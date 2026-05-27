Увидеть склепы баденских аристократов и посетить средневековое кладбище
Некрополи — это «города-призраки», которые существуют в городах живых.
В Баден-Бадене вы увидите места античных и средневековых захоронений, кладбища, где нашли упокоение ветераны наполеоновских войн и российские князья, промышленные магнаты и изобретатели. Мы поговорим о некрополях как о культурном феномене и проследим связь эпох.
Мистерии рождения и смерти всегда были важны для людей и находили отражение в их культуре. Баден-Баден не исключение. В 3 веке его называли «город Аврелиевых вод» — в честь императора Марка Аврелия. Именно при нём здесь построили первые римские термальные бани. А ещё с тех времён в Баден-Бадене появились городские кладбища — некрополи. Некоторые из них вы увидите на экскурсии:
Поселение Аква Аурелия Аквенсис — место античного римского некрополя 3 века н. э. во дворе бывшего монастыря ордена капуцинов.
Городское средневековое кладбище — комплекс с древней больницей для паломников в квартале термальных источников. Здесь нашли упокоение средневековые баденские аристократы, рыцарские роды и братья ордена иезуитов.
«Некрополь чести» — захоронения ветеранов наполеоновских войн, российских князей и вельмож. Здесь также установлен мемориал советским военнопленным, погибшим в нацистском концлагере Мальшбах.
Центральный городской некрополь — склепы баденских аристократов, промышленных магнатов 19 века, изобретателей, военачальников и полководцев. Покажу кенотаф В. А. Жуковского и фамильное надгробье психиатра и основателя психосоматики Георга Гроддека.
Место начала и завершения?
Возле «Каракалла Термы»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Сергей — ваш гид в Баден-Бадене
«Этот город поражает вас сразу и навсегда, как убийца из подворотни с финским ножом», — так эмоционально писал о чём-то подобном Михаил Булгаков. Вжик — и вы уже влюблены в читать дальшеуменьшить
Баден-Баден по уши и безвозвратно! Именно такой случай произошёл со мной семнадцать лет назад, и до сих пор я поражён, оглушён и приятно шокирован этим единственным в своём роде городом, сказочным кусочком рая на земле! Чего и вам непременно желаю, друзья мои, ценители вкуса жизни! Сергей.