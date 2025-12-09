Индивидуальная
до 7 чел.
Реймсский собор
Изучить шедевр французской готики и место коронации монархов
Начало: У собора
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошь и простота Шампани
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
Начало: Около ж/д вокзала Реймса
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€1000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Шампань из Парижа: индивидуальная экскурсия
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: Ежедневно в 09:30.
€650 за всё до 4 чел.
