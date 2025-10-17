Н Наталья Баден-Баден и его тайны Проведенная экскурсия оправдала все ожидания: было интересно, с интригой. Город небольшой, но есть, чем похвастаться. Алекс-интересный собеседник. Советую всем, кто планирует свое знакомство с городом!

Л Леонелла Баден-Баден и его тайны читать дальше человек, узнали много «тайн». Хотим еще вернуться, чтобы подняться на гору на фуникулере и еще погулять. Узнали много исторических фактов о русской истории в этом прекрасном немецком городе. Алекс нам также порекомендовал отличный ресторан для обеда Rizzi. Самостоятельно сходили на виллу Тургенева после экскурсии. Спасибо! Большое спасибо Алексу за чудесную экскурсию по Баден-Бадену. Замечательный маршрут, 1,5 часа прошли незаметно. Алекс очень эрудированный и знающий город

Л Ленар Баден-Баден и его тайны Прекрасно проведенная экскурсия! Благодаря Алексу познакомились с городом, его архитектурой, историей и интересными фактами пребывания в нем исторических личностей как Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Жуковского и других. Большое спасибо Алексу от нашей семьи😊

A Anna Баден-Баден и его тайны Формат информативной индивидуальной прогулки мне очень понравился. Алекс очень приятный собеседник.

Е Елена Баден-Баден и его тайны Здравствуйте!

Мы отлично провели день в Баден-Баден. Нам очень повезло с гидом, отдельное спасибо Алексу. Взглядом местного жителя, увидели самые красивые места города и пригорода. А самое главное, у Алекса отменное чувство юмора, что добавляет изюминку.

Спасибо большое, обещаем вернуться)))))

А Александра Баден-Баден и его тайны Замечательная экскурсия, спасибо Алексу!

A Aviva Баден-Баден и его тайны Спасибо большое Александр!! Много интересной информации, в очень приятной беседе, маршрут был подстроен под наши просьбы и интересы. Увидели городок совсем по другому, заглянули в уголки до которых бы сами не добрались бы. Рекомендуем.

Н Наталья Баден-Баден и его тайны читать дальше город, рассказывает с удовольствием и разбавляет рассказ шутками и смешными рассказами. Очень приятный, знающий и любящий свое дело человек. При этом, нам еще очень повезло с погодой.

В общем, город нас очаровал и оставил неизгладимые впечатления.

Очень рекомендуем! Гуляли по городу с Александром 22 февраля 2025. Прогулка получилась очень интересной, насыщенной, но при этом, непринужденной. Александр отлично знает

А Александр Баден-Баден и его тайны Очень интересная экскурсия. Всем понравилась!

Е Евгения Баден-Баден и его тайны Огромное спасибо за экскурсию! Невероятно интересно, без скучных фактов и дат! Очень много новой информации! Спасибо большое!

П Полина Баден-Баден и его тайны

Алекс чудесный гид и рассказчик, за пару часов мы прекрасно прогулялись по городу, увидели все основные достопримечательности, а информация читать дальше была очень разообразной и интересной. Много неожиданных и интересных фактов, и при этом все выстраивается в логичную и красивую историю. Очень рекомендую Экскурсия шикарная!Алекс чудесный гид и рассказчик, за пару часов мы прекрасно прогулялись по городу, увидели все основные достопримечательности, а информация

А АРКАДИЙ Баден-Баден и его тайны Алекс очень знающий и грамотный человек и интересный рассказчик. Он провёл замечательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую.

а алексей Баден-Баден и его тайны читать дальше интересных фактов и историй которых не услышишь от обычного экскурсовода. Было ощущение что прогуливаешься по городу с хорошо знакомым, добрым другом. Были семьей с дочкой 6 лет. Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много

О Ольга Баден-Баден и его тайны Экскурсия с Александром очень понравилась. Неформально, много интересных, веселых и трагичных историй, неожиданных фактов из истории прекрасного города и его знаменитых гостей. Александр очарователен, коммуникабельный, талантливый рассказчик.

А Александр Баден-Баден и его тайны Гид просто супер! Очень быстро реагировал на запросы. Встретил на вокзале. Провел отличную экскурсию.

Очень довольны! Рекомендуем!

А Алиса Баден-Баден и его тайны Александра рекомендуем очень!

Увлекательная интригующая экскурсия по Баден Бадену.

Нам понравился маршрут, как большим удовольствием рассказывал о истории города и его жителей.

Благодарим Вас

А Адиль Баден-Баден и его тайны читать дальше время экскурсии открываются не только секреты истории самого города, но и также тех, известных всем нам личностей, которые посещали его и восхищались этим местом, так же, как и мы. Особая благодарность Александру, за его советы по дальнейшему путешествию по окрестностям Баден-Баден. Баден-Баден один самых удивительных и впечатляющих городов Германии. но с Александром этот город стал ещё более интересным и ярким. Во

В Владимир Баден-Баден и его тайны Алекс спасибо за экскурсии. Всё было отлично.

А Алексей Баден-Баден и его тайны Все было превосходно!