Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Что вас ожидает

Во-ле-Виконт от Людовика XIV до Леонардо ди Каприо

Почему замок 🏰 был революционным проектом в 17 веке? Почему стал «комом в горле» Людовику, королю-солнцу? Вы проследите путь усадьбы и узнаете о трагической судьбе ее хозяина, финансового правителя Франции Николя Фуке. Гуляя по залам дворца и парку, мы поговорим о мечте одного человека, который привлек для ее воплощения трёх титанов своего времени: архитектора Лево, садовника Ленотра и художника Лебрена. А еще вспомним снимавшиеся здесь фильмы 🎥, в том числе «Человека в железной маске».

Подлинные интерьеры

Владельцы замка, представители старинного рода де Вогюэ, сохраняют его таким, каким он был при Фуке, часто проводят костюмированные представления и даже поставили восковые фигуры людей для антуража. Мы осмотрим конюшни, коллекцию карет и два этажа дворца, сможем подняться на крышу главного купола. Вы полюбуетесь расписными потолками, мебелью и гобеленами 17 века, заглянете в библиотеку, апартаменты Николя Фуке и Людовика XIV, а я расшифрую увиденное.

Отдых по-королевски

В летний сезон, с начала мая до начала октября, в замке Во-ле-Виконт можно устроить пикник, переодеться в костюмы принцесс и мушкетеров для фото и полюбоваться «вечером тысячи свечей» — их зажигают в парке 🌳, выключая электрический свет. А на Рождество вас ждет волшебная сказка: в замке стоят сияющие елки и декорации.

Организационные детали