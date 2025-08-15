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нового направления в живописи — импрессионизма.



Городок на побережье Этрета манил его своими меловыми скалами, а широкие пляжи буржуазного Довиля были излюбленным местом прогулок с другом Ренуаром… На экскурсии по дому-усадьбе Моне я расскажу вам множество интереснейших фактов об импрессионизме и о личности самого Моне, гения-охотника за солнечными бликами и яркими красками.