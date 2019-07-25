18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На этой мистической экскурсии мы пройдем по таинственным переулкам, дворикам и аллеям старого города. Я поведаю были и небылицы Мюнхена, увлеку преданиями о святых и грешниках, расскажу легенды об известных личностях и безызвестных мюнхенских бюргерах, раскрою смысл загадочных символов на фасадах зданий, посвящу в тайны призраков.

Вы узнаете о кошмарах средневекового права и быта, о славных рыцарях с магическими способностями, о святых чудесах, о легендарных и порой невероятных событиях в истории. Вы сами убедитесь, что саги и легенды Мюнхена – не выдумка! Все они связаны с реальными фактами из жизни города и его обитателей.

Мы вместе обнаружим загадочные объекты в спрятанных пассажах, найдем доказательства веры в сверхъестественное, узнаем тайные места, где притаился дьявол, где в безумных поединках сразились любовь и ненависть, где совершались кошмарные убийства и происходили добрые чудеса.

Кому подходит экскурсия

Всем, кому интересны исторические легенды, поучительные утопии и фантастические повести!