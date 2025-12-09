Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Реймсе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 1.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Реймсский собор Изучить шедевр французской готики и место коронации монархов Начало: У собора €160 за всё до 7 чел. На машине 6 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Роскошь и простота Шампани Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам Начало: Около ж/д вокзала Реймса €1000 за всё до 4 чел. 8 часов Индивидуальная до 4 чел. В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия Начало: От вашего отеля в Париже Расписание: Ежедневно в 09:30. €650 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Реймса

