Совершить невероятные открытия на встрече с мастерами фламандской, итальянской и испанской живописи
Старая пинакотека Мюнхена — уникальное собрание европейской живописи от эпохи Средневековья до середины 18 века.
Мы приглашаем вас в путешествие по картинам и судьбам их великих авторов: Рафаэля и Тициана, Рубенса и Ван Дейка, Эль Греко и Мурильо.
Поговорим об их выдающемся мастерстве, прорывах и открытиях, а также символах и шифрах, спрятанных в полотнах.
Мы приглашаем вас в путешествие по картинам и судьбам их великих авторов: Рафаэля и Тициана, Рубенса и Ван Дейка, Эль Греко и Мурильо.
Поговорим об их выдающемся мастерстве, прорывах и открытиях, а также символах и шифрах, спрятанных в полотнах.
Ближайшие даты:
29
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Северное Возрождение. Вы увидите картины великих фламандцев 15 века: Рогира Ван дер Вейдана, Ханса Меммлинга, Яна Госсарта. Попробуете разгадать послания Альбрехта Дюрера, зашифрованные в его «Автопортрете» и «Четырех апостолах». Мы обсудим приключения этих картин, а также удивительные прозрения живописцев Возрождения.
- Итальянское Возрождение. Перед вами предстанут Рафаэль, Боттичелли, Филиппо Липпи, Тициан и Тинторетто. Вы увидите единственную картину Леонардо да Винчи с пропиской в Германии — «Мадонну с гвоздикой». Разберётесь в понятии «венецианский колоризм» и поймёте, какое влияние он оказал на историю мировой живописи.
- Нидерландская живопись 17 века. Старая пинакотека может похвастаться впечатляющим собранием картин Питера Пауля Рубенса. Мы поговорим о нём и его великих современниках — Ван Дейке, Якопе Снайдерсе, Яне Брейгеле. Подробно обсудим творившего в то же время Рембрандта. Вы узнаете, почему секрет живописи Рембрандта удалось разгадать только в 20 веке, и в чём он состоит.
- Испанская живопись. Начнём наш разговор с предвестника модернизма — испанского гения Эль Греко, чей уникальный стиль необратимо повлиял на всё западное искусство. Обсудим создателя нового типа испанской живописи Мурильо — вы узнаете, почему он продавал свои полотна только за границу. В Старой пинакотеке есть целых пять его работ.
- Французское рококо. Мы разберёмся, как зародился мир блистательного рококо, чем он так завораживал и неудержимо привлекал художников. Вы узнаете, о чём повествуют полотна Буше и Фрагонара, и сами объясните, почему сейчас они выглядят столь актуально.
Организационные детали
- Экскурсия является обзорной. Но если вас интересует определенный художник и его работы, пожалуйста, напишите об этом заранее.
- Билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 7 евро, дети до 18 лет — бесплатно.
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле Старой пинакотеки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Мюнхене
Провели экскурсии для 1110 туристов
Дорогие друзья! Я рада, что следующее ваше путешествие — в Мюнхен. Я живу в Мюнхене уже почти всю свою жизнь с самого юного возраста. Получив высшее образование в Вене, я вернулась в Мюнхен и организовала компанию. Наша команда гидов специализируется на экскурсионных турах по Мюнхену и Баварии для групп и индивидуальных путешественников. В своей работе мы стремимся сочетать профессионализм, ответственность и жизнерадостность! Ждем вас в гости!:)
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