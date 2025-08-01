Т Татьяна Хотим поблагодарить Анну за чудесную экскурсию по Мюнхену. С одной стороны легкое общение с гидом, обмен мнениями, шутками, с другой стороны много интересной новой неперегруженной датами и фамилиями информацией. Остались очень яркие впечатления. Обязательно порекомендуем друзьям.

О Ольга Мы были очень рады, что выбрали Анну нашим гидом по Мюнхену. Сначала мы гуляли по центру города пешком и иногда заходили в забавные не туристические места. Экскурсия продолжалась на машине Тesla. Всё это время Анна, с огромным энтузиазмом рассказывала нам историю Мюнхена и Баварии.

Анна спасибо вам за замечательную экскурсию!

В Вадим Искренняя благодарность гиду Анне! Это было великолепно. За 3.5 часа она смогла влюбить нас в Мюнхен. Пешеходная экскурсия по центру, интересный и содержательный экскурс в историю, емко, но без нагромождения лишних дат и цифр. У нас был один свободный вечер и мы увидели и услышали чуть больше, чем ожидали. Настоятельно рекомендую.

Анна — супер-гид! Умная, лёгкая в общении и очень вовлечённая. За пару часов показала не только главные достопримечательности Мюнхена, но читать дальше и уютные уголки, которые сами бы не нашли. Всё с интересными историческими фактами

- очень познавательно.

А поездка на Тесле после прогулки — просто чудо! Удобно, современно и с отличными видами на город. Настоящий микс культуры и комфорта. Очень рекомендую! ⭐⭐⭐⭐⭐