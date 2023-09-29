Шедевры Старой пинакотеки

Совершить невероятные открытия на встрече с мастерами фламандской, итальянской и испанской живописи

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Старая пинакотека Мюнхена — уникальное собрание европейской живописи от эпохи Средневековья до середины 18 века.

Мы приглашаем вас в путешествие по картинам и судьбам их великих авторов: Рафаэля и Тициана, Рубенса и Ван Дейка, Эль Греко и Мурильо.

Поговорим об их выдающемся мастерстве, прорывах и открытиях, а также символах и шифрах, спрятанных в полотнах.
Шедевры Старой пинакотеки
Шедевры Старой пинакотеки
Шедевры Старой пинакотеки
Шедевры Старой пинакотеки
Шедевры Старой пинакотеки
Шедевры Старой пинакотеки
Шедевры Старой пинакотеки
Ближайшие даты:
29
сен
30
сен
1
окт
5
окт
6
окт
13
окт
14
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Северное Возрождение. Вы увидите картины великих фламандцев 15 века: Рогира Ван дер Вейдана, Ханса Меммлинга, Яна Госсарта. Попробуете разгадать послания Альбрехта Дюрера, зашифрованные в его «Автопортрете» и «Четырех апостолах». Мы обсудим приключения этих картин, а также удивительные прозрения живописцев Возрождения.
  • Итальянское Возрождение. Перед вами предстанут Рафаэль, Боттичелли, Филиппо Липпи, Тициан и Тинторетто. Вы увидите единственную картину Леонардо да Винчи с пропиской в Германии — «Мадонну с гвоздикой». Разберётесь в понятии «венецианский колоризм» и поймёте, какое влияние он оказал на историю мировой живописи.
  • Нидерландская живопись 17 века. Старая пинакотека может похвастаться впечатляющим собранием картин Питера Пауля Рубенса. Мы поговорим о нём и его великих современниках — Ван Дейке, Якопе Снайдерсе, Яне Брейгеле. Подробно обсудим творившего в то же время Рембрандта. Вы узнаете, почему секрет живописи Рембрандта удалось разгадать только в 20 веке, и в чём он состоит.
  • Испанская живопись. Начнём наш разговор с предвестника модернизма — испанского гения Эль Греко, чей уникальный стиль необратимо повлиял на всё западное искусство. Обсудим создателя нового типа испанской живописи Мурильо — вы узнаете, почему он продавал свои полотна только за границу. В Старой пинакотеке есть целых пять его работ.
  • Французское рококо. Мы разберёмся, как зародился мир блистательного рококо, чем он так завораживал и неудержимо привлекал художников. Вы узнаете, о чём повествуют полотна Буше и Фрагонара, и сами объясните, почему сейчас они выглядят столь актуально.

Организационные детали

  • Экскурсия является обзорной. Но если вас интересует определенный художник и его работы, пожалуйста, напишите об этом заранее.
  • Билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 7 евро, дети до 18 лет — бесплатно.
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле Старой пинакотеки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мюнхена

Индивидуальные
Летние
Пинакотека
Искусство

Похожие туры из Мюнхена

Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Мюнхена - в замок Нойшванштайн, деревню Обераммергау и монастырь Этталь
Увидеть знаменитые уголки Баварии и насладиться альпийскими пейзажами
из вашего отеля
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
480 за всё до 4 чел.
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Искусство мастеров: от Дюрера и Рафаэля до Веласкеса и Рембрандта
у касс в Старой Пинакотеке
30 сен
1 окт
3 окт
4 окт
99 за всё до 5 чел.
Всё об Октоберфесте 2023
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Всё об Октоберфесте 2023
Отправиться на ежегодный баварский праздник пива, известный во всем мире
у метро Theresienwiese
2 окт
3 окт
4 окт
5 окт
124 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мюнхене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мюнхене
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ