в Нормандии вы сможете попробовать вкуснейшую французскую кухню. По пути расскажу о Франции всё!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия с комфортом и интересом
Путешествие будет целиком ориентировано на ваши интересы — и в организации, и в моих рассказах. Гуляя, хотите пройтись по магазинам или заглянуть на чашечку кофе с местной выпечкой? Конечно! Интересуетесь импрессионизмом, французской кухней, архитектурой? Услышите интересные факты! С радостью расскажу о жизни во Франции, о традициях и привычках французов, а также пофотографирую вас.
2 города за 1 день
- Руан: Средневековье, готика, Жанна д’Арк. Мы найдём место казани французской героини; полюбуемся снаружи и внутри собором Нотр-Дам-де-Руан, который Клод Моне писал десятки раз. Потом зайдём на старый рынок, где вы по желанию попробуете локальные деликатесы (сыры, устрицы, мидии). Не пропустим и улицу нормандских мастеров: здесь повсюду скульптуры, картины, фарфор и глиняная посуда.
- Этрета: белые скалы, океан, морепродукты на закате. И вновь любимый уголок Моне, как и современных парижан. Меловые утёсы, которые поднимаются над бирюзовой водой — пейзажи здесь, без преувеличения, головокружительные, и вы полюбуетесь ими с лучших точек. А дополнить наслаждение Этрета можно обедом в ресторанчике с видом на Ла-Манш. Если захотите, мы также посетим диковинные Сады Этрета.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Е-класса. В салоне для вас вода и интернет.
- В 09:00 я буду ждать вас у вашего отеля и после путешествия привезу обратно к 20:00
- Тайминг поездки: дорога из Парижа в Руан (около 1,5 часов) — прогулка по Руану (2 часа) — дорога в Этрета (около 1 часа) — прогулки по Этрета (3 часа) — дорога обратно в Париж (2,5 часа)
- Еда, напитки и любые покупки в течение дня по желанию и оплачиваются отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alena — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 184 туристов
Меня зовут Алена. Живу и работаю в Париже. Люблю этот город, который очаровывает с первого взгляда, люблю наших гостей и свою работу. Я предоставляю услуги трансфера, а также предлагаю экскурсии. С большим удовольствием организую для вас интересный день в Париже либо в его окрестностях. Жду вас с нетерпением!
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