Тур «Париж и Нормандия»

Погрузитесь в атмосферу Франции в насыщенном туре от Парижа до побережья Нормандии
Описание тура

Погрузитесь в атмосферу Франции в насыщенном туре от Парижа до побережья Нормандии, где всё продумано до мелочей и включено в стоимость, кроме перелета.

Париж — не город, а самая настоящая сказка. Этот город описывают в книгах, в нем снимают фильмы, его воспевают в песнях, его изображают на холстах. Именно про этот город говорят: Увидеть Париж и умереть. Мы проведём это время в самых известных, исторических местах, посмотрим архитектуру разного времени, познакомимся с историей Франции и местной кухней, а также попробуем вино из разных регионов Франции (Бордо, Бургундия, Прованс, Луара) Колыбель импрессионизма и родина сыра camembert — это Нормандия. Историческая область Франции с видами на Ла-Манш. Здесь начали свой путь Коко Шанель и Клод Моне. Онфлер - самый красивый город Нормандии. Довиль и Трувиль, Руан. Все эти города мы посетим. В стоимость входит:

  • трансфер и транспорт;

  • проживание в отеле 2-3 со всеми удобствами, два или три человека в номере(по желанию); возможно индивидуальное размещение в номере с доплатой;

  • завтрак, ланч на природе, и ужины в ресторане приготовленные из качественных продуктов по старинным французским рецептам. Вино из разных регионов Франции; увлекательные пешие обзорные экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Бонжур Париж

После завтрака едем смотреть Париж и его самые известные достопримечательности:

1. Ратуша,

2. Елисейские поля,

3. Notre-Dame de Paris.

4. Дворец инвалидов,

5. Замок Констержи (тюрьма),

6. Здания Музея Орсе и Лувра,

7. Мост Александра lll,

8. Тюильри парк и площадь согласия,

9. Эйфелева башня и марсово поле,

10. Триумфальная арка,

11. Остров Сите.

Днем вам будет предложен ланч на природе из фермерских продуктов с вином. Также мы попробуем французский кофе в кафе где снимали фильм Турист

Вечером ужин во французском ресторане с вином. Вам будет предложено одно блюдо на выбор, бокал вина, багет и вода

Вас ждет познавательная, интересная, пешая экскурсия по указанным местам. Вы окунетесь в историю Франции и узнаете много нового.

2 день

Океан и Нормандия

После завтрака едем в Нормандию. Посмотрим живописный город Онфлер. Поплаваем в море (по желанию). Поедем в Довиль и Трувиль Днем устроим ланч на берегу Ла-Манша. Будем пробовать морепродукты и вино.

Вечером едем в Париж.

3 день

Руан

После завтрака едем в средневековый город Руан, где можно увидеть необычные, фахверковые дома и знаменитый Руанский собор.

Руан историческая столица Нормандии и самый готический город Франции.

Днем попробуем местные продукты, устроим ланч на природе с сидром. После ланча гуляем по городу и возвращаемся в Париж.

4 день

Монмартр

После завтрака идём смотреть Монмартр и его достопримечательности:

1. Мулен Руж (Moulin Rouge),

2. Сакре-Кер (Sacr-Coeur),

3. Площадь Пигаль,

4. Площадь Тертр (площадь художников),

5. Фуникулёр,

6. Стена Любви (я тебя люблю написано на 250

языках),

7. Бато-Лавуар (плавучая прачечная — знаменитое парижское общежитие где собирались: Шагал, Матисс, Пикассо, Модильяни),

8. Кабаре Au Lapin Agile последнее кабаре Парижа, в котором играют ностальгию по золотому веку богемы Монмартра,

9. Человек, проходящий сквозь стену (скульптура известного актера Жана Маре),

10. Розовый дом,

11. Старая ветряная мельница Мулен де ля Галет,

12. Площадь Далиды и дом где жила известная певица

13. Кафе Две мельницы, где снимали фильм Амели, 15. Опера Гаренье Grand Opra),

16. Смотровая площадка,

Днем пикник со свежим багетом, сыром рокфор, ветчиной и вином

Вечером французский ужин в бистро или ресторане, где вам будет предложено блюдо на выбор, бокал вина, багет и вода

5 день

Первый день

Встреча днём в аэропорту, заселение в отель. Ланч возле эйфелевой башни с настоящим шампанским и фермерскими деликатесами.

6 день

Париж

После завтрака собираемся в аэропорт, дарим подарки в виде сырного набора.

7 день

Латинский квартал и замок Мальмезон

Завтракаем и идем гулять в Латинский квартал. Один из старейший районов Парижа. Увидим: Сорбонну, Люксембургский сад, книжный магазин Шекспир и компания, Пантеон, старые церкви

Пройдем по местам где А. Дюма поселил трех мушкетеров.

Зайдём в знаменитую церковь Сен Сюльпис, где Дэн Браун в Код да Винчи спрятал краеугольный камень.

Вечером посетим один из ресторанов на левом берегу Парижа.

После обеда поедем в замок Мальмезон, где Наполеон провел лучшие годы своей жизни.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в/из аэропорта на машине
  • Все виды транспорта по Парижу
  • Проживание в отеле 3 двухместное, или индивидуальное (с доплатой) размещение со всеми удобствами в номере
  • Завтрак, ланч на природе с фермерскими продуктами, ужины в ресторанах и старинных бистро
  • Интересная экскурсионная программа, которая окунет вас в историю и жизнь Франции
  • Дегустация французских вин из разных регионов Франции
  • Билеты в замок Мальмезон и музеи предусмотренные в программе
  • Сырная корзина по окончанию тура, которую вы сможете забрать с собой и угостить близких
  • Ужины в ресторанах
  • Поездки внутри Франции
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Повышение класса отеля до 4 и 5
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные обеды, ужины, десерты, кофе не предусмотренные программой тура
О чём нужно знать до поездки

Отель 20-25 минут на метро от Эйфелевой башни, Лувра, Орсе.

Завтраки при отеле

Ланчи на природе

Дополнительно можно посетить любой музей, кабаре, театр за доп плату

В зависимости от забастовок во Франции планы могут меняться.

В зависимости от погодных условий возможно изменение маршрута, без потери качества тура.

В отеле могут быть организационные моменты, вопросы с завтраками, уборкой, хранение багажа и так далее, которые я помогу решить.

При групповом туре учитываем пожелания всех участников тура и находим компромисс для всех

Пожелания к путешественнику

Обязательно наличие медицинской страховки, которая делается при оформлении шенгена.

Если нет банковской карты оформленной на территории Евросоюза, необходимо при себе иметь наличные для своих личных покупок)

Визы
Шенгенская виза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Kate
Kate — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я архитектор - дизайнер, медик и юрист, вольный слушатель школы Лувра, увлекаюсь историей Франции и антиквариатом. Большую часть времени проживаю во Франции и разрабатываю авторские, гастрономические туры. Моя бабушка и
брат проживают в Париже. Я знаю все традиции и тонкости жизни в Париже. Знаю необычные места и маршруты, пекарни и рестораны, интересные локации. Моя задача сделать путешествие доступным, интересным и качественным. Я придумала несколько программ: обзорная, интеллектуальная, тур, по домам- музеям известных людей Франции, новогодний и отдых с детьми во Франции, где будут включены интересные, познавательные экскурсии, дегустация французских вин из разных регионов Франции, и разнообразные традиционные блюда французской кухни. Мои маршруты не совсем туристические с интересными локациями. Все туры можно дополнять или менять по желанию туристов. Мой друг повар разработал специальное меню из классических французских блюд, которые мы готовы предложить нашим клиентам, которые будут проживать в Шато.

