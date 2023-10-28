Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне
Красочные пейзажи и фруктовые сады, сакральная архитектура и великолепная местная кухня — вы почувствуете на себе магию этого волшебного края и даже попробуете её на вкус! А ещё узнаете, где Моне рисовал свои знаменитые кувшинки.
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Описание
Что вас ожидает
Руан — архитектура, гастрономия, шоппинг
Вы познакомитесь с жемчужинами сакральной архитектуры. Увидите собор Парижской Богоматери, который вдохновил Моне на создание серии «Собор». Не обойдём вниманием и церковь Сен-Маклу, расположенную в живописном уголке. Вы прогуляетесь по набережной Сены — любимому месту горожан и гостей города. Руан славится хорошими ресторанами — вы сможете убедиться в высоком качестве местной кухни. Любителям шоппинга столица Нормандии тоже придётся по вкусу.
Этрета — место силы импрессионистов
Легендарный город известен благодаря живописным пейзажам и необыкновенным природным аркам. Главные достопримечательности Этрета — «Тройная арка» и «Игла» вырублены в утёсах морскими волнами. Помимо природных красот, вы полюбуетесь нормандской архитектурой на средневековых улочках города. А ещё посетите знаменитый нео-футуристический сад Этрета.
Усадьба Моне
Вы посетите знаменитую усадьбу отца импрессионизма — Клода Моне. Сад здесь является отдельным произведением искусства. Рука художника видна во всём — в обустройстве цветников, прудов и лужаек. Сад стал для Моне импровизированной мастерской на открытом воздухе. Именно тут он создал картину со знаменитыми кувшинками. Сейчас она находится в музее Оранжери в Париже.
Организационные детали
- Усадьба Клода Моне открыта для посещения с 1 апреля по 1 ноября. С апреля по октябрь мы посещаем Этрета и Живерни, а с ноября по март — Руан и Этрета.
- В стоимость поездки включены трансфер и услуги водителя-сопровождающего, который не углубляется в исторические детали
- Экскурсия возможна с профессиональным гидом. В таком случае стоимость составит €780 для 1–3 человек.
- Дополнительно оплачиваются вход в парк Этрета — €17/чел., обед — от €15/чел. и дегустация нормандских традиционных напитков (сидр и кальвадос) — €5/чел.
- Поездка пройдёт на автомобиле Renault Espace 5 или Volkswagen Touran
- Путь от Парижа до Руана занимает примерно 2 часа (в зависимости от загруженности дорог)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Триумфальной аркой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.