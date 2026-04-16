Летние месяцы, такие как июль и август, лучше всего подходят для экскурсии «Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр». В это время природа наиболее живописна, а погода позволяет насладиться прогулками и архитектурой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Нормандии. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.

Пейзажи жемчужин Нормандии - это уникальная возможность познакомиться с архитектурными шедеврами Руана, живописными арками Этрета и историческим колоритом Онфлёра. Посетители смогут насладиться великолепной местной кухней и открыть для себя усадьбу Клода Моне, где создавались знаменитые кувшинки. Этот тур идеально подходит для любителей искусства и природы, предоставляя комфортный трансфер и профессиональное сопровождение. Незабываемые впечатления гарантированы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Руан — архитектура, гастрономия, шоппинг

Вы познакомитесь с жемчужинами сакральной архитектуры. Увидите собор Руанской Богоматери, который вдохновил Моне на создание серии «Собор». Не обойдём вниманием и церковь Сен-Маклу, расположенную в живописном уголке. Вы прогуляетесь по набережной Сены — любимому месту горожан и гостей города. Руан славится хорошими ресторанами — вы сможете убедиться в высоком качестве местной кухни. Любителям шоппинга столица Нормандии тоже придётся по вкусу.

Этрета — место силы импрессионистов

Легендарный город известен благодаря живописным пейзажам и необыкновенным природным аркам. Главные достопримечательности Этрета — «Тройная арка» и «Игла» вырублены в утёсах морскими волнами. Помимо природных красот, вы полюбуетесь нормандской архитектурой на средневековых улочках города. А ещё посетите знаменитый нео-футуристический сад Этрета.

Онфлёр — это любовь всех импрессионистов!

И по совместительству один из самых красивых городов Нормандии. Своеобразный уголок, сохранивший исторический колорит, архитектуру и атмосферу прошлых веков.

С 1 апреля по 1 ноября можно заменить посещение Онфлёра на усадьбу Клода Моне в Живерни по предварительной договорённости

Усадьба Моне

Вы посетите знаменитую усадьбу отца импрессионизма — Клода Моне. Сад здесь является отдельным произведением искусства. Рука художника видна во всём — в обустройстве цветников, прудов и лужаек. Сад стал для Моне импровизированной мастерской на открытом воздухе. Именно тут он создал картину со знаменитыми кувшинками. Сейчас она находится в музее Оранжери в Париже.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер и услуги водителя-гида, который позаботится о вашем комфорте, но не сопровождает вас в доме-музее Клода Моне и не даёт углублённых исторических объяснений.

Комфортабельные автомобили: Renault Espace 5, Volkswagen Touran или Mercedes Vito (рассчитан на группу до 7 пассажиров)

По запросу возможно предоставление детского кресла.

Дополнительные расходы