8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Старой Пинакотеке Мюнхена, где вас ждет встреча с настоящими шедеврами живописи.
Вас ожидает личное знакомство с гравюрами Альбрехта Дюрера, полными тайн и символов, которые до
Вас ожидает личное знакомство с гравюрами Альбрехта Дюрера, полными тайн и символов, которые до
7 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная коллекция мировых шедевров
- 🖼️ Гравюры Дюрера и портреты Рембрандта
- 🇮🇹 Полотна мастеров Ренессанса
- 🇫🇷 Искусство французского рококо
- 🇪🇸 Испанские картины Веласкеса и Эль Греко
- 🇳🇱 Голландская живопись 17 века
- 🇧🇪 Эволюция фламандского искусства
Лучшее время для посещения
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июн
июл
авг
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Посещение Старой Пинакотеки в Мюнхене лучше всего планировать на летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а количество туристов в залах умеренное, что позволяет насладиться искусством в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить музей, но стоит учитывать, что погода может быть переменчивой. В зимние месяцы, хотя и холоднее, посещение музея остаётся возможным, предлагая спокойную атмосферу и меньшее количество посетителей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старая Пинакотека
- Картина «Битва Александра»
- Гравюры Альбрехта Дюрера
- Полотна Леонардо да Винчи
- Картины Рембрандта
- Работы Питера Пауля Рубенса
- Залы французской живописи
Описание экскурсии
Знакомство с коллекцией семьи Виттельсбахов
Осматривая экспозицию Старой Пинакотеки, вы узнаете, каким художникам отдавали предпочтение баварские правители и на какие хитрости они шли, чтобы заполучить картины любимых мастеров. Перед вами предстанут удивительные полотна, восхищавшие Виттельсбахов и принадлежащие разным странам и эпохам:
- Работы немецких мастеров. Вы взглянете на картину «Битва Александра» художника Альбрехта Альтдорфера, которая украшала апартаменты Наполеона. А после насладимся мастерством Альбрехта Дюрера: вы подметите на картинах знаки и символы, многие из которых до сих пор не разгаданы искусствоведами, и узнаете об авторской интерпретации богословских постулатов.
- Знаковые полотна Возрождения. Мы поговорим о технических новшествах искусства Ренессанса, а также о творческих заимствованиях, которые прослеживаются на картинах флорентийцев Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и голландцев Рогире ван дер Вейдена, Боутса и Мемлинга. А у полотен Тициана и Тинторетто вы узнаете, чем отличалась от соседей Венецианская республика и как эти отличия отразились в живописи.
- Эволюция искусства Фландрии. Картины Ван Дейка, Йорданса, Рубенса, прославивших Фландрию, занимают почетное место в Старой Пинакотеке. Вы узнаете, почему от одной из работ Пауля Рубенса отказалась церковь, и проследите развитие творчества и многогранность художника.
- Особенности голландской живописи. Вы увидите полотна Босха и Брейгеля, узнаете, почему голландские художники в 17 веке стали активно продавать картины простым бюргерам и какие сюжеты пользовались популярностью у обывателей. Особое внимание уделим Рембрандту — мастеру психологического портрета, поговорим о сложной личности художника и попробуем разгадать загадки его полотен сквозь призму исторических событий, политики и философии той эпохи.
- Сюжеты испанских полотен. В зале испанской живописи мы поговорим о работах Веласкеса, Эль Греко, Мурильо и Сурбарана. Я расскажу, почему идеализированные сцены из жизни бедняков так нравились богатым горожанам, почему картины Эль Греко оценили по достоинству лишь в 19 веке, и помогу вам подметить мастерские приемы художника на полотне «Снятие одежд с Христа», по-новому трактующей известный библейский сюжет.
- Французское рококо. Залы французской живописи порадуют вас классическими работами Пуссена, который еще в 17 веке задумался об особенностях света. Вы рассмотрите полотна, отражающие все великолепие эпохи рококо: чего стоит только знаменитый «Портрет мадам де Помпадур» работы Буше!
Организационные детали
- Билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 7 евро, детям до 18 лет — бесплатно
- По вашему желанию прогулка по залам Старой Пинакотеки может быть обзорной, но если вас интересует определенная тема или автор, то обязательно напишите об этом.
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У касс в Старой Пинакотеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Экскурсия подойдет тем путешественникам, которые хотят насладиться шедеврами музея и неспешным, очень интересным повествованием замечательного гида Татьяны.
Татьяна, благодарим Вас за очень интересную экскурсию и прятную атмосферу! Желаем Вам всего доброго! С уважением, Ирина и Стефан
Татьяна, благодарим Вас за очень интересную экскурсию и прятную атмосферу! Желаем Вам всего доброго! С уважением, Ирина и Стефан
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Y
Экскурсия с Татьяной была невероятной и превзошла все наши ожидания! Татьяна - настоящий профессионал своего дела и влюбляет в искусство. Всё лаконично и безумно интересно, что ты даже не замечаешь время. Она также удивительная как человек, светлая и оставляет с прекрасными мыслями после экскурсии. Очень рекомендую Татьяну!
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Спасибо Татьяне! Несмотря на то, что у нас было очень мало времени – 1 ч 15 мин – Татьяна сумела показать главные картины и интересно о них рассказать. Нам с сыновьями понравилось, хочется сюда вернуться.
+2
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А
Старая Пинакотека подойдет для начинающих любителей живописи (basic level) -в ней есть картины почти всех известных мастеров: от раннего средневековья до импрессионистов. Галерея состоит из одного этажа и, в отличие
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Сегодня мы провели чудесное время в компании замечательного гида Татьяны. Наша группа включала в себя подростков 12 и 16 лет. Татьяна с первых же минут завладела их вниманием, и на
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М
Экскурсия по Старой Пинакотеке прошла чудесно, мой гид Татьяна выбрала из всего многообразия представленных картин самые интересные и важные, подробно о них рассказала. При этом не перегружала какой то сложной информацией. Отвечала на мои вопросы и комментарии. Мне быоло очень легко и приятно во время экскурсии, спасибо большое Татьяне
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