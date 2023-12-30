читать дальше в окрестностях Парижа, а также поклонникам импрессионистов. Великолепный парк, умиротворенная провинциальная атмосфера. Прекрасно провели день. Татьяна замечательная, милая, доброжелательная, интересный рассказчик. Помогла организовать поездку, все объяснила, заранее купила билеты в усадьбу, чтобы не стоять в очереди, встретила на вокзале. Добирались поездом с Сен-Лазар, без проблем, 50 минут. Место очень популярное среди туристов со всего мира.

Рекомендую тем, кто уже видел и замки Луары, и Шампань, и Бордо, и Мон-Сен-Мишель и не знает, что еще посмотреть