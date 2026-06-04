8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Старой Пинакотеке Мюнхена, где вас ждет встреча с настоящими шедеврами живописи.Вас ожидает личное знакомство с гравюрами Альбрехта Дюрера, полными тайн и символов, которые до

сих пор волнуют умы искусствоведов. Ваш взгляд захватят психологические портреты Рембрандта, отражающие глубину человеческой души. Вы окунетесь в эпоху Возрождения, встретитесь с полотнами Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти, откроете для себя венецианскую школу живописи в лице Тициана и Тинторетто. Вместе с гидом вы проследите эволюцию искусства Фландрии, оцените мастерство Ван Дейка и Рубенса, и узнаете, как голландская живопись XVII века нашла отклик в сердцах простых бюргеров. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир искусства, которое раскроет перед вами секреты великих мастеров и их бессмертные творения

Лучшее время для посещения

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Посещение Старой Пинакотеки в Мюнхене лучше всего планировать на летние месяцы - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а количество туристов в залах умеренное, что позволяет насладиться искусством в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить музей, но стоит учитывать, что погода может быть переменчивой. В зимние месяцы, хотя и холоднее, посещение музея остаётся возможным, предлагая спокойную атмосферу и меньшее количество посетителей.

Сейчас август — это идеальное время.