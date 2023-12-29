Эту экскурсию можно описать и одним словом — открытка или картина. Посвятите один день вашего французского вояжа Нормандии. В Руане вы посетите выдающийся готический собор и перенесётесь в прошлое. В прибрежном городе Этрета вдоволь полюбуетесь океаном и белыми скалами. А ещё в Нормандии вы сможете попробовать вкуснейшую французскую кухню. По пути расскажу о Франции всё!

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия с комфортом и интересом

Путешествие будет целиком ориентировано на ваши интересы — и в организации, и в моих рассказах. Гуляя, хотите пройтись по магазинам или заглянуть на чашечку кофе с местной выпечкой? Конечно! Интересуетесь импрессионизмом, французской кухней, архитектурой? Услышите интересные факты! С радостью расскажу о жизни во Франции, о традициях и привычках французов, а также пофотографирую вас.

2 города за 1 день

Руан: Средневековье, готика, Жанна д’Арк. Мы найдём место казани французской героини; полюбуемся снаружи и внутри собором Нотр-Дам-де-Руан, который Клод Моне писал десятки раз. Потом зайдём на старый рынок, где вы по желанию попробуете локальные деликатесы (сыры, устрицы, мидии). Не пропустим и улицу нормандских мастеров: здесь повсюду скульптуры, картины, фарфор и глиняная посуда.

Этрета: белые скалы, океан, морепродукты на закате. И вновь любимый уголок Моне, как и современных парижан. Меловые утёсы, которые поднимаются над бирюзовой водой — пейзажи здесь, без преувеличения, головокружительные, и вы полюбуетесь ими с лучших точек. А дополнить наслаждение Этрета можно обедом в ресторанчике с видом на Ла-Манш. Если захотите, мы также посетим диковинные Сады Этрета.

Организационные детали