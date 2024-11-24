Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошь и простота Шампани
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
Начало: Около ж/д вокзала Реймса
«Посещение шампанского дома, бутикового винодела и обед оплачиваются отдельно (стоимость варьируется от 70 до 150 евро на человека)»
Завтра в 11:00
26 апр в 11:00
€1000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия
Начало: От вашего отеля в Париже
«Пройдёмся по Авеню шампанских вин, и по желанию заглянете на дегустацию игристого вина на специально оборудованном поезде проедете по знаменитым винным погребам дома Mercier»
Расписание: Ежедневно в 09:30.
Завтра в 09:30
3 мая в 09:30
€650 за экскурсию
Индивидуальная
до 4 чел.
Реймс королевский и игристый
Отправиться в историко-энологическое путешествие и научиться пить шампанское
Начало: У железнодорожного вокзала
«А во время дегустации откроете секреты сомелье — и научитесь по-настоящему разбираться в шампанском»
28 апр в 10:30
30 апр в 10:30
€500 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья24 ноября 2024Отличная экскурсия, было очень комфортно общаться с Екатериной, легко решили все по формату и времени, Екатерина посоветовала нам заранее купить
- PPavel2 августа 2024Прекрасно, подробно, ненапряжно, маршрут был адаптирован для участников-детей, чтобы им тоже было частично интересно. Узнали очень много подробностей о шампанском и традициях его производства, разнообразили вкусовые впечатления.
- ЭЭдуард Григорьевич30 марта 2024Прекрасная Екатерина волшебно составила нам компанию. Несмотря на дождливую погоду и отсутствие зонтика у гида, мы успели много чего обсудить и
Ответы на вопросы от путешественников по Реймсу в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Реймсу в апреле 2025
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