На краю леса между Компьенем и Вилле-Котре, на невысоком холме у реки стоит старинный укреплённый замок Пьерфон. Шато де Пьерфон (Chateau de Pierrefonds) – один из немногих сохранившихся боевых замков Франции. Он был построен на остатках крепости XII столетия, некогда принадлежавшей семейству Пьерфонов из Кьерзи. В конце XII века эта крепость стала собственностью короля.

Карл VI в 1392 году подарил имение Пьерфон брату – герцогу Людовику Орлеанскому. К тому времени от старой крепости остались только подземные помещения. Людовик решил строить замок нового типа – мощный, грандиозный, роскошный. Перестройка началась в 1396 году. Автором проекта стал Раймон дю Темпль; работами руководил архитектор Жан Ле Нуар. Строительство продолжалось более десятилетия. Замок пережил несколько войн. Он не раз подвергался нападениям, но с честью выдержал все осады и вражеские набеги.

В помещениях замка сегодня представлены изображения руин до начала восстановительных работ, и в том числе – виды Пьерфона на полотнах Жана-Батиста Коро. В галерее можно увидеть работы из венгерского дуба, вырезанные Виоле-ле-Дюком. В одном из залов представлены гипсовые макеты каменных скульптур, созданные рукой знаменитого мастера. В интерьерах замка особенно красивы два зала: Гербовый и Зал Прекрасных дам. В двух просторных соединённых помещениях установлены фигуры пяти рыцарей и девяти «дам сердца» в образе древних богинь.

Во время экскурсии вы посетите внутренние аппартаменты замка, зал для приёмов, Гербовый зал, зал Наполеона III, зал муляжей и Зал Прекрасных дам. Продолжение визита в подземелье замка, где находится зал надгробной скульптуры королей Франции с его уникальной коллекцией свинцовой скульптуры. По желанию, посещение музея фортификаций.