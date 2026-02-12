Описание тура
Отправляемся в женское путешествие по самой романтичной стране мира! Прогуляемся в Париже по улицам города любви, посетим Лувр и прогуляемся по Сене. Затем отправимся в Шампань, где попробуем легендарное шампанское в доме Dom Prignon и на семейной винодельне. Завершим приключение в Нормандии, наслаждаясь видами побережья в Этрета и вкусом настоящего камамбера, в атмосфере легкости, смеха и женской энергии.
Программа тура по дням
Bonjour, mon amie
Наконец-то ты в Париже городе мечты! Мосты, усыпанные замками любви, уютные кафе с круассанами и запах парфюма в воздухе встречают тебя с распростертыми объятиями. Мы встречаем вас в аэропорту на групповом трансфере и отвозим в отель, рекомендуемое время прилета 12:00-13:00. Вечером нас ждет прогулка с гидом по знаковым местам города: от Моста Александра 3 и до Нотр-Дама, а дальше приветственный ужин, где за бокалом вина мы обсудим нашу насыщенную программу и погрузимся в атмосферу французского шика.
Свидание с Парижем
Утро начинается с посещения Лувр, одного из крупнейших музеев мира и бывшей королевской резиденции. Вместе с профессиональным гидом ты пройдёшь через залы, где собраны шедевры разных эпох и цивилизаций, увидишь Мону Лизу, Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и узнаешь, как средневековая крепость превратилась в символ мировой культуры. Это не просто музей, а настоящее путешествие сквозь тысячелетия, от Древнего Востока до французского классицизма.
После обеда город раскрывается уже в твоём ритме. Можно отправиться на шоппинг в легендарные Галереи Лафайетт с их стеклянным куполом и панорамной террасой на крыше, откуда открывается один из лучших видов на Париж. Или выбрать прогулку по Монмартр, району художников и поэтов, с его мощёными улочками, уютными кафе и атмосферой старого Парижа. Для любителей уникальных находок есть винтажные бутики и маленькие концепт-сторы, где можно найти вещи с историей и настоящим парижским характером.
Вечером нас ждёт романтическая прогулка по Сена на лодке. Подсвеченные мосты, отражения огней в воде, силуэты Нотр Дама и Эйфелевой башни создают ощущение киношной сцены, где ты главная героиня. Это тот самый момент, когда Париж говорит шёпотом и навсегда остаётся в сердце.
Поездка в Шампань
Наш день в Шампань начинается с Реймса, исторической столицы региона и города коронаций французских королей.
Первой точкой становится Собор Нотр-Дам де Реймс. Этот готический шедевр Xiii века внесён в список Юнеско и именно здесь на протяжении почти тысячи лет короновались монархи Франции. Высокие своды, витражи, сотни скульптур на фасаде и особый свет внутри создают ощущение величия и тишины одновременно. Это место задаёт правильный тон всему дню, соединяя историю, красоту и французскую элегантность.
После прогулки по Реймсу мы отправляемся в мир пузырьков и меловых погребов. В программе посещение знаменитых шампанских домов, таких как Veuve Clicquot или Mot & Chandon. В сопровождении профессионального гида по винодельне вы спуститесь в подземные галереи, вырубленные в меле, где годами выдерживаются бутылки, узнаете о mthode traditionnelle, тонкостях ассамбляжа и роли терруара, который делает шампанское Шампани неповторимым.
Во время дегустации вы попробуете кюве, научитесь различать ароматические ноты и почувствуете разницу между стилями домов. Здесь шампанское раскрывается не как праздничный напиток, а как часть культурного кода региона.
После винных открытий нас ждёт заселение в аутентичное шато Xvixvii века. Каменные стены, старинные лестницы, парк с вековыми деревьями и вид на виноградники создают ощущение путешествия во времени. Вечером можно устроить аперитив на террасе, встретить закат с бокалом шампанского или просто насладиться тишиной французской провинции.
Этот день про art de vivre по-французски. Про историю, благородные вина и редкое чувство, что жизнь наконец замедляется и становится особенно красивой.
Живерни Клода Моне и шато
Утром выезжаем из нашего шато в сторону Живерни, деревни, где жил и создавал свои шедевры Клод Моне.
Именно здесь появились знаменитые Кувшинки и японский мостик, а сам сад стал живой мастерской художника. Мы гуляем по дому Моне и его садам, где каждая дорожка, клумба и отражение в воде выглядят как готовая картина. Это очень нежное, спокойное пространство, где хочется замедлиться, выпить кофе на террасе и просто наблюдать, как свет играет на листьях и воде.
После Живерни нас ждёт вторая дегустация игристых вин в локальном хозяйстве. В камерном формате пробуем несколько позиций региональных игристых, узнаём о методах производства, различиях стилей и особенностях северных французских терруаров. Это уже не большие шампанские дома, а живая провинциальная Франция, где вино делают небольшими партиями и с большим вниманием к деталям.
Этот момент про удовольствие без спешки. Бокал в руках, зелёные пейзажи вокруг, лёгкие разговоры и ощущение, что день складывается идеально.
После возвращаемся в наше шато. Вечер можно провести в парке среди вековых деревьев, устроить аперитив на террасе или просто расслабиться в тишине французской провинции, вспоминая сады Моне и пузырьки, которые так красиво сопровождают этот маршрут.
Онфлер, Довиль и Этрета
Этот день посвящён красоте Нормандии и её океанскому настроению.
После завтрака мы выезжаем в Онфлёр — один из самых живописных портовых городов Франции, любимое место импрессионистов. Здесь вдохновлялись Клод Моне и Эжен Буден. Прогуливаемся по старой гавани с отражениями цветных домов в воде, заходим в уютные улочки и чувствуем атмосферу настоящей морской Франции.
Далее отправляемся на Атлантическое побережье в легендарные курорты Довиль и Трувиль-сюр-Мер.
Довиль — аристократический курорт Xix века, с деревянной набережной, полосатыми зонтами и виллами в нормандском стиле, где традиционно отдыхает французская элита. Трувиль — более живой и гастрономический. Здесь мы обедаем на рыбном рынке, выбирая устриц, мидий, креветок и свежайшую рыбу прямо с прилавков. Настоящий вкус океана без ресторанного пафоса.
После обеда посещаем Вилла Страссбургер — знаковую резиденцию начала Xx века, принадлежавшую семье Ротшильдов. Фахверковые фасады, сад и архитектура старых денег делают её одним из символов Довиля и примером роскошной нормандской жизни.
Финальная точка дня — Этрета.
Белоснежные меловые скалы, природные арки и знаменитая Игла Этрета считаются одним из самых впечатляющих пейзажей Франции. Эти места вдохновляли художников и писателей Xix века, а сегодня поражают своей масштабной красотой. Мы гуляем вдоль побережья, поднимаемся на смотровые точки, делаем атмосферные фотографии и просто смотрим на Атлантику, которая здесь кажется бесконечной.
Заселяемся в новое шато, меньше, но уютнее
Мон Сен Мишель
Ранний выезд шато и дорога через зелёные пейзажи Нормандии. По пути сменяются фермы, пастбища и маленькие деревни, а ощущение большого путешествия нарастает с каждым километром.
Через несколько часов перед нами появляется Мон-Сен-Мишель, один из самых впечатляющих символов Франции и объект наследия Юнеско. Этот остров уникален тем, что стоит в бухте с самыми сильными приливами Европы. В зависимости от времени суток он то соединён с материком, то превращается в настоящий остров, окружённый водой. Именно за эту игру моря его называют чудом Запада.
Мы поднимаемся по средневековым улочкам острова, рассматриваем каменные фасады, старинные дома и оборонительные стены, выходим на смотровые точки с видами на бескрайнюю бухту. Без захода внутрь аббатства, но с полноценным ощущением места. Здесь важна не музейная часть, а атмосфера. Ветер с океана, крики чаек, отражения неба в воде и силуэты крепости создают ощущение путешествия во времени.
Вечером возвращаемся в шато. Можно прогуляться по парку среди вековых деревьев, устроить аперитив на террасе с бокалом вина или просто расслабиться в тишине французской провинции, вспоминая средневековые улочки острова и бескрайнюю бухту.
Прощание с Нормандией и выезд в Париж
Утром завтрак в шато среди тишины французской провинции. Последние минуты в окружении парка, старинных фасадов и того самого ощущения замедленной жизни, к которому так быстро привыкаешь.
После завтрака сбор вещей и групповой трансфер в аэропорт Парижа.
Дорога проходит через живописные пейзажи северной Франции, а в голове уже прокручиваются кадры прошедших дней: океанские скалы, сады Моне, пузырьки шампанского и средневековые улочки. Мягкое завершение путешествия и возвращение домой с чувством, что эта Франция останется с тобой надолго. Не забудь, что билеты лучше взять после 15:00
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4 и шато по программе, двухместное размещение, одноместное размещение оплачивается отдельно (750 евро)
- Групповой трансфер из аэропорта Парижа до отеля
- Две дегустации шампанских вин на винодельнях в Шампани
- Трансфер Париж - Шампань - Нормандия - Париж по маршруту 4-7 день тура в сопровождении гида
- Экскурсия по Парижу с гидом
- Экскурсия по Шампани и Нормандии (4-5-6 дни тура)
- Сопровождение тур-лидера по программе
- Входные билеты в дом Моне в Живерни, Лувр
- Помощь в подборе билетов из разных городов и стран
- Запись на визу
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Парижа и обратно
- Обеды и ужины, кроме заявленных в программе (от 70 евро в день)
- Страховка
- Виза
- Входные билеты в музеи в свободный день