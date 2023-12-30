Экскурсии по усадьбам и дворцам Парижа

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Париже на русском языке, цены от €320, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живые полотна Клода Моне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Живые полотна Клода Моне
Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне в Живерни
Начало: Ж/д вокзал города Вернон
«Во время прогулки по дому-усадьбе Клода Моне я расскажу вам множество интереснейших фактов не только об импрессионизме как новом течении в искусстве, но и личности самого Моне, гения-охотника за солнечными бликами и яркими красками»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
320 за всё до 4 чел.
Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
«Вы проследите путь усадьбы и узнаете о трагической судьбе ее хозяина, финансового правителя Франции Николя Фуке»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533454 за всё до 4 чел.
Во-ле-Виконт - прародитель Версаля
Индивидуальная
5 часов
Во-ле-Виконт - прародитель Версаля
«Усадьбу Во-ле-Виконт (Chateau de Vaux-le-Vicomte) традиционно называют «предшественником» Версаля»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 565 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    30 декабря 2023
    Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
    Эту замечательную экскурсию я могу только рекомендовать! Все организовано первоклассно. Александр прекрасный экскурсовод. Всё было очень увлекательно и захватывающе!
  • В
    Вероника
    4 декабря 2023
    Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
    Прекрасная экскурсия!
  • А
    Асель
    17 октября 2023
    Живые полотна Клода Моне
    Я удовлетворена. Татьяна очень подробно объяснила, как добраться, посоветовала время поезда и т. д. Возможно, стоимость экскурсии немного завышена, поэтому ее не так часто заказывают и, соответственно, оставляют отзывы.
  • О
    Ольга
    16 августа 2023
    Живые полотна Клода Моне
    Татьяна просто потрясающий рассказчик, очень интеллигентная и доброжелательная. Очень интересная экскурсия, масса незабываемых впечатлений. Мы всей семьей искренне рекомендуем!
  • Е
    Елена
    11 июля 2023
    Живые полотна Клода Моне
    Рекомендую тем, кто уже видел и замки Луары, и Шампань, и Бордо, и Мон-Сен-Мишель и не знает, что еще посмотреть
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    в окрестностях Парижа, а также поклонникам импрессионистов. Великолепный парк, умиротворенная провинциальная атмосфера. Прекрасно провели день. Татьяна замечательная, милая, доброжелательная, интересный рассказчик. Помогла организовать поездку, все объяснила, заранее купила билеты в усадьбу, чтобы не стоять в очереди, встретила на вокзале. Добирались поездом с Сен-Лазар, без проблем, 50 минут. Место очень популярное среди туристов со всего мира.

  • М
    Марина
    23 октября 2022
    Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
    Ещё раз огромное спасибо за отличную экскурсию, проведённую Александром, Замок Во-ле-Виконт!!! Очень интересный и познавательный рассказ об одном из крупнейших частных владений
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    Франции, который стал прототипом Версаля!!! Александр -это гид с огромными знаниями истории и большой любовью к Франции! Очень пунктуальный и опытный водитель! А сам Александр очень открытый и доброжелательный человек! Ещё раз говорим СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Усадьбы и дворцы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Живые полотна Клода Моне
  2. Замок Во-ле-Виконт - зависть короля, или Прототип Версаля
  3. Во-ле-Виконт - прародитель Версаля
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
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  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 565 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Усадьбы и дворцы», 11 ⭐ отзывов, цены от €320. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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