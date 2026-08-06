Старая пинакотека Мюнхена — уникальное собрание европейской живописи от эпохи Средневековья до середины 18 века.
Мы приглашаем вас в путешествие по картинам и судьбам их великих авторов: Рафаэля и Тициана, Рубенса и Ван Дейка, Эль Греко и Мурильо.
Поговорим об их выдающемся мастерстве, прорывах и открытиях, а также символах и шифрах, спрятанных в полотнах.
Мы приглашаем вас в путешествие по картинам и судьбам их великих авторов: Рафаэля и Тициана, Рубенса и Ван Дейка, Эль Греко и Мурильо.
Поговорим об их выдающемся мастерстве, прорывах и открытиях, а также символах и шифрах, спрятанных в полотнах.
Описание экскурсии
- Северное Возрождение. Вы увидите картины великих фламандцев 15 века: Рогира Ван дер Вейдана, Ханса Меммлинга, Яна Госсарта. Попробуете разгадать послания Альбрехта Дюрера, зашифрованные в его «Автопортрете» и «Четырех апостолах». Мы обсудим приключения этих картин, а также удивительные прозрения живописцев Возрождения.
- Итальянское Возрождение. Перед вами предстанут Рафаэль, Боттичелли, Филиппо Липпи, Тициан и Тинторетто. Вы увидите единственную картину Леонардо да Винчи с пропиской в Германии — «Мадонну с гвоздикой». Разберётесь в понятии «венецианский колоризм» и поймёте, какое влияние он оказал на историю мировой живописи.
- Нидерландская живопись 17 века. Старая пинакотека может похвастаться впечатляющим собранием картин Питера Пауля Рубенса. Мы поговорим о нём и его великих современниках — Ван Дейке, Якопе Снайдерсе, Яне Брейгеле. Подробно обсудим творившего в то же время Рембрандта. Вы узнаете, почему секрет живописи Рембрандта удалось разгадать только в 20 веке, и в чём он состоит.
- Испанская живопись. Начнём наш разговор с предвестника модернизма — испанского гения Эль Греко, чей уникальный стиль необратимо повлиял на всё западное искусство. Обсудим создателя нового типа испанской живописи Мурильо — вы узнаете, почему он продавал свои полотна только за границу. В Старой пинакотеке есть целых пять его работ.
- Французское рококо. Мы разберёмся, как зародился мир блистательного рококо, чем он так завораживал и неудержимо привлекал художников. Вы узнаете, о чём повествуют полотна Буше и Фрагонара, и сами объясните, почему сейчас они выглядят столь актуально.
Организационные детали
- Экскурсия является обзорной. Но если вас интересует определенный художник и его работы, пожалуйста, напишите об этом заранее.
- По вашему желанию экскурсию можно расширить и посетить залы, где представлены шедевры Новой пинакотеки (импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и модерн).
- Билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 9 евро, дети до 18 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле Старой пинакотеки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2132 туристов
Дорогие друзья! C радостью отправлюсь с вами в путешествие по Мюнхену и Баварии! Сказочные замки в Альпах, незабываемые средневековые Ротенбург над Таубером и Нюрнберг, мюнхенские художественные музеи — все мои
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Посетили великолепную экскурсию Шедевры Старой пинакотеки с Натальей и остались под прекрасным впечатлением.
Так легко и красиво рассказывать может только человек, действительно знающий и любящий искусство!
Как быстро пролетело время и сколько интересной информации мы получили!
Наталья, большое спасибо вам за встречу и всего самого доброго!
Так легко и красиво рассказывать может только человек, действительно знающий и любящий искусство!
Как быстро пролетело время и сколько интересной информации мы получили!
Наталья, большое спасибо вам за встречу и всего самого доброго!
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Несмотря на то, что этой был мой второй визит в Старую Пинакотеку, Наталья помогла взглянуть на ее шедевры абсолютно под другим углом! это было невероятно интересно! Слушать Наталью - одно наслаждение и большая удача ❤️ очень рекомендую всем данную экскурсию, даже если вы были здесь ни один раз!
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М
Прекрасная экскурсия. Очень эрудированный гид Наталья, прекрасно преподнесла материал. Очень интересно, эмоционально насыщенно. Очень рекомендую работать с этим гидом.
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А
Огромное спасибо Наталье за чудесную экскурсию! Я уже давно поняла, что самостоятельно бродить по картинным галереям, это ты теряешь большую часть самого прекрасного и важного в экспозиции. Наталья же провела, показала и рассказала все самое важное, прекрасное и интересное! Очень занимательно и с массой легко воспринимаемой информации проведенная экскурсия. Полный восторг! Обязательно буду рекомендовать всем занкомым! Еще раз огромное спасибо!
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А
Наталья - удивительно интересный, глубокий и очень чуткий рассказчик. Благодаря её объяснениям картины «ожили», каждый зал был не просто набором полотен, а настоящим путешествием по эпохам, стилям и судьбам художников. Мы два часа ходили по галерее, изучая разные символы, судьбы, истории
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Н
Мы провели незабываемые два часа в пинакотеке. Наталья прекрасный экскурсовод, с глубоким знанием предмета. Человек, который любит искусство и умеет донести до слушателей те смыслы, которые заложены в работах великих мастеров.
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