Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

Пинакотека — картинная галерея Мюнхена, одна из самых известных галерей мира. В Пинакотеке представлены произведения мастеров Средневековья до начала XX века. Коллекцию картин любовно собирала правящая в мюнхене династия Виттельсбахов. Об истории 📖 Пинакотеки вы узнаете во время экскурсии 🧭 — слово греческое, обозначающее хранилище для досок и картин

В Пинакотеке 19 залов и 49 кабинетов, где представлено около 700 полотен. Здесь представлена немецкая, голландская, итальянская, фломандская, французская и испанская живопись.

Я вам покажу шедевры Пинакотеки, автопортрет Дюрера и Рубенса, единственную в Германии работу Леонардо да Винчи «Мадонна с гвоздикой» и многое, многое другое.