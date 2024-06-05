Экскурсии проходящие только летом в Баден-Бадене

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Баден-Бадене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Баден-Баден
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Знакомьтесь, Баден-Баден
История и архитектура города европейской знати
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Узнать о римском прошлом европейского города, о средневековых памятниках и эволюции баденских терм
Начало: У входа в городское казино Баден-Бадена
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мистический Баден-Баден
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Мистический Баден-Баден
Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей
Начало: у казино Баден-Бадена
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Викторианский Баден-Баден
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Викторианский Баден-Баден
Узнать, как английская диаспора сформировала облик немецкого города
Начало: У казино Баден-Бадена
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    алексей
    5 июня 2024
    Знакомьтесь, Баден-Баден
    Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много
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    интересных фактов и историй которых не услышишь от обычного экскурсовода. Было ощущение что прогуливаешься по городу с хорошо знакомым, добрым другом. Были семьей с дочкой 6 лет.

  • О
    Ольга
    4 августа 2023
    Знакомьтесь, Баден-Баден
    Экскурсия с Александром очень понравилась. Неформально, много интересных, веселых и трагичных историй, неожиданных фактов из истории прекрасного города и его знаменитых гостей. Александр очарователен, коммуникабельный, талантливый рассказчик.
  • А
    Александр
    1 августа 2023
    Знакомьтесь, Баден-Баден
    Гид просто супер! Очень быстро реагировал на запросы. Встретил на вокзале. Провел отличную экскурсию. Очень довольны! Рекомендуем!
  • P
    Prinz
    15 апреля 2023
    Мистический Баден-Баден
    Благодарны Сергею за замечательную прогулку- экскурсию по Баден-Бадену. Нашей компании всё понравилось: организация, рассказ, город, рекомендации и погода. Хочется вернуться снова!
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2021
    Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
    Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.
  • К
    Константин
    14 октября 2019
    Мистический Баден-Баден
    Были в Бадене проездом на несколько часов. Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие. Сергей неплохой
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    рассказчик, хоть и не профессиональный гид. Сам городок очень маленький. все рядом. Гид большой молодец. Расписал как лучше добраться из аэропорта (есть тонкости), а также помог с организацией обратного трансфера. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Баден-Бадену в категории «Летние»

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  3. Мистический Баден-Баден
  4. Викторианский Баден-Баден
Сколько стоит экскурсия по Баден-Бадену в июне 2024
Сейчас в Баден-Бадене в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 120. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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