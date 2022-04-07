Во-ле-Виконт - прародитель Версаля

Смешанная: автомобильно-пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Во-ле-Виконт - прародитель Версаля
Во-ле-Виконт - прародитель Версаля
Во-ле-Виконт - прародитель Версаля
Во-ле-Виконт - прародитель Версаля

Что вас ожидает 🤩

  • Усадьба Во-ле-Виконт
  • Регулярный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Усадьбу Во-ле-Виконт (Chateau de Vaux-le-Vicomte) традиционно называют «предшественником» Версаля. Тем, кто видел любимую резиденцию Людовика, будет интересно познакомиться с её прародителем. Те, кто пока еще не побывал в Версале, смогут поэтапно проследить развитие французской архитектуры.

История создания этого дворцово-паркового шедевра тесно переплетена с историей самой Франции и наглядно демонстрирует особенности эпохи. Объединив усилия лучших мастеров своего времени.

Во время экскурсии вы посетите дворец, где полностью сохранена обстановка прошлых веков. Можно полюбоваться спальнями Людовика XV и Людовика XVI, кабинетом Фуке, столовой, кухней и погребом. При желании можно подняться на колокольню в центральной части замка и насладиться открывшимся видом на парк.

Регулярный французский парк, созданный Андре Ленотром, будущим ландшафтным архитектором знаменитого Версаля, — классический образец французского садово-паркового ансамбля. Вам также будет предоставлено свободное время для посещения данного парка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте. Стоимость билетов: взрослый - 17 евро
  • Дети (6-17 лет) - 11 евро
  • Дети до 6 лет - бесплатно. Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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