Экскурсия по Мюнхену предлагает уникальное сочетание пеших прогулок и поездки на Tesla.
Участники смогут увидеть Мариенплац, старейшую церковь святого Петра и популярный рынок Виктуалиенмаркт.
Автомобильная часть охватывает такие места, как Олимпийский парк, замок Нимфенбург и штаб-квартира BMW.
Это путешествие раскрывает культурное и историческое наследие Мюнхена, делая акцент на архитектуре и событиях 20 века
6 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Пешая прогулка по историческому центру
- 🚗 Поездка на Tesla по ключевым локациям
- 🏛️ Знакомство с архитектурой 19 века
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🎨 Посещение квартала искусств Kunstareal
- 🏟️ Олимпийский парк и история Олимпиады 1972 года
Что можно увидеть
- Мариенплац
- Церковь святого Петра
- Виктуалиенмаркт
- Максфорштадт
- Кёнигсплац
- Замок Нимфенбург
- Олимпийский парк
- BMW Welt
- Мемориал жертв национал-социализма
- Квартал искусств Kunstareal
- Дворец юстиции
- Карлсплац
- Мост Луитпольд
- Ангел мира
- Максимилианеум
Описание экскурсии
Пешеходная часть:
- Мариенплац — центр Мюнхена
- Церковь святого Петра — старейшая церковь города
- Виктуалиенмаркт — популярный рынок
На автомобиле Tesla:
- Максфорштадт и Кёнигсплац — кварталы, спроектированные после сноса укреплений. Увидите классицистическую архитектуру 19 века и узнаете, какую роль играла эта площадь
- Замок Нимфенбург и парк — летняя резиденция Виттельсбахов, окружённая каналами и барочными павильонами. Остановимся, чтобы сделать фото
- Олимпийский парк и Олимпийская деревня — разговор об Олимпиаде 1972 года, архитектуре шатровых крыш и трагических событиях
- BMW Welt — штаб-квартира и музей легендарного автоконцерна
- Мемориал жертв национал-социализма и вечный огонь — место памяти и рассказ о преступлениях режима и судьбах пострадавших
- Квартал искусств Kunstareal — Дом Искусств, Баварский национальный музей, Старая пинакотека
- Дворец юстиции — место судебных процессов от «Белой розы» до дел Ули Хёнесса
- Карлсплац (Штахус) — шумная площадь и вход в старейшую пешеходную зону города
- Мост Луитпольд, Ангел мира и здание Максимилианеума — архитектурные памятники рубежа 19–20 веков
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком и на автомобиле Tesla, дополнительных расходов нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ММариенплац, у фонтана с рыбкой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 93 туристов
Я искусствовед и официальный лицензированный гид города Мюнхен (Landeshauptstadt München). Люблю Мюнхен и рассказываю о нём с интересом, простым языком. На своих экскурсиях я не просто рассказываю, что вы видите, —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 авг 2025
Хотим поблагодарить Анну за чудесную экскурсию по Мюнхену. С одной стороны легкое общение с гидом, обмен мнениями, шутками, с другой стороны много интересной новой неперегруженной датами и фамилиями информацией. Остались очень яркие впечатления. Обязательно порекомендуем друзьям.
Дата посещения: 23 июля 2025
Жасур
11 ноя 2025
👍
О
Ольга
13 окт 2025
Мы были очень рады, что выбрали Анну нашим гидом по Мюнхену. Сначала мы гуляли по центру города пешком и иногда заходили в забавные не туристические места. Экскурсия продолжалась на машине Тesla. Всё это время Анна, с огромным энтузиазмом рассказывала нам историю Мюнхена и Баварии.
Анна спасибо вам за замечательную экскурсию!
В
Вадим
2 сен 2025
Искренняя благодарность гиду Анне! Это было великолепно. За 3.5 часа она смогла влюбить нас в Мюнхен. Пешеходная экскурсия по центру, интересный и содержательный экскурс в историю, емко, но без нагромождения лишних дат и цифр. У нас был один свободный вечер и мы увидели и услышали чуть больше, чем ожидали. Настоятельно рекомендую.
Л
Леонид
1 авг 2025
"Отличная экскурсия с Анной – по Мюнхену пешком и на Тесла
Анна — супер-гид! Умная, лёгкая в общении и очень вовлечённая. За пару часов показала не только главные достопримечательности Мюнхена, но
Галина
20 июл 2025
Благодарим Анну за интересную экскурсию! Всё понравилось: и сама информация, и подача материала, и грамотная речь, и маршрут, и ответы на наши вопросы, и возможность подстроиться под наши пожелания.
Много увидели на автомобильной части экскурсии, много прошли пешком, но для меня это не было утомительно.
С удовольствием рекомендую Анну и данную экскурсию другим гостям города Мюнхен.
С удовольствием рекомендую Анну и данную экскурсию другим гостям города Мюнхен.
