Летние месяцы, такие как июль и август, лучше всего подходят для экскурсии «Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр». В это время природа наиболее живописна, а погода позволяет насладиться прогулками и архитектурой в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Нормандии. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более спокойную атмосферу и меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Собор Парижской Богоматери
Церковь Сен-Маклу
Тройная арка
Игла
Сад Этрета
Усадьба Клода Моне
Описание экскурсии
Руан — архитектура, гастрономия, шоппинг
Вы познакомитесь с жемчужинами сакральной архитектуры. Увидите собор Руанской Богоматери, который вдохновил Моне на создание серии «Собор». Не обойдём вниманием и церковь Сен-Маклу, расположенную в живописном уголке. Вы прогуляетесь по набережной Сены — любимому месту горожан и гостей города. Руан славится хорошими ресторанами — вы сможете убедиться в высоком качестве местной кухни. Любителям шоппинга столица Нормандии тоже придётся по вкусу.
Этрета — место силы импрессионистов
Легендарный город известен благодаря живописным пейзажам и необыкновенным природным аркам. Главные достопримечательности Этрета — «Тройная арка» и «Игла» вырублены в утёсах морскими волнами. Помимо природных красот, вы полюбуетесь нормандской архитектурой на средневековых улочках города. А ещё посетите знаменитый нео-футуристический сад Этрета.
Онфлёр — это любовь всех импрессионистов!
И по совместительству один из самых красивых городов Нормандии. Своеобразный уголок, сохранивший исторический колорит, архитектуру и атмосферу прошлых веков. С 1 апреля по 1 ноября можно заменить посещение Онфлёра на усадьбу Клода Моне в Живерни по предварительной договорённости
Усадьба Моне
Вы посетите знаменитую усадьбу отца импрессионизма — Клода Моне. Сад здесь является отдельным произведением искусства. Рука художника видна во всём — в обустройстве цветников, прудов и лужаек. Сад стал для Моне импровизированной мастерской на открытом воздухе. Именно тут он создал картину со знаменитыми кувшинками. Сейчас она находится в музее Оранжери в Париже.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер и услуги водителя-гида, который позаботится о вашем комфорте, но не сопровождает вас в доме-музее Клода Моне и не даёт углублённых исторических объяснений.
Комфортабельные автомобили: Renault Espace 5, Volkswagen Touran или Mercedes Vito (рассчитан на группу до 7 пассажиров)
По запросу возможно предоставление детского кресла.
Дополнительные расходы
вход в парк Этрета — от €17/чел.
вход в дом-музей Клода Моне от €13/чел. — рекомендуем покупать билеты заранее на официальном сайте музея, чтобы избежать очередей. Пожалуйста, согласуйте выбранное время в переписке.
обед — от €15/чел. (по вашему желанию возможен выбор традиционных нормандских блюд).
дегустация местных напитков (сидр и кальвадос) — €7/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1979 туристов
Я давно живу и работаю во Франции, хорошо знаю Париж и другие регионы страны не только как турист, но и изнутри. За это время глубоко разобрался в логистике, маршрутах, культуре читать дальшеуменьшить
и повседневной жизни Франции.
Мне важно, чтобы путешественники чувствовали себя спокойно и уверенно в незнакомом городе, поэтому делаю акцент на комфорт, надёжность и индивидуальный подход. Со временем вокруг меня сформировалась команда единомышленников, с которыми мы можем организовать удобные перемещения и насыщенные поездки, продуманные до мелочей.
Я решил работать с путешественниками, потому что мне нравится делиться своим опытом и помогать открывать Францию без спешки, стресса и шаблонных маршрутов. Моя цель — создать условия, при которых вы почувствуете себя в Париже как дома и увезёте с собой не просто фотографии, а настоящие впечатления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
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3
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А
Алла
Честно говоря, эта поездка превзошла все мои ожидания!!! С самого начала чувствовалось, что всё организовано с душой: комфортная дорога, продуманный маршрут и внимание к таким деталям, о которых обычно даже не читать дальшеуменьшить
задумываешься. Благодаря этому весь день прошёл очень легко и приятно. Отдельно хочется отметить Владимира — с ним действительно спокойно и комфортно. Он не перегружает информацией, а наоборот, создаёт ощущение лёгкости и отдыха. Очень тонко чувствует настроение и подстраивается под вас, что для меня было особенно важно. Несмотря на насыщенную программу, не было никакой спешки или усталости — всё происходило в своём темпе, с возможностью по-настоящему насладиться моментом
Это был один из тех дней, которые остаются в памяти как что-то очень тёплое и особенное 💫
Владимир
Ответ организатора:
Спасибо, что поделились своим впечатлением!
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И
Ирина
Отличное получилось путешествие в Нормандию с Романом. Комфортная машина, есть Wi-Fi, зарядное устройство. Роман замечательный рассказчик, кладезь информации и по истории и современности этих прекрасных мест, в целом по любой интересующей теме читать дальшеуменьшить
он владел полезной и интересной информацией. Роман помог с покупками сувениров, посоветовал отличные места для обеда и сделал прекрасные фото. Огромное спасибо! Как рекомендация путешественникам- определяться в каком месте задержаться больше, в каком меньше. 3 места за день, с учётом расстояний, это все таки быстрый темп. Наверняка захочется сделать покупки-здесь тоже нюансы, в вечернее время магазины могут быть уже закрыты. Если решить все заранее, Роман распланирует, чтобы все успеть и получить максимальное удовольствие от поездки.
Владимир
Ответ организатора:
Очень признательны за обратную связь! Спасибо.
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Светлана
Отличная экскурсия,насыщенная, машина очень удобная. Маршрут грамотно построен. Роман интересный собеседник. Места-фантастические!!! Рекомендую!!!
+2
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Е
Екатерина
Наш волшебный день прошел с Романом! С первой минуты были очарованы, как самим Романом, так и его интересными рассказами. Мы были семьей, дети-подростки сказали, что это была лучшая экскурсия из их читать дальшеуменьшить
жизни Места потрясающие. Роман подсказывал, показывал, куда ходить, где перекусить. Сделал замечательные фото нам. Рекомендую поездку с такси чудесными людьми Организатор всегда был на связи! Поездка очень удачно структурирована, времени везде не с избытком, но достаточно, чтобы успеть охватить запланированное. Не было ощущения, что все на бегу Для Этреты брали плед и устроили пикник с привезенными продуктами В Руане успели позавтракать, а в Онфлере перекусили устрицами и продегустировали сидр
Спасибо ребятам!!!
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Е
Елена
Замечательная получилась поездка, Владимир выше всяческих похвал - внимательный, деликатный, интересный собеседник. Грамотно построил маршрут, рассказал много интересного. Пунктуальность, организация, чуткость к запросам, чистый комфортный автомобиль, безопасное вождение - 10 из 10. Однозначно рекомендую. Красивейшие места, мы получили потрясающие впечатления от поездки.
+1
Владимир
Ответ организатора:
Благодарю за уделённое время и предоставленный отзыв.
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Т
Таня
Экскурсия в Нормандию оставила у меня невероятно яркие и тёплые впечатления. Это путешествие оказалось не только красивым, но и очень атмосферным.