Полюбоваться океаном, погулять по футуристичным садам и заглянуть в Руан
Фалез д’Этрэта — и звучит, и выглядит невероятно красиво! Этот уголок на побережье Ла-Манша воспет художниками и писателями, любим французами и путешественниками.
Мы предлагаем вам комфортную поездку: заберём из отеля, расскажем главное о Нормандии, дадим достаточно времени для прогулок по скалам, пляжу и Садам Этрета, а на обратном пути покажем готический Руан.
Мы предлагаем вам комфортную поездку: заберём из отеля, расскажем главное о Нормандии, дадим достаточно времени для прогулок по скалам, пляжу и Садам Этрета, а на обратном пути покажем готический Руан.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Дорога в одну сторону займёт около 2,5 часов. За окном вы будете наблюдать картины нормандской глубинки, а мы расскажем об особенностях и главных исторических событиях этого региона.
Свободное время в Этрета (5,5 часов)
По приезде на побережье мы подробно сориентируем вас: расскажем, как дойти до лучших обзорных точек, какие улочки города не пропустить, где отведать свежайшие морепродукты и устроить пикник. Вот что можно успеть изучить:
- Меловые скалы Этрета. Вы посмотрите на Falaise d’Aval — утёс, который Мопассан сравнил с ногами гиганта, шагающего в море. А на скале Falaise d’Amont увидите часовню, построенную местными жителями в середине 19 века, и памятник лётчикам, которые попытались пересечь Атлантику на биплане «Белая птица», но загадочно пропали.
- Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом! Ландшафтный дизайн здесь осмысляет искусство и эмоции: вас ждут и музыкальный лес, и сюрреалистические арки, и лабиринт, и лица-валуны, и сотни разнообразных растений.
Заезд в Руан
На обратном пути навестим столицу Нормандии. На небольшой пешеходной экскурсии (20-25 минут) вы увидите средневековые улочки, старую рыночную площадь, место казни Жанны д’Арк, величественный Руанский собор, церковь Сен-Маклу, Дворец правосудия и астрономические часы. В центре города у вас также будет свободное время (около получаса).
Организационные детали
- Обратите внимание: это поездка с водителем-сопровождающим из нашей команды. Он отлично знает Нормандию, готов поделиться интересными фактами о ней и сориентировать вас в Этрета, посоветовать самые живописные локации и вкусные места — но он не углубляется в историю.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Touran, Renault Espace 5 или Mercedes Vito. Если вы путешествуете с детьми, сообщите заранее — мы бесплатно предоставим автокресло или бустер.
- Мы заберём вас из отеля в Париже и после путешествия привезём обратно
- Если вы захотите посетить Сады Этрета, то билеты оплачиваются отдельно: взрослые — €12/чел., дети 7-12 лет — €7,5/чел., детям до 7 лет бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в Париже
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Париже
Провёл экскурсии для 312 туристов
Добрый день! Мы — профессиональная команда водителей, много лет работающая в Париже и его пригородах. С удовольствием встретим вас в любом аэропорту города и познакомим с самой романтичной столицей мира!
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