Больше века Нормандию считали суровым краем викингов. Сегодня это одна из самых ярких достопримечательностей Франции. Красочные пейзажи и фруктовые сады, сакральная архитектура и великолепная местная кухня — вы почувствуете на себе магию этого волшебного края и даже попробуете её на вкус! А ещё узнаете, где Моне рисовал свои знаменитые кувшинки.

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Описание

Что вас ожидает

Руан — архитектура, гастрономия, шоппинг

Вы познакомитесь с жемчужинами сакральной архитектуры. Увидите собор Парижской Богоматери, который вдохновил Моне на создание серии «Собор». Не обойдём вниманием и церковь Сен-Маклу, расположенную в живописном уголке. Вы прогуляетесь по набережной Сены — любимому месту горожан и гостей города. Руан славится хорошими ресторанами — вы сможете убедиться в высоком качестве местной кухни. Любителям шоппинга столица Нормандии тоже придётся по вкусу.

Этрета — место силы импрессионистов

Легендарный город известен благодаря живописным пейзажам и необыкновенным природным аркам. Главные достопримечательности Этрета — «Тройная арка» и «Игла» вырублены в утёсах морскими волнами. Помимо природных красот, вы полюбуетесь нормандской архитектурой на средневековых улочках города. А ещё посетите знаменитый нео-футуристический сад Этрета.

Усадьба Моне

Вы посетите знаменитую усадьбу отца импрессионизма — Клода Моне. Сад здесь является отдельным произведением искусства. Рука художника видна во всём — в обустройстве цветников, прудов и лужаек. Сад стал для Моне импровизированной мастерской на открытом воздухе. Именно тут он создал картину со знаменитыми кувшинками. Сейчас она находится в музее Оранжери в Париже.

Организационные детали