Необычные экскурсии по Баден-Бадену

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Баден-Бадене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Мистический Баден-Баден
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей
Начало: У казино Баден-Бадена
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Баден-Баден: город миллионеров
Погрузитесь в атмосферу Баден-Бадена, следуя по следам аристократии 19 века. Узнайте, что привлекает сюда миллионеров и почувствуйте дух царской России
Начало: У терм Каракалла
Завтра в 11:00
20 апр в 13:00
€100 за всё до 10 чел.
Сказочные окрестности Баден-Бадена: винная тропа и маленькая Швейцария
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочные окрестности Баден-Бадена: винная тропа и маленькая Швейцария
Пройтись по аллее Лихтенталь и ботаническому саду, поговорить о лесных феях и искристом зекте
Начало: На аллее Лихтенталь
Завтра в 13:00
20 апр в 13:00
€100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Улугбек
    8 апреля 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Очень грамотный гид, к тому же приятный и хороший человек. Экскурсия была очень интересной, познавательной, самое главное лёгкой, даже не заметили как пролетело отведённое нам время.
  • М
    Марк
    7 апреля 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Провели замечательную и познавательную экскурсию по Баден-Баден. Спасибо Вероника за интересные подробности, увлекательный рассказ и вашу книгу о винах. В следующий раз приедем к Вам на тур о немецких винах. Марк
  • Н
    Надежда
    22 марта 2025
    Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
    Спасибо Веронике за экскурсию. Узнали много интересной и полезной информации. После легко ориентировались в городе. Вероника увлечена виноделием. У нас теперь
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    есть её книга. В каждую экскурсию она встраивает информацию о винах Баден-Бадена и Эльзаса. Захотелось проехать по винной дороге. Отдельное спасибо за помощь в покупке билетов и бронировании ресторанов.

  • А
    Асет
    23 января 2025
    Мистический Баден-Баден
    Экскурсия по Баден-Бадену была очень интересной. Погрузились в историю от начала образования города до сегодняшних дней. За 1,5ч достаточно высокого темпа прогулки по улицам города получили много информации. Повезло с погодой. Дождь прошел ночью, а днем было просто пасмурно.
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  • И
    Ирина
    30 ноября 2024
    Мистический Баден-Баден
    Энергия и знания Сергея, несмотря на холод, удерживала внимание всей группы на протяжении почти двух часов, время пролетело незаметно. Человек - энциклопедия, знает историю как преподаватель университета и крайне интересный рассказчик. Очень рекомендуем!
  • P
    Prinz
    15 апреля 2023
    Мистический Баден-Баден
    Благодарны Сергею за замечательную прогулку- экскурсию по Баден-Бадену. Нашей компании всё понравилось: организация, рассказ, город, рекомендации и погода. Хочется вернуться снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Баден-Бадену в категории «Необычные»

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  2. Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии
  3. Сказочные окрестности Баден-Бадена: винная тропа и маленькая Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Баден-Бадену в апреле 2025
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