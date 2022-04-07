Усадьбу Во-ле-Виконт (Chateau de Vaux-le-Vicomte) традиционно называют «предшественником» Версаля. Тем, кто видел любимую резиденцию Людовика, будет интересно познакомиться с её прародителем. Те, кто пока еще не побывал в Версале, смогут поэтапно проследить развитие французской архитектуры.

История создания этого дворцово-паркового шедевра тесно переплетена с историей самой Франции и наглядно демонстрирует особенности эпохи. Объединив усилия лучших мастеров своего времени.

Во время экскурсии вы посетите дворец, где полностью сохранена обстановка прошлых веков. Можно полюбоваться спальнями Людовика XV и Людовика XVI, кабинетом Фуке, столовой, кухней и погребом. При желании можно подняться на колокольню в центральной части замка и насладиться открывшимся видом на парк.

Регулярный французский парк, созданный Андре Ленотром, будущим ландшафтным архитектором знаменитого Версаля, — классический образец французского садово-паркового ансамбля. Вам также будет предоставлено свободное время для посещения данного парка.