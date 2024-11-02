2 дня
Идиллические пейзажи и средневековая архитектура Нормандии: индивидуальный тур
Увидеть место казни Жанны д’Арк, полюбоваться меловыми арками и посетить курорт парижской знати
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
«Начнём день с более близкого знакомства с Онфлёром»
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
€1 200 за всё до 4 чел.
2 дня
Своей компанией в Бретань: средневековая атмосфера провинции на берегу Ла-Манша
Посетить остров-крепость, полюбоваться готической архитектурой и живописными ландшафтами
Начало: Ваш отель в Париже, утро, точное время - по догово...
«Вы познакомитесь с историей этого места, посетите аббатство и пообедаете»
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
€1 200 за всё до 4 чел.
7 дней
Огни Европы: новогодние праздники в Париже
Встретить год у Эйфелевой башни, посетить замок Монте-Кристо и попробовать сыры и вина
Начало: Париж, 12:00
«Мы прогуляемся по уютным улочкам, прокатимся на катере по Сене, увидим все главные достопримечательности и встретим новый год у Эйфелевой башни»
30 дек в 13:00
€2 929 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Обзорные»
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