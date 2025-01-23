читать дальше рассказчик, хоть и не профессиональный гид.

Сам городок очень маленький. все рядом.

Гид большой молодец. Расписал как лучше добраться из аэропорта (есть тонкости), а также помог с организацией обратного трансфера.

Однозначно рекомендую.

Были в Бадене проездом на несколько часов.Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие.Сергей неплохой