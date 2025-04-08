Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей
Начало: У казино Баден-Бадена
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Баден-Баден: город миллионеров
Погрузитесь в атмосферу Баден-Бадена, следуя по следам аристократии 19 века. Узнайте, что привлекает сюда миллионеров и почувствуйте дух царской России
Начало: У терм Каракалла
Завтра в 11:00
20 апр в 13:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочные окрестности Баден-Бадена: винная тропа и маленькая Швейцария
Пройтись по аллее Лихтенталь и ботаническому саду, поговорить о лесных феях и искристом зекте
Начало: На аллее Лихтенталь
Завтра в 13:00
20 апр в 13:00
€100 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУлугбек8 апреля 2025Очень грамотный гид, к тому же приятный и хороший человек. Экскурсия была очень интересной, познавательной, самое главное лёгкой, даже не заметили как пролетело отведённое нам время.
- ММарк7 апреля 2025Провели замечательную и познавательную экскурсию по Баден-Баден. Спасибо Вероника за интересные подробности, увлекательный рассказ и вашу книгу о винах. В следующий раз приедем к Вам на тур о немецких винах. Марк
- ННадежда22 марта 2025Спасибо Веронике за экскурсию. Узнали много интересной и полезной информации. После легко ориентировались в городе. Вероника увлечена виноделием. У нас теперь
- ААсет23 января 2025Экскурсия по Баден-Бадену была очень интересной. Погрузились в историю от начала образования города до сегодняшних дней. За 1,5ч достаточно высокого темпа прогулки по улицам города получили много информации. Повезло с погодой. Дождь прошел ночью, а днем было просто пасмурно.
- ИИрина30 ноября 2024Энергия и знания Сергея, несмотря на холод, удерживала внимание всей группы на протяжении почти двух часов, время пролетело незаметно. Человек - энциклопедия, знает историю как преподаватель университета и крайне интересный рассказчик. Очень рекомендуем!
- PPrinz15 апреля 2023Благодарны Сергею за замечательную прогулку- экскурсию по Баден-Бадену. Нашей компании всё понравилось: организация, рассказ, город, рекомендации и погода. Хочется вернуться снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Баден-Бадену в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баден-Бадене
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Баден-Бадену в апреле 2025
Сейчас в Баден-Бадене в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 120. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Баден-Бадене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 7 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь