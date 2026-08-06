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И Илона Посетили великолепную экскурсию Шедевры Старой пинакотеки с Натальей и остались под прекрасным впечатлением.

Так легко и красиво рассказывать может только человек, действительно знающий и любящий искусство!

Как быстро пролетело время и сколько интересной информации мы получили!

Наталья, большое спасибо вам за встречу и всего самого доброго! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Anzhelika Несмотря на то, что этой был мой второй визит в Старую Пинакотеку, Наталья помогла взглянуть на ее шедевры абсолютно под другим углом! это было невероятно интересно! Слушать Наталью - одно наслаждение и большая удача ❤️ очень рекомендую всем данную экскурсию, даже если вы были здесь ни один раз! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Прекрасная экскурсия. Очень эрудированный гид Наталья, прекрасно преподнесла материал. Очень интересно, эмоционально насыщенно. Очень рекомендую работать с этим гидом. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анонина Огромное спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я уже давно поняла, что самостоятельно бродить по картинным галереям, это ты теряешь большую часть самого прекрасного и важного в экспозиции. Наталья же провела, показала и рассказала все самое важное, прекрасное и интересное! Очень занимательно и с массой легко воспринимаемой информации проведенная экскурсия. Полный восторг! Обязательно буду рекомендовать всем занкомым! Еще раз огромное спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Наталья - удивительно интересный, глубокий и очень чуткий рассказчик. Благодаря её объяснениям картины «ожили», каждый зал был не просто набором полотен, а настоящим путешествием по эпохам, стилям и судьбам художников. Мы два часа ходили по галерее, изучая разные символы, судьбы, истории Вам был полезен этот отзыв? Да Нет