читать дальше

заглянули в необычные места (я вот очень ценю гидов, которые такие места знают в своем городе и готовы эти места показать). Татьяна нас так зарядила своими историями и рекомендациями, что мы потом еще пол дня гуляли самостоятельно по ее наводкам.

Татьяна очень лучезарный человек, поэтому гулять в ее компании - одно удовольствие, потому что "открываются" все двери:) Мне очень понравилось, что на прогулке было много фактов и историй из разных исторических периодов, потому что все всегда переплетается, а без подготовки, какую то глубину про город и не понять.

Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов, где мы душевно и очень вкусно кушали