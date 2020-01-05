8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Искусство мастеров: от Дюрера и Рафаэля до Веласкеса и Рембрандта

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Старая Пинакотека, начинавшаяся когда-то с частной коллекции семьи Виттельсбахов, за несколько столетий превратилась в одно из крупнейших собраний шедевров мировой живописи.

На экскурсии вы познакомитесь с гравюрами Дюрера и психологическими портретами Рембрандта, искусством Фландрии и полотнами Ренессанса, картинами испанских и французских мастеров.

Мы прогуляемся от эпохи Средневековья до середины 18 века, поговорим о создании великих полотен и судьбах их авторов, а также разгадаем секреты картин и расшифруем их загадочные символы.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у касс в Старой Пинакотеке
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки

Что вас ожидает

Знакомство с коллекцией семьи Виттельсбахов
Осматривая экспозицию Старой Пинакотеки, вы узнаете, каким художникам отдавали предпочтение баварские правители и на какие хитрости они шли, чтобы заполучить картины любимых мастеров. Перед вами предстанут удивительные полотна, восхищавшие Виттельсбахов и принадлежащие разным странам и эпохам:

  • Работы немецких мастеров. Вы взглянете на картину «Битва Александра» художника Альбрехта Альтдорфера, которая украшала апартаменты Наполеона. А после насладимся мастерством Альбрехта Дюрера: вы подметите на картинах знаки и символы, многие из которых до сих пор не разгаданы искусствоведами, и узнаете об авторской интерпретации богословских постулатов.
  • Знаковые полотна Возрождения. Мы поговорим о технических новшествах искусства Ренессанса, а также о творческих заимствованиях, которые прослеживаются на картинах флорентийцев Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и голландцев Рогире ван дер Вейдена, Боутса и Мемлинга. А у полотен Тициана и Тинторетто вы узнаете, чем отличалась от соседей Венецианская республика и как эти отличия отразились в живописи.
  • Эволюция искусства Фландрии. Картины Ван Дейка, Йорданса, Рубенса, прославивших Фландрию, занимают почетное место в Старой Пинакотеке. Вы узнаете, почему от одной из работ Пауля Рубенса отказалась церковь, и проследите развитие творчества и многогранность художника.
  • Особенности голландской живописи. Вы увидите полотна Босха и Брейгеля, узнаете, почему голландские художники в 17 веке стали активно продавать картины простым бюргерам и какие сюжеты пользовались популярностью у обывателей. Особое внимание уделим Рембрандту — мастеру психологического портрета, поговорим о сложной личности художника и попробуем разгадать загадки его полотен сквозь призму исторических событий, политики и философии той эпохи.
  • Сюжеты испанских полотен. В зале испанской живописи мы поговорим о работах Веласкеса, Эль Греко, Мурильо и Сурбарана. Я расскажу, почему идеализированные сцены из жизни бедняков так нравились богатым горожанам, почему картины Эль Греко оценили по достоинству лишь в 19 веке, и помогу вам подметить мастерские приемы художника на полотне «Снятие одежд с Христа», по-новому трактующей известный библейский сюжет.
  • Французское рококо. Залы французской живописи порадуют вас классическими работами Пуссена, который еще в 17 веке задумался об особенностях света. Вы рассмотрите полотна, отражающие все великолепие эпохи рококо: чего стоит только знаменитый «Портрет мадам де Помпадур» работы Буше!

Организационные детали

  • Билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 7 евро, детям до 18 лет — бесплатно
  • По вашему желанию прогулка по залам Старой Пинакотеки может быть обзорной, но если вас интересует определенная тема или автор, то обязательно напишите об этом.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
Знакомство с коллекцией Старой Пинакотеки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у касс в Старой Пинакотеке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Все было информативно и доходчиво, систематически выстроен маршрут, дабы не утомить и новичков, и "бывалых". С надеждой на ознакомление с коллекцией 1-го этажа
9 декабря 2019
Спасибо огромное Ольге! Не так часто встречаешь людей, настолько увлечённых своим делом. Экскурсия прошла на одном дыхании, с удовольствием вернёмся и продолжим изучение экспонатов, т.к. 2 часа для такого прекрасного собрания произведений искусства мало.
30 ноября 2019
Нам очень понравилась экскурсия, Ольга очень грамотный и приятнейший человек. С ней нам было комфортно и познавательно!!!
Спасибо!!!!
11 ноября 2019
Спасибо огромное Ольге, все очень профессионально,глубокие знания и увлеченность.
3 ноября 2019
Татьяна не просто гид, но и профессиональный искусствовед. Огромное спасибо Ирене за организацию экскурсий, индивидуальный подход и компетентные ответы. Теперь за экскурсиями только к Ирене!!! Спасибо огромное Татьяне, мы получили столько знаний, отличное путешествие по Старой Пинакотеке.
20 июля 2019
Экскурсия с Ольгой по старой пинакотеке была очень содержательной и интересной, порекомендую друзьям и знакомым
2 апреля 2019
Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Гид потрясающе рассказывала историю художников и каждой картины. Невозможно объять необъятное, поэтому примерно о 15 картинах и их создателях мы услышали истории. Юлия прекрасный экскурсовод. Огромное спасибо! Настоящее удовольствие получили!
4 февраля 2019
Александр отличный рассказчик. Перед началом Экскурсии сразу предупредил, что он не искусствовед , а историк. Но от этого экскурсия по Пинакотеке оказалась не менее интересной. Спасибо !

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