Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии

Отправиться в места, которые вдохновляли Клода Моне

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Больше века Нормандию считали суровым краем викингов. Сегодня это одна из самых ярких достопримечательностей Франции.

Красочные пейзажи и фруктовые сады, сакральная архитектура и великолепная местная кухня — вы почувствуете на себе магию этого волшебного края и даже попробуете её на вкус! А ещё узнаете, где Моне рисовал свои знаменитые кувшинки.
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
Пейзажи Этрета и Руана - столицы Нормандии
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Описание

Что вас ожидает

Руан — архитектура, гастрономия, шоппинг

Вы познакомитесь с жемчужинами сакральной архитектуры. Увидите собор Парижской Богоматери, который вдохновил Моне на создание серии «Собор». Не обойдём вниманием и церковь Сен-Маклу, расположенную в живописном уголке. Вы прогуляетесь по набережной Сены — любимому месту горожан и гостей города. Руан славится хорошими ресторанами — вы сможете убедиться в высоком качестве местной кухни. Любителям шоппинга столица Нормандии тоже придётся по вкусу.

Этрета — место силы импрессионистов

Легендарный город известен благодаря живописным пейзажам и необыкновенным природным аркам. Главные достопримечательности Этрета — «Тройная арка» и «Игла» вырублены в утёсах морскими волнами. Помимо природных красот, вы полюбуетесь нормандской архитектурой на средневековых улочках города. А ещё посетите знаменитый нео-футуристический сад Этрета.

Усадьба Моне

Вы посетите знаменитую усадьбу отца импрессионизма — Клода Моне. Сад здесь является отдельным произведением искусства. Рука художника видна во всём — в обустройстве цветников, прудов и лужаек. Сад стал для Моне импровизированной мастерской на открытом воздухе. Именно тут он создал картину со знаменитыми кувшинками. Сейчас она находится в музее Оранжери в Париже.

Организационные детали

  • Усадьба Клода Моне открыта для посещения с 1 апреля по 1 ноября. С апреля по октябрь мы посещаем Этрета и Живерни, а с ноября по март — Руан и Этрета.
  • В стоимость поездки включены трансфер и услуги водителя-сопровождающего, который не углубляется в исторические детали
  • Экскурсия возможна с профессиональным гидом. В таком случае стоимость составит €780 для 1–3 человек.
  • Дополнительно оплачиваются вход в парк Этрета — €17/чел., обед — от €15/чел. и дегустация нормандских традиционных напитков (сидр и кальвадос) — €5/чел.
  • Поездка пройдёт на автомобиле Renault Espace 5 или Volkswagen Touran
  • Путь от Парижа до Руана занимает примерно 2 часа (в зависимости от загруженности дорог)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Триумфальной аркой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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