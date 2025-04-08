У Улугбек Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии Очень грамотный гид, к тому же приятный и хороший человек. Экскурсия была очень интересной, познавательной, самое главное лёгкой, даже не заметили как пролетело отведённое нам время.

М Марк Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии Провели замечательную и познавательную экскурсию по Баден-Баден. Спасибо Вероника за интересные подробности, увлекательный рассказ и вашу книгу о винах. В следующий раз приедем к Вам на тур о немецких винах. Марк

Н Надежда Баден-Баден: город миллионеров, гедонистов и аристократии читать дальше есть её книга. В каждую экскурсию она встраивает информацию о винах Баден-Бадена и Эльзаса. Захотелось проехать по винной дороге. Отдельное спасибо за помощь в покупке билетов и бронировании ресторанов. Спасибо Веронике за экскурсию. Узнали много интересной и полезной информации. После легко ориентировались в городе. Вероника увлечена виноделием. У нас теперь

А Асет Мистический Баден-Баден Экскурсия по Баден-Бадену была очень интересной. Погрузились в историю от начала образования города до сегодняшних дней. За 1,5ч достаточно высокого темпа прогулки по улицам города получили много информации. Повезло с погодой. Дождь прошел ночью, а днем было просто пасмурно.

И Ирина Мистический Баден-Баден Энергия и знания Сергея, несмотря на холод, удерживала внимание всей группы на протяжении почти двух часов, время пролетело незаметно. Человек - энциклопедия, знает историю как преподаватель университета и крайне интересный рассказчик. Очень рекомендуем!