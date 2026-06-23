Фалез д’Этрэта — и звучит, и выглядит невероятно красиво! Этот уголок на побережье Ла-Манша воспет художниками и писателями, любим французами и путешественниками.
Мы предлагаем вам комфортную поездку: заберём из отеля, расскажем главное о Нормандии, дадим достаточно времени для прогулок по скалам, пляжу и Садам Этрета, а на обратном пути покажем готический Руан.
Мы предлагаем вам комфортную поездку: заберём из отеля, расскажем главное о Нормандии, дадим достаточно времени для прогулок по скалам, пляжу и Садам Этрета, а на обратном пути покажем готический Руан.
Описание экскурсии
Дорога в одну сторону займёт около 2,5 часов. За окном вы будете наблюдать картины нормандской глубинки, а мы расскажем об особенностях и главных исторических событиях этого региона.
Свободное время в Этрета (5,5 часов)
По приезде на побережье мы подробно сориентируем вас: расскажем, как дойти до лучших обзорных точек, какие улочки города не пропустить, где отведать свежайшие морепродукты и устроить пикник. Вот что можно успеть изучить:
- Меловые скалы Этрета. Вы посмотрите на Falaise d’Aval — утёс, который Мопассан сравнил с ногами гиганта, шагающего в море. А на скале Falaise d’Amont увидите часовню, построенную местными жителями в середине 19 века, и памятник лётчикам, которые попытались пересечь Атлантику на биплане «Белая птица», но загадочно пропали.
- Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом! Ландшафтный дизайн здесь осмысляет искусство и эмоции: вас ждут и музыкальный лес, и сюрреалистические арки, и лабиринт, и лица-валуны, и сотни разнообразных растений.
Заезд в Руан
На обратном пути навестим столицу Нормандии. На небольшой пешеходной экскурсии (20-25 минут) вы увидите средневековые улочки, старую рыночную площадь, место казни Жанны д’Арк, величественный Руанский собор, церковь Сен-Маклу, Дворец правосудия и астрономические часы. В центре города у вас также будет свободное время (около получаса).
Организационные детали
- Обратите внимание: это поездка с водителем-гидом из нашей команды. Он отлично знает Нормандию, готов поделиться интересными фактами о ней и сориентировать вас в Этрета, посоветовать самые живописные локации и вкусные места — но он не углубляется в историю.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Touran, Renault Espace 5 или Mercedes Vito. Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.
- Мы заберём вас из отеля в Париже и после путешествия привезём обратно
- Если вы захотите посетить Сады Этрета, то билеты оплачиваются отдельно: взрослые — €12/чел., дети 7–12 лет — €7,5/чел., детям до 7 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 923 туристов
Я представляю команду гидов и водителей, которые с 2010 года помогают путешественникам открывать Францию. Мы знаем и любим Париж, его историю и скрытые уголки, а наши экскурсии — это не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
После жаркого и многолюдного Парижа, Руан и Этрета в Нормандии - это как глоток свежего воздуха, даже несмотря на то, что температура на градуснике была на отметке +35.
Тихие, узкие улочки,
Тихие, узкие улочки,
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Это была потрясающая поездка! Нас сопровождал гид Роман. С ним было очень интересно в течение всей дороги. Очень общительный, располагает к себе с первых минут. Много интересного рассказал про франзуцскую
+1
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М
Роман потрясающий проводник в Нормандию!! Комфортное вождение, приятный собеседник и вообще хороший человек! Мы прекрасно провели время.
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А
Спасибо огромное за организацию экскурсии в Нормандию, которая стала для меня настоящим открытием и одним из самых ярких дней мои каникул. Путешествовала я одна и, как всегда, перед заказом внимательно
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Просто не хватает слов, чтобы описать поездку в Нормандию с Романом! Роман замечательный, начитанный с чувством юмора рассказчик. День пролетел легко, весело. Ощущение было, что путешествовали с близким другом. Руан и Этрета невероятные! Хотим возвращаться в Нормандию снова и снова и конечно с Романом! Полный востор от экскурсии!
+2
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Чудесная экскурсия.
Роман заехал за нами в 9:00 прям к отелю, на комфортабельном автомобиле, в салоне была вода.
Первая остановка - Руан, примерно 1,5 часа в дороге.
Роман провел коротенькую экскурсию, показав и
Роман заехал за нами в 9:00 прям к отелю, на комфортабельном автомобиле, в салоне была вода.
Первая остановка - Руан, примерно 1,5 часа в дороге.
Роман провел коротенькую экскурсию, показав и
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