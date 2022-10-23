Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

Лучшее время для посещения замка Во-ле-Виконт - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время можно насладиться пикником в парке и вечерним освещением свечами. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение возможно, но некоторые мероприятия, такие как пикники и вечерние шоу, могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Во-ле-Виконт
Сады Ленотра
Конюшни и коллекция карет
Описание экскурсии
Во-ле-Виконт от Людовика XIV до Леонардо ди Каприо
Почему замок был революционным проектом в 17 веке? Почему стал «комом в горле» Людовику, королю-солнцу? Вы проследите путь усадьбы и узнаете о трагической судьбе ее хозяина, финансового правителя Франции Николя Фуке. Гуляя по залам дворца и парку, мы поговорим о мечте одного человека, который привлек для ее воплощения трёх титанов своего времени: архитектора Лево, садовника Ленотра и художника Лебрена. А еще вспомним снимавшиеся здесь фильмы, в том числе «Человека в железной маске».
Подлинные интерьеры
Владельцы замка, представители старинного рода де Вогюэ, сохраняют его таким, каким он был при Фуке, часто проводят костюмированные представления и даже поставили восковые фигуры людей для антуража. Мы осмотрим конюшни, коллекцию карет и два этажа дворца, сможем подняться на крышу главного купола. Вы полюбуетесь расписными потолками, мебелью и гобеленами 17 века, заглянете в библиотеку, апартаменты Николя Фуке и Людовика XIV, а я расшифрую увиденное.
Отдых по-королевски
В летний сезон, с начала мая до начала октября, в замке Во-ле-Виконт можно устроить пикник, переодеться в костюмы принцесс и мушкетеров для фото и полюбоваться «вечером тысячи свечей» — их зажигают в парке, выключая электрический свет. А на Рождество вас ждет волшебная сказка: в замке стоят сияющие елки и декорации.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Honda CR-V exclusive с панорамной крышей
Начало и окончание в Париже
Билеты в замок оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от даты посещения: — взрослые: от 16,90 до 19,90€ — дети 6-17 лет: от 11 до 14€
По желанию туристов возможна резервация столика в уютном ресторанчике гастрономической кухни, время ожидания оплачивается отдельно (1 час — 25 евро)
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (стоимость договорная)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Путешествия у отеля туристов в пределах границ Парижа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3439 туристов
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС.
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трое, и мы профессионалы, которые всегда взаимозаменяемы:
Александр — инициатор проекта и координатор. Гид с опытом организации путешествий с 2004 года.
Виктория — знаток истории искусств и переводчик. Её приоритет — нестандартные маршруты.
Юрий — знаток истории, ответственный и отзывчивый эксперт по регионам Франции и Бельгии.
Сила команды — в эмпатии и индивидуальном подходе. Мы предлагаем всё: от встреч в аэропорту и трансферов до экскурсий по музеям, пеших и велопрогулок. Проводим автомобильные туры по городам Бенилюкса и даже полёты на легкомоторном самолёте. Поможем выбрать отель в Париже, зарезервировать ресторан или дегустацию. Наша задача — оставить в вашей памяти яркое и светлое ощущение от Европы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Ещё раз огромное спасибо за отличную экскурсию, проведённую Александром, Замок Во-ле-Виконт!!! Очень интересный и познавательный рассказ об одном из крупнейших частных владений Франции, который стал прототипом Версаля!!! Александр -это гид с огромными знаниями истории и большой любовью к Франции! Очень пунктуальный и опытный водитель! А сам Александр очень открытый и доброжелательный человек! Ещё раз говорим СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!
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I
Ilona
Экскурсия очень понравилась, гид Александр рассказывал интересно, причём не только на месте, но и по дороге, затрагивая историю Франции, королей, историю архитектуры. Рассказ гида помог погрузиться в атмосферу того времени, понять место памятника в истории Франции. Можно смело рекомендовать эту поездку тем, кто интересуется историей Франции и хочет увидеть не только Париж, но и окрестности столицы.
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О
Олеся
Хочу поблагодарить Александра за очень интересную и увлекательную экскурсию в Версаль! Материал подавался настолько легко, что время пролетело незаметно, а атмосферу Версаля мы смогли прочувствовать на 100% Александр - очень доброжелательный и открытый человек, с которым было интересно поговорить и на простые темы)
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Н
Наталья
Гид Александр прекрасно владеет материалом, очень пунктуален. Маршрут экскурсии построен интересно и с учетом наших пожеланий. Получили огромное удовольствие, благодарю, Александр!
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Евгения
Эту замечательную экскурсию я могу только рекомендовать! Все организовано первоклассно. Александр прекрасный экскурсовод. Всё было очень увлекательно и захватывающе!
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М
Мария
Спасибо Александру за прекрасную и интересную экскурсию в Во Ле Виконт. Дал много исторической и культурной информации. Спасибо за настроение и впечатления!
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