Индивидуальная
до 6 чел.
Баден-Баден и его тайны
История и архитектура города европейской знати
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Увлекательное путешествие по Баден-Бадену: от кельтских ритуалов до тайн Второй мировой. Откройте для себя загадки города
Начало: У казино Баден-Бадена
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винная дорога Баден-Бадена
Исследуйте винные традиции Бадена, крупнейшего винного региона Германии. Узнайте о классификации вин и насладитесь дегустацией лучших сортов
Завтра в 13:00
11 дек в 15:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсет23 января 2025Экскурсия по Баден-Бадену была очень интересной. Погрузились в историю от начала образования города до сегодняшних дней. За 1,5ч достаточно высокого темпа прогулки по улицам города получили много информации. Повезло с погодой. Дождь прошел ночью, а днем было просто пасмурно.
- ИИрина30 ноября 2024Энергия и знания Сергея, несмотря на холод, удерживала внимание всей группы на протяжении почти двух часов, время пролетело незаметно. Человек - энциклопедия, знает историю как преподаватель университета и крайне интересный рассказчик. Очень рекомендуем!
- PPrinz15 апреля 2023Благодарны Сергею за замечательную прогулку- экскурсию по Баден-Бадену. Нашей компании всё понравилось: организация, рассказ, город, рекомендации и погода. Хочется вернуться снова!
- ККонстантин14 октября 2019Были в Бадене проездом на несколько часов.
Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие.
Сергей неплохой
