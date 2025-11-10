Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пьерфон — великолепный замок в Пикардии, замок-крепость. По красоте и величию может поспорить с лучшими замками долины Луары. Расположен на холме у небольшого озера в небольшом живописном городке.

Описание экскурсии Эта средневековая резиденция начинает свою историю ещё в XII веке. С замком связано много исторических событий XIV-XVII веков после того, как он стал принадлежать герцогам Орлеанским, то есть тем детям короля, которым не доставалась власть. В начале XIX века полуразрушенный Пьерфон покупает Наполеон I. Сегодня Пьерфон — один из красивейших архитектурных ансамблей Франции, представляющих вершину мастерства строительства укреплённых замков. Для любителей фотографирования — идеальное место. Интереснейшая архитектура, и очень богатое украшение скульптурой и лепниной. Очень приятно посидеть в ресторанчиках на берегу озера с видом на замок.

