Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля

Понять значимость великолепной усадьбы недалеко от Парижа и почувствовать себя королевскими особами

Александр
Александр – Гид из Парижа
Замок 🏰, красота которого стоила жизни его владельцу.

Эталон изящества и гармонии архитектуры.

Один из редких замков Франции, полностью открытых для посещения.

Всё это о Во-ле-Виконт — усадьбе 17 века министра финансов Николя Фуке.

Вы узнаете о перипетиях в судьбе замка, рассмотрите его интерьеры, не уступающие версальским, и оцените его современную жизнь.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Экскурсия

€280 за экскурсию

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Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля

Что вас ожидает

Во-ле-Виконт от Людовика XIV до Леонардо ди Каприо
Почему замок 🏰 был революционным проектом в 17 веке? Почему стал «комом в горле» Людовику, королю-солнцу? Вы проследите путь усадьбы и узнаете о трагической судьбе ее хозяина, финансового правителя Франции Николя Фуке. Гуляя по залам дворца и парку, мы поговорим о мечте одного человека, который привлек для ее воплощения трёх титанов своего времени: архитектора Лево, садовника Ленотра и художника Лебрена. А еще вспомним снимавшиеся здесь фильмы 🎥, в том числе «Человека в железной маске».

Подлинные интерьеры
Владельцы замка, представители старинного рода де Вогюэ, сохраняют его таким, каким он был при Фуке, часто проводят костюмированные представления и даже поставили восковые фигуры людей для антуража. Мы осмотрим конюшни, коллекцию карет и два этажа дворца, сможем подняться на крышу главного купола. Вы полюбуетесь расписными потолками, мебелью и гобеленами 17 века, заглянете в библиотеку, апартаменты Николя Фуке и Людовика XIV, а я расшифрую увиденное.

Отдых по-королевски
В летний сезон, с начала мая до начала октября, в замке Во-ле-Виконт можно устроить пикник, переодеться в костюмы принцесс и мушкетеров для фото и полюбоваться «вечером тысячи свечей» — их зажигают в парке 🌳, выключая электрический свет. А на Рождество вас ждет волшебная сказка: в замке стоят сияющие елки и декорации.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в Париже
  • Стоимость экскурсии 🧭 зависит от количества участников: 1-2 человека — 280 евро, 3-4 человека — 300 евро, 5-6 человек — 320 евро
  • Билеты 🎫 в замок 🏰 оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от даты посещения:
    — взрослые: от 16, 90 до 19, 90€
    — дети 6-17 лет: от 11 до 14€
  • По желанию туристов возможна резервация столика в уютном ресторанчике гастрономической кухни 🥧, время ожидания оплачивается отдельно (1 час — 25 евро)
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля
Замок Во-ле-Виконт — зависть короля, или прототип Версаля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Добрый день! Меня зовут Александр. Родился я там, где «холодно даже пингвинам», с детства с упоением читал книги и увлекался историей Франции. После знакомства с преподавателем истории университета Сорбонны во время учебы в Норвегии я решился на переезд в Париж и стал французским студентом на 3 года. Именно тогда я начал знакомить путешественников с Парижем и настолько влюбился в это дело, что после учебы стал профессиональным гидом. В путешествиях и работе мне помогают чувство юмора, знание истории и огромная любовь к Франции. Все, что я знаю, расскажу и покажу — а знаю я немало, уж поверьте. Буду рад нашей встречe!
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