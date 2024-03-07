Катя, спасибо огромное за этот незабываемый тур и отличную неделю отпуска! Лучший гид, лучшая команда и лучший сервис! Все было читать дальше
максимально комфортно, спланировано, продумано и безумно ответственно: встреча в аэропорту и отъезд в конце, заселение, наше перемещение по городу, поездка в Руан. Руан вообще заслуживает отдельного восхищения) Катя оказала помощь с любыми возникающими вопросами, не приходилось о чем-то беспокоиться в течение недели. Много незабываемых впечатлений, интересные ежедневные экскурсии и безумно вкусная еда! Каждый день мы пробовали новые виды сыров, фуа-гра, вина, сидр и разнообразные блюда классической французской кухни в ресторанах, о которых не знают туристы. Катя оказала помощь с любыми запросами, с выбором сувениров, с подбором вина и сыров для дома. Также были незабываемые походы на барахолки Парижа, откуда мы все не ушли с пустыми руками) Отдельное спасибо за большую сырную тарелку в качестве подарка)
Неделю назад мы вернулись из этого тура, тура, где кроме билетов до Парижа было всё включено. Я бы ещё назвала читать дальше
этот тур «Тур за ручку «. Это очень удобно для тех, кто впервые в Париже. Для нас не было никаких напрягов: нас встретили в аэропорту, отвезли и разместили в очень приятном отеле с отличными завтраками; каждый день нас водили, возили, показывали, рассказывали, устраивали для нас ланчи на природе с вкуснейшими, свежайшими фермерскими продуктами (сырами, паштетами, колбасами…) с замечательными винами из разных регионов Франции. А ужинали мы в очень приятных ресторанах, которые посещают в основном местные, пробовали исконно французские блюда. Кроме Парижа мы побывали ещё и Руане, это того стоило! В общем всего не расскажешь, всё было замечательно! Катя, которая с утра и до вечера была с нами, - замечательный, позитивный человек: общительный, доброжелательный, весёлый; откликалась на все наши просьбы и пожелания. С ней было очень легко и приятно общаться. Мы побывали в Париже, как будто у старых друзей или даже у родственников. Всё было замечательно: интересно, вкусно, комфортно!!! Рекомендую! А мы уже задумываемся ещё посетить Францию в другом туре Екатерины.
Тур был очень вкусный и красивый! У каждой достопримечательности Парижа мы пробовали разные сорта био-вина, самые французские сыры, хамон, фуагра читать дальше
и даже устрицы! Список всего, что мы ели можно продолжать и продолжать.
Мне, как человеку, который крайне мало употребляет алкоголь и сложно угодить, буквально понравились все сорта вин, которые мы успели продегустировать за эту неделю.
Особенно заплмнились наши ужины в самых настоящих французских ресторанах, в которых приходилось стоять в очереди. Но потом было ясно, почему туда ВСЕГДА стоят очереди)) это так вкусно и аутентично)
Ювди две выездные поездки - Этрета, где просто сносит крышу от красоты и энергетики
И замок Жозефины Бонапарт - Мальмезон. Уж казалось бы, что меня может удивить в замке. . но на сегодняшний день эта одна из самых интересных и шикарных экскурсий! Рекомендую всем))
И даже на территори цветочного сада Мальмезон мы попробовали Розе с камамбером, козьим и овечьим сырами.
В конце тура организатор Катя подарила нам самые вкусные французские сыры и даже позаботилась о том, чтобы мы не голодали в самолете (авиакопмания Flyone не кормит на борту).
Хочется вернуться теперь и в другие туры по Франции с Катей! Мне очень зашли пешие прогулки по Парижу - мы изучили и прошли каждый район!
Но столько мест еще неизведано)))
Большое спасибо организаторам гастрономического тура!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сейчас в Париже в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 тура от 2 570 до 2 976. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от €2570. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август