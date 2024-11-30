8 дней
VIP-тур из Франции в Монако через Швейцарию и Италию: всё включено
Посетить значимые места 4 государств, увидеть мировые шедевры и погрузиться в гастрономию
Начало: Париж, в первой половине дня, рекомендуем прибыть ...
«Заедем к итальянской природной жемчужине — озеру Комо»
30 ноя в 08:00
15 дек в 08:00
€8 000 за человека
2 дня
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
«Этот город на побережье Ла-Манша известен благодаря живописным меловым скалам, образующим многочисленные природные арки»
23 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
€1 200 за всё до 4 чел.
2 дня
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
«Я познакомлю вас с историей и культурой этих мест, расскажу о природе и кулинарных традициях и покажу уникальные архитектурные памятники»
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€1 200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Природа и пейзажи»
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