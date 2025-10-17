Индивидуальная
до 6 чел.
Баден-Баден и его тайны
История и архитектура города европейской знати
«Кроме того, вы познакомитесь с красивой архитектурой бывшего питьевого павильона Trinkhalle, откроете интригующие тайны, которые скрывает Баден-Баден, и узнаете, где лучше проводить досуг в городе и его окрестностях»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Викторианский Баден-Баден
Погрузитесь в викторианскую Англию в Баден-Бадене! Узнайте о встречах королевы Виктории и кайзера Вилли, а также посетите любимые места Марка Твена
Начало: У казино Баден-Бадена
«английский сад роз — ещё один привет от романтичной эпохи 19 века»
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
Увлекательное путешествие по Баден-Бадену: от кельтских ритуалов до тайн Второй мировой. Откройте для себя загадки города
Начало: У казино Баден-Бадена
«Увидите резиденцию династии Церингер и познакомитесь с жизнью этой влиятельной семьи»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья17 октября 2025Проведенная экскурсия оправдала все ожидания: было интересно, с интригой. Город небольшой, но есть, чем похвастаться. Алекс-интересный собеседник. Советую всем, кто планирует свое знакомство с городом!
- ЛЛеонелла7 сентября 2025Большое спасибо Алексу за чудесную экскурсию по Баден-Бадену. Замечательный маршрут, 1,5 часа прошли незаметно. Алекс очень эрудированный и знающий город
- ЛЛенар6 августа 2025Прекрасно проведенная экскурсия! Благодаря Алексу познакомились с городом, его архитектурой, историей и интересными фактами пребывания в нем исторических личностей как Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Жуковского и других. Большое спасибо Алексу от нашей семьи😊
- AAnna3 июля 2025Формат информативной индивидуальной прогулки мне очень понравился. Алекс очень приятный собеседник.
- ЕЕлена18 июня 2025Здравствуйте!
Мы отлично провели день в Баден-Баден. Нам очень повезло с гидом, отдельное спасибо Алексу. Взглядом местного жителя, увидели самые красивые места города и пригорода. А самое главное, у Алекса отменное чувство юмора, что добавляет изюминку.
Спасибо большое, обещаем вернуться)))))
- ААлександра9 июня 2025Замечательная экскурсия, спасибо Алексу!
- AAviva22 мая 2025Спасибо большое Александр!! Много интересной информации, в очень приятной беседе, маршрут был подстроен под наши просьбы и интересы. Увидели городок совсем по другому, заглянули в уголки до которых бы сами не добрались бы. Рекомендуем.
- ННаталья25 февраля 2025Гуляли по городу с Александром 22 февраля 2025. Прогулка получилась очень интересной, насыщенной, но при этом, непринужденной. Александр отлично знает
- ААлександр25 ноября 2024Очень интересная экскурсия. Всем понравилась!
- ЕЕвгения23 ноября 2024Огромное спасибо за экскурсию! Невероятно интересно, без скучных фактов и дат! Очень много новой информации! Спасибо большое!
- ППолина12 августа 2024Экскурсия шикарная!
Алекс чудесный гид и рассказчик, за пару часов мы прекрасно прогулялись по городу, увидели все основные достопримечательности, а информация
- ААРКАДИЙ6 июля 2024Алекс очень знающий и грамотный человек и интересный рассказчик. Он провёл замечательную экскурсию. Мы остались очень довольны. Рекомендую.
- аалексей5 июня 2024Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много
- ООльга4 августа 2023Экскурсия с Александром очень понравилась. Неформально, много интересных, веселых и трагичных историй, неожиданных фактов из истории прекрасного города и его знаменитых гостей. Александр очарователен, коммуникабельный, талантливый рассказчик.
- ААлександр1 августа 2023Гид просто супер! Очень быстро реагировал на запросы. Встретил на вокзале. Провел отличную экскурсию.
Очень довольны! Рекомендуем!
- ААлиса26 июня 2023Александра рекомендуем очень!
Увлекательная интригующая экскурсия по Баден Бадену.
Нам понравился маршрут, как большим удовольствием рассказывал о истории города и его жителей.
Благодарим Вас
- ААдиль5 июня 2023Баден-Баден один самых удивительных и впечатляющих городов Германии. но с Александром этот город стал ещё более интересным и ярким. Во
- ВВладимир2 июня 2023Алекс спасибо за экскурсии. Всё было отлично.
- ААлексей12 января 2023Все было превосходно!
- NNatalie28 декабря 2021Было очень интересно, узнали много нового.
