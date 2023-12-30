1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Живые полотна Клода Моне
Нескучные истории о великом художнике и прогулка по дому-усадьбе Моне в Живерни
Начало: Ж/д вокзал города Вернон
«Во время прогулки по дому-усадьбе Клода Моне я расскажу вам множество интереснейших фактов не только об импрессионизме как новом течении в искусстве, но и личности самого Моне, гения-охотника за солнечными бликами и яркими красками»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
«Вы проследите путь усадьбы и узнаете о трагической судьбе ее хозяина, финансового правителя Франции Николя Фуке»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Во-ле-Виконт - прародитель Версаля
«Усадьбу Во-ле-Виконт (Chateau de Vaux-le-Vicomte) традиционно называют «предшественником» Версаля»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €565 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения30 декабря 2023Эту замечательную экскурсию я могу только рекомендовать! Все организовано первоклассно. Александр прекрасный экскурсовод. Всё было очень увлекательно и захватывающе!
- ВВероника4 декабря 2023Прекрасная экскурсия!
- ААсель17 октября 2023Я удовлетворена. Татьяна очень подробно объяснила, как добраться, посоветовала время поезда и т. д. Возможно, стоимость экскурсии немного завышена, поэтому ее не так часто заказывают и, соответственно, оставляют отзывы.
- ООльга16 августа 2023Татьяна просто потрясающий рассказчик, очень интеллигентная и доброжелательная. Очень интересная экскурсия, масса незабываемых впечатлений. Мы всей семьей искренне рекомендуем!
- ЕЕлена11 июля 2023Рекомендую тем, кто уже видел и замки Луары, и Шампань, и Бордо, и Мон-Сен-Мишель и не знает, что еще посмотреть
- ММарина23 октября 2022Ещё раз огромное спасибо за отличную экскурсию, проведённую Александром, Замок Во-ле-Виконт!!! Очень интересный и познавательный рассказ об одном из крупнейших частных владений
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Усадьбы и дворцы»
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