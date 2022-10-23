Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Лучшее время для посещения замка Во-ле-Виконт - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время можно насладиться пикником в парке и вечерним освещением свечами. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение возможно, но некоторые мероприятия, такие как пикники и вечерние шоу, могут быть недоступны.

Замок Во-ле-Виконт, расположенный недалеко от Парижа, является живым свидетельством роскоши и величия французского барокко.Экскурсия в эту уникальную усадьбу 17 века позволит вам окунуться в историю Франции и узнать о жизни

и амбициях Николя Фуке, министра финансов, чья мечта о красоте и великолепии стала причиной его падения. Во время посещения вы сможете восхититься интерьерами, не уступающими версальским, исследовать личные апартаменты Фуке, а также прогуляться по великолепным садам, созданным Ленотром. Экскурсия включает комфортабельную поездку на автомобиле с панорамной крышей, а также возможность посетить костюмированные представления и устроить пикник в стиле 17 века. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре Франции, забронируйте своё путешествие в замок Во-ле-Виконт уже сегодня

Описание экскурсии

Во-ле-Виконт от Людовика XIV до Леонардо ди Каприо

Почему замок был революционным проектом в 17 веке? Почему стал «комом в горле» Людовику, королю-солнцу? Вы проследите путь усадьбы и узнаете о трагической судьбе ее хозяина, финансового правителя Франции Николя Фуке. Гуляя по залам дворца и парку, мы поговорим о мечте одного человека, который привлек для ее воплощения трёх титанов своего времени: архитектора Лево, садовника Ленотра и художника Лебрена. А еще вспомним снимавшиеся здесь фильмы, в том числе «Человека в железной маске».

Подлинные интерьеры

Владельцы замка, представители старинного рода де Вогюэ, сохраняют его таким, каким он был при Фуке, часто проводят костюмированные представления и даже поставили восковые фигуры людей для антуража. Мы осмотрим конюшни, коллекцию карет и два этажа дворца, сможем подняться на крышу главного купола. Вы полюбуетесь расписными потолками, мебелью и гобеленами 17 века, заглянете в библиотеку, апартаменты Николя Фуке и Людовика XIV, а я расшифрую увиденное.

Отдых по-королевски

В летний сезон, с начала мая до начала октября, в замке Во-ле-Виконт можно устроить пикник, переодеться в костюмы принцесс и мушкетеров для фото и полюбоваться «вечером тысячи свечей» — их зажигают в парке, выключая электрический свет. А на Рождество вас ждет волшебная сказка: в замке стоят сияющие елки и декорации.

Организационные детали