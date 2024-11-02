Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Париже на русском языке, цены от €1 200. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 2 дня Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово... «Начнём день с более близкого знакомства с Онфлёром» € 1 200 за всё до 4 чел. На машине 2 дня Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово... «Вы познакомитесь с историей этого места, посетите аббатство и пообедаете» € 1 200 за всё до 4 чел. На машине 7 дней Огни Европы: новогодние праздники в Париже Встретить год у Эйфелевой башни, посетить замок Монте-Кристо и попробовать сыры и вина Начало: Париж, 12:00 «Мы прогуляемся по уютным улочкам, прокатимся на катере по Сене, увидим все главные достопримечательности и встретим новый год у Эйфелевой башни» € 2 929 за человека Все туры Парижа

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Обзорные»

Изучение достопримечательностей города Парижа нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Париже много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке