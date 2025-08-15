Клод Моне обожал Нормандию: в Гавре он провел детство и юность, познакомился с художником-самоучкой Эженом Буденом, который помог раскрыть его потенциал, там же написал картину «Впечатление. Восход солнца», ставшую флагманом
Описание экскурсии
Во время прогулки по дому-усадьбе Клода Моне вы узнаете:
- как Моне, уже известный «продаваемый» художник с громким именем, оказался в тихой деревушке Живерни;
- как переезд в Живерни отразился на творчестве Моне;
- о нескольких страстях великого мастера (помимо, конечно, живописи);
- о великом замысле художника при создании сада перед домом;
- почему развести кувшинки в собственном пруду в конце XIX века было делом почти уголовно наказуемым;
- что коллекционировал Моне и какой подарок считал лучшим сюрпризом;
- что такое «стиль Моне» в современном дизайне интерьера и как его воплотить у себя дома прямо по приезду из Франции;
- о «Кулинарной книге Моне» и его любимых блюдах;
- о привычках, характере, семье и друзьях Моне, его действительно тернистом пути на вершину славы;
- как распознать идеальную импрессионистскую работу и много других познавательных тонкостей, которые позволят поддержать беседу о живописи на высоком уровне в любой компании! После экскурсии по дому-усадьбе Клода Моне вы сможете самостоятельно прогуляться по деревушке Живерни: посмотреть на легендарную гостиницу (а ныне ресторан) Hôtel Baudy, которая принимала Ренуара, Сезанна, Сислея, Родена, а также американских импрессионистов; посетить старинную церковь Святой Радегунды, возле которой на маленьком кладбище покоится семья Моне, а также выпить чашечку кофе в милом деревенском кафе. В результате вы увидите места прекрасной французской провинции, которые в полной мере отражают определение «живописный», узнаете непопулярные истории об импрессионизме и жизни Моне и прикоснетесь к атмосфере творчества великого художника, которая витает в воздухе его цветущей усадьбы.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего.
Что не входит в цену
- Входной билет (приобретается заранее, проконсультирую, как это сделать)
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Усадьба К. Моне/ ж/д вокзал станции Вернон-Живерни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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