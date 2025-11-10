Пьерфон — великолепный замок в Пикардии, замок-крепость. По красоте и величию может поспорить с лучшими замками долины Луары. Расположен на холме у небольшого озера в небольшом живописном городке.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭта средневековая резиденция начинает свою историю ещё в XII веке. С замком связано много исторических событий XIV-XVII веков после того, как он стал принадлежать герцогам Орлеанским, то есть тем детям короля, которым не доставалась власть. В начале XIX века полуразрушенный Пьерфон покупает Наполеон I. Сегодня Пьерфон — один из красивейших архитектурных ансамблей Франции, представляющих вершину мастерства строительства укреплённых замков. Для любителей фотографирования — идеальное место. Интереснейшая архитектура, и очень богатое украшение скульптурой и лепниной. Очень приятно посидеть в ресторанчиках на берегу озера с видом на замок.
По согласованию с гидом.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
