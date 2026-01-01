Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии
Осмотреть королевские замки, продегустировать местное вино и погулять по столице
Начало: Париж, 12:00 (возможна корректировка времени по со...
«В программе также винная дегустация: вы познакомитесь с сортами вин, производимыми в этом регионе»
25 апр в 08:00
6 июн в 08:00
€725 за человека
Тур в Париж: замок и Руан
Интеллектуальный гастрономический тур с интересными экскурсиями и дегустациями сыра и вина
«Мы проведём это время в самых известных, исторических местах, посмотрим архитектуру разного времени, познакомимся с историей Франции и местной кухней, а также попробуем вино из разных регионов Франции»
18 мая в 10:00
10 мар в 10:00
от 265 292 ₽ за человека
Девичник по-французски: ночи в шато, дегустации в Шампани и Нормандии, дома Моне и Ротшильдов
Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр
Начало: Аэропорт Парижа, 12:00-13:00
«В стоимость тура входят все завтраки в местах проживания, дегустации шампанских вин, сыров, кальвадоса»
30 мар в 08:00
€3300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Винные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Париже
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Париже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Париже в феврале 2026
Сейчас в Париже в категории "Винные туры" можно забронировать 3 тура от 725 до 265 292. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Винные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от €725. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель