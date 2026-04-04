Эту экскурсию можно описать и одним словом — открытка или картина. Посвятите один день вашего французского вояжа Нормандии. В Руане вы посетите выдающийся готический собор и перенесётесь в прошлое. В прибрежном городе Этрета вдоволь полюбуетесь океаном и белыми скалами. А ещё в Нормандии вы сможете попробовать вкуснейшую французскую кухню. По пути расскажу о Франции всё!
Описание экскурсии
Экскурсия с комфортом и интересом
Путешествие будет целиком ориентировано на ваши интересы — и в организации, и в моих рассказах. Гуляя, хотите пройтись по магазинам или заглянуть на чашечку кофе с местной выпечкой? Конечно! Интересуетесь импрессионизмом, французской кухней, архитектурой? Услышите интересные факты! С радостью расскажу о жизни во Франции, о традициях и привычках французов, а также пофотографирую вас.
2 города за 1 день
- Руан: Средневековье, готика, Жанна д’Арк. Мы найдём место казни французской героини; полюбуемся снаружи и внутри собором Нотр-Дам-де-Руан, который Клод Моне писал десятки раз. Потом зайдём на старый рынок, где вы по желанию попробуете локальные деликатесы (сыры, устрицы, мидии). Не пропустим и улицу нормандских мастеров: здесь повсюду скульптуры, картины, фарфор и глиняная посуда.
- Этрета: белые скалы, океан, морепродукты на закате. И вновь любимый уголок Моне, как и современных парижан. Меловые утёсы, которые поднимаются над бирюзовой водой — пейзажи здесь, без преувеличения, головокружительные, и вы полюбуетесь ими с лучших точек. А дополнить наслаждение Этрета можно обедом в ресторанчике с видом на Ла-Манш. Если захотите, мы также посетим диковинные Сады Этрета.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Е-класса. В салоне для вас вода и интернет.
- В 09:00 я буду ждать вас у вашего отеля и после путешествия привезу обратно к 20:00
- Тайминг поездки: дорога из Парижа в Руан (около 1,5 часов) — прогулка по Руану (2 часа) — дорога в Этрета (около 1 часа) — прогулки по Этрета (3 часа) — дорога обратно в Париж (2,5 часа)
- Еда, напитки и любые покупки в течение дня по желанию и оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 426 туристов
Я гид, который соединяет город и природу, эстетику и эмоции, историю и вкус — и показывает Францию не только глазами, но и сердцем. Люблю Париж за его умение быть разным и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность гиду Алене за прекрасную поездку в старинный город Руан и Этрета!
Я увидела самые живописные места, насладилась видами на скалы и океан))) фотографиями не передать такую красоту, нужно видеть все своими глазами! А собор!! Это что-то невероятное!!
В целом переполняют эмоции!
Рекомендую всем гида Алену, поездка комфортная, спокойная!
Вернусь сюда с сыном в следующем году!!
Спасибо огромное!
Я увидела самые живописные места, насладилась видами на скалы и океан))) фотографиями не передать такую красоту, нужно видеть все своими глазами! А собор!! Это что-то невероятное!!
В целом переполняют эмоции!
Рекомендую всем гида Алену, поездка комфортная, спокойная!
Вернусь сюда с сыном в следующем году!!
Спасибо огромное!
Алена
Ответ организатора:
Ирина, благодарю вас за тёплые слова! 🤍 Мне очень приятно читать ваш отзыв и знать, что поездка оставила у вас
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все прошло Супер! Очень понравилось, советую!
Вам был полезен этот отзыв?
спасибо Алене! мы уехали с прекрасными воспоминаниями! обязательно вернемся еще в другие направления вместе с Аленой! окружила нас заботой и вниманием!
Алена
Ответ организатора:
Елена, спасибо вам за ваши тёплые слова ❤️ Для меня огромная радость знать, что поездка оставила у вас прекрасные воспоминания!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия в Нормандию с Аленой прошла интересно. Гид рассказал и показал самые живописные места Этреты и величественный собор в Руане.
Алена
Ответ организатора:
Елена, благодарю за отзыв! 🤍 Рада, что поездка в Нормандию оставила у вас приятные впечатления и откликнулась атмосферой этих мест 😊 Буду рада новым встречам и путешествиям вместе 🌿
Вам был полезен этот отзыв?
П
Алена большая молодец! отличная и интересная экскурсия! Мы очень довольны!
Алена
Ответ организатора:
Парвина, мне приятно, что вам понравилась экскурсия 🤍 С вами было легко и приятно провести это время, буду рада новым встречам и путешествиям вместе! 🌿
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хотел бы поблагодарить Алену за великолепное мини путешествие в Нормандию! Весь день был сильнейший ветер и Руан встретил нас дождиком, но величественный Нотр Дам, фахверковые пряничные домики, чайное кафе и
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета»
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 21:00
от €690 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Этрета и Руан: экскурсия по Нормандии с гидом и фотоаппаратом
Познакомиться с Нормандией и получить несколько сотен ярких и атмосферных кадров - из Парижа
Начало: Возле вашего места проживания
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
от €579 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Сказочная Нормандия: скалы Этрета, средневековый Руан и портовый Онфлёр
Покинуть Париж ради мест, вдохновлявших импрессионистов
Начало: У Триумфальной арки
Расписание: в воскресенье в 08:00
23 авг в 08:00
30 авг в 08:00
€240 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Начало: От вашего отеля в Париже
20 авг в 08:30
21 авг в 08:30
от €640 за всё до 4 чел.
от €850 за экскурсию