1 чел. По популярности На автобусе 8 дней 4 отзыва Французский вояж: 6 городов и факультативные экскурсии Осмотреть королевские замки, продегустировать местное вино и погулять по столице Начало: Париж, 12:00 (возможна корректировка времени по со... «В программе также винная дегустация: вы познакомитесь с сортами вин, производимыми в этом регионе» €725 за человека 6 дней Тур в Париж: замок и Руан Интеллектуальный гастрономический тур с интересными экскурсиями и дегустациями сыра и вина «Мы проведём это время в самых известных, исторических местах, посмотрим архитектуру разного времени, познакомимся с историей Франции и местной кухней, а также попробуем вино из разных регионов Франции» от 265 292 ₽ за человека На машине 7 дней Девичник по-французски: ночи в шато, дегустации в Шампани и Нормандии, дома Моне и Ротшильдов Отведать шампанского, сыров и кальвадоса на их родине, покататься по ночной Сене и сходить в Лувр Начало: Аэропорт Парижа, 12:00-13:00 «В стоимость тура входят все завтраки в местах проживания, дегустации шампанских вин, сыров, кальвадоса» €3300 за человека Все туры Парижа

