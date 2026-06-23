Фалез д’Этрэта — и звучит, и выглядит невероятно красиво! Этот уголок на побережье Ла-Манша воспет художниками и писателями, любим французами и путешественниками. Мы предлагаем вам комфортную поездку: заберём из отеля, расскажем главное о Нормандии, дадим достаточно времени для прогулок по скалам, пляжу и Садам Этрета, а на обратном пути покажем готический Руан.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога в одну сторону займёт около 2,5 часов. За окном вы будете наблюдать картины нормандской глубинки, а мы расскажем об особенностях и главных исторических событиях этого региона.

Свободное время в Этрета (5,5 часов)

По приезде на побережье мы подробно сориентируем вас: расскажем, как дойти до лучших обзорных точек, какие улочки города не пропустить, где отведать свежайшие морепродукты и устроить пикник. Вот что можно успеть изучить:

Меловые скалы Этрета . Вы посмотрите на Falaise d’Aval — утёс, который Мопассан сравнил с ногами гиганта, шагающего в море. А на скале Falaise d’Amont увидите часовню, построенную местными жителями в середине 19 века, и памятник лётчикам, которые попытались пересечь Атлантику на биплане «Белая птица», но загадочно пропали.

. Вы посмотрите на Falaise d’Aval — утёс, который Мопассан сравнил с ногами гиганта, шагающего в море. А на скале Falaise d’Amont увидите часовню, построенную местными жителями в середине 19 века, и памятник лётчикам, которые попытались пересечь Атлантику на биплане «Белая птица», но загадочно пропали. Сады Этрета — не только живописный парк, но и музей современного искусства под открытым небом! Ландшафтный дизайн здесь осмысляет искусство и эмоции: вас ждут и музыкальный лес, и сюрреалистические арки, и лабиринт, и лица-валуны, и сотни разнообразных растений.

Заезд в Руан

На обратном пути навестим столицу Нормандии. На небольшой пешеходной экскурсии (20-25 минут) вы увидите средневековые улочки, старую рыночную площадь, место казни Жанны д’Арк, величественный Руанский собор, церковь Сен-Маклу, Дворец правосудия и астрономические часы. В центре города у вас также будет свободное время (около получаса).

Организационные детали