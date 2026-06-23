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Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета

Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Фалез д’Этрэта — и звучит, и выглядит невероятно красиво! Этот уголок на побережье Ла-Манша воспет художниками и писателями, любим французами и путешественниками.

Мы предлагаем вам комфортную поездку: заберём из отеля, расскажем главное о Нормандии, дадим достаточно времени для прогулок по скалам, пляжу и Садам Этрета, а на обратном пути покажем готический Руан.
5
35 отзывов
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета
Из Парижа в Нормандию: день в завораживающей Этрета

Описание экскурсии

Дорога в одну сторону займёт около 2,5 часов. За окном вы будете наблюдать картины нормандской глубинки, а мы расскажем об особенностях и главных исторических событиях этого региона.

Свободное время в Этрета (5,5 часов)

По приезде на побережье мы подробно сориентируем вас: расскажем, как дойти до лучших обзорных точек, какие улочки города не пропустить, где отведать свежайшие морепродукты и устроить пикник. Вот что можно успеть изучить:

  • Меловые скалы Этрета. Вы посмотрите на Falaise d’Aval — утёс, который Мопассан сравнил с ногами гиганта, шагающего в море. А на скале Falaise d’Amont увидите часовню, построенную местными жителями в середине 19 века, и памятник лётчикам, которые попытались пересечь Атлантику на биплане «Белая птица», но загадочно пропали.
  • Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом! Ландшафтный дизайн здесь осмысляет искусство и эмоции: вас ждут и музыкальный лес, и сюрреалистические арки, и лабиринт, и лица-валуны, и сотни разнообразных растений.

Заезд в Руан

На обратном пути навестим столицу Нормандии. На небольшой пешеходной экскурсии (20-25 минут) вы увидите средневековые улочки, старую рыночную площадь, место казни Жанны д’Арк, величественный Руанский собор, церковь Сен-Маклу, Дворец правосудия и астрономические часы. В центре города у вас также будет свободное время (около получаса).

Организационные детали

  • Обратите внимание: это поездка с водителем-гидом из нашей команды. Он отлично знает Нормандию, готов поделиться интересными фактами о ней и сориентировать вас в Этрета, посоветовать самые живописные локации и вкусные места — но он не углубляется в историю.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Touran, Renault Espace 5 или Mercedes Vito. Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.
  • Мы заберём вас из отеля в Париже и после путешествия привезём обратно
  • Если вы захотите посетить Сады Этрета, то билеты оплачиваются отдельно: взрослые — €12/чел., дети 7–12 лет — €7,5/чел., детям до 7 лет бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 923 туристов
Я представляю команду гидов и водителей, которые с 2010 года помогают путешественникам открывать Францию. Мы знаем и любим Париж, его историю и скрытые уголки, а наши экскурсии — это не просто
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прогулки, а увлекательные путешествия, созданные специально для вас. Хотите романтику Монмартра, величие замков Луары или лучшие гастрономические открытия? Мы подберём маршрут, который станет отражением ваших желаний. Наши гости ценят профессионализм, дружескую атмосферу и внимание к деталям. Мы всегда рядом, чтобы сделать ваше путешествие комфортным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
После жаркого и многолюдного Парижа, Руан и Этрета в Нормандии - это как глоток свежего воздуха, даже несмотря на то, что температура на градуснике была на отметке +35.
Тихие, узкие улочки,
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старинные деревянные домики, завораживающие церкви и храмы Руана, и Этрета с Ла-Маншем, скалами и потрясающими видами. Это та Франция, в которую хочется вернуться!
Организация была на высшем уровне, автомобиль комфортный, вождение безопасное, по дороге поговорили и о Франции, и о жизни, и обо всем, что было интересно. Благодарю!

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Alexandra
Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей дороги. Очень общительный, располагает к себе с первых минут. Много интересного рассказал про франзуцскую
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еду (в частности обсудили устриц, меня очень интересовал этот вопрос)), франзуские слова и местный менталитет, немного затронули историю. В машине была панорамная крыша, огромный плюс. Ехать было очень комфортно, Роман аккуратный водитель👍🏻 Сам маршрут отличный. Мы заехали в Руан, который запомнился своей архитектурой и некоторыми историческими фактами. А в Этрета совершенно потрясающие виды - скалы, океан, сады😍 Я под впечатлением и это останется в памяти навсегда. Всем рекомендую обязательно отправится на север Франции🙂👌🏻

Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей
Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей
Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей
Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей
Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей
Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей
Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей
Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей+1
Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей
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М
Роман потрясающий проводник в Нормандию!! Комфортное вождение, приятный собеседник и вообще хороший человек! Мы прекрасно провели время.
Роман потрясающий проводник в Нормандию!! Комфортное вождение, приятный собеседник и вообще хороший человек! Мы прекрасно провели время.
Роман потрясающий проводник в Нормандию!! Комфортное вождение, приятный собеседник и вообще хороший человек! Мы прекрасно провели время.
Роман потрясающий проводник в Нормандию!! Комфортное вождение, приятный собеседник и вообще хороший человек! Мы прекрасно провели время.
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А
Спасибо огромное за организацию экскурсии в Нормандию, которая стала для меня настоящим открытием и одним из самых ярких дней мои каникул. Путешествовала я одна и, как всегда, перед заказом внимательно
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читала отзывы — для меня важно, чтобы поездка была безопасной, комфортной и увлекательной. Экскурсия в Нормандию полностью оправдала мои ожидания.

Этрета произвела на меня невероятное впечатление — место потрясающей красоты, куда хочется возвращаться снова и снова. Поездка прошла спокойно и комфортно, с отличным таймингом. Роман оказался очень приятным и интересным рассказчиком: его истории помогли по-настоящему прочувствовать Нормандию и её атмосферу.

Этот день оставил очень тёплые эмоции и желание обязательно вернуться ещё раз. С уверенностью рекомендую эту поездку всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Нормандии и насладиться путешествием без спешки. 💙

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Anna
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством юмора рассказчик. День пролетел легко, весело. Ощущение было, что путешествовали с близким другом. Руан и Этрета невероятные! Хотим возвращаться в Нормандию снова и снова и конечно с Романом! Полный востор от экскурсии!
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством+2
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством
Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством
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Дмитрий
Чудесная экскурсия.

Роман заехал за нами в 9:00 прям к отелю, на комфортабельном автомобиле, в салоне была вода.
Первая остановка - Руан, примерно 1,5 часа в дороге.
Роман провел коротенькую экскурсию, показав и
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рассказав основное, дальше дал свободное время. Его нам хватило, чтобы прогуляться по городу, зайти в собор и даже покушать.
Следующая остановка - пролив Ла-Манш, около часа в дороге среди живописных дорог Франции, удалось даже посмотреть на местные деревушки.
На проливе Роман также рассказал всю основную информацию, дал гастро-рекомендации и отпустил гулять.
За 3,5 часа успели поесть, подняться на первые скалы, сходить в сады Этрета (учтите, что билеты сюда покупаются отдельно на месте за 14€), и после подняться на другие скалы.
Дорога обратно в Париж заняла около 2,5 часов, нам довезли прям до отеля.

Сама экскурсия замечательная, виды и города очень красивые и интересные, дорога не утомляет.
Роман - замечательный рассказчик, который объяснял про культуру Франции простым языком. Было очень комфортно, ощущение дружеской поездки.

Однозначно рекомендуем эту экскурсию именно с ним, это на 100% стоит потраченных денег.

Чудесная экскурсия.
Чудесная экскурсия.
Чудесная экскурсия.
Чудесная экскурсия.
Чудесная экскурсия.
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