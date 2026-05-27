Некрополи — это «города-призраки», которые существуют в городах живых. В Баден-Бадене вы увидите места античных и средневековых захоронений, кладбища, где нашли упокоение ветераны наполеоновских войн и российские князья, промышленные магнаты и изобретатели. Мы поговорим о некрополях как о культурном феномене и проследим связь эпох.

Описание экскурсии

Мистерии рождения и смерти всегда были важны для людей и находили отражение в их культуре. Баден-Баден не исключение. В 3 веке его называли «город Аврелиевых вод» — в честь императора Марка Аврелия. Именно при нём здесь построили первые римские термальные бани. А ещё с тех времён в Баден-Бадене появились городские кладбища — некрополи. Некоторые из них вы увидите на экскурсии:

Поселение Аква Аурелия Аквенсис — место античного римского некрополя 3 века н. э. во дворе бывшего монастыря ордена капуцинов.

Городское средневековое кладбище — комплекс с древней больницей для паломников в квартале термальных источников. Здесь нашли упокоение средневековые баденские аристократы, рыцарские роды и братья ордена иезуитов.

«Некрополь чести» — захоронения ветеранов наполеоновских войн, российских князей и вельмож. Здесь также установлен мемориал советским военнопленным, погибшим в нацистском концлагере Мальшбах.

Центральный городской некрополь — склепы баденских аристократов, промышленных магнатов 19 века, изобретателей, военачальников и полководцев. Покажу кенотаф В. А. Жуковского и фамильное надгробье психиатра и основателя психосоматики Георга Гроддека.