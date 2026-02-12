2 день

Свидание с Парижем

Утро начинается с посещения Лувр, одного из крупнейших музеев мира и бывшей королевской резиденции. Вместе с профессиональным гидом ты пройдёшь через залы, где собраны шедевры разных эпох и цивилизаций, увидишь Мону Лизу, Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и узнаешь, как средневековая крепость превратилась в символ мировой культуры. Это не просто музей, а настоящее путешествие сквозь тысячелетия, от Древнего Востока до французского классицизма.

После обеда город раскрывается уже в твоём ритме. Можно отправиться на шоппинг в легендарные Галереи Лафайетт с их стеклянным куполом и панорамной террасой на крыше, откуда открывается один из лучших видов на Париж. Или выбрать прогулку по Монмартр, району художников и поэтов, с его мощёными улочками, уютными кафе и атмосферой старого Парижа. Для любителей уникальных находок есть винтажные бутики и маленькие концепт-сторы, где можно найти вещи с историей и настоящим парижским характером.

Вечером нас ждёт романтическая прогулка по Сена на лодке. Подсвеченные мосты, отражения огней в воде, силуэты Нотр Дама и Эйфелевой башни создают ощущение киношной сцены, где ты главная героиня. Это тот самый момент, когда Париж говорит шёпотом и навсегда остаётся в сердце.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086