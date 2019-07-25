18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Германия
  2. Мюнхен
  3. Экскурсии

  4. Легенды и мифы Старого Мюнхена

Самое загадочное и таинственное из истории города

Ирена
Задать вопрос
Ирена – представитель гидов
Вам кажется, что вы уже изучили Мюнхен вдоль и поперек? На этой экскурсии вы убедитесь, что древний город скрывает множество секретов! За 850 лет своего существования Мюнхен накопил добрую дюжину преданий и легенд: комических и трагических, ужасных и восхитительных.

Мы вместе совершим прогулку по «другому» Мюнхену!
124 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Одеонсплатц
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
5
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Легенды и мифы Старого Мюнхена

Что вас ожидает

На этой мистической экскурсии мы пройдем по таинственным переулкам, дворикам и аллеям старого города. Я поведаю были и небылицы Мюнхена, увлеку преданиями о святых и грешниках, расскажу легенды об известных личностях и безызвестных мюнхенских бюргерах, раскрою смысл загадочных символов на фасадах зданий, посвящу в тайны призраков.

Вы узнаете о кошмарах средневекового права и быта, о славных рыцарях с магическими способностями, о святых чудесах, о легендарных и порой невероятных событиях в истории. Вы сами убедитесь, что саги и легенды Мюнхена – не выдумка! Все они связаны с реальными фактами из жизни города и его обитателей.

Мы вместе обнаружим загадочные объекты в спрятанных пассажах, найдем доказательства веры в сверхъестественное, узнаем тайные места, где притаился дьявол, где в безумных поединках сразились любовь и ненависть, где совершались кошмарные убийства и происходили добрые чудеса.

Кому подходит экскурсия

Всем, кому интересны исторические легенды, поучительные утопии и фантастические повести!

Организационные детали

  • Не забудьте удобную обувь. Мы будем прогуливаться по мощеным улицам!
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Легенды и мифы Старого Мюнхена
Легенды и мифы Старого Мюнхена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Одеонсплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
Напишите мне

18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 июля 2019
Ирена - отличный гид. ориентируется на пожелания/ возраст слушателей. Рассказвает легко и увлекательно. Быстро отвечает на emails & texts. Очень рекомендуем.
11 июля 2019
Очень большое спасибо Ирене за интересную экскурсию! Посетили экскурсию вместе с детьми 9, 12, 13 лет. Все участники остались под впечатлением.
29 марта 2019
Экскурсия прошла очень хорошо. Это был настоящий интерактив. Во время рассказа о достопримечательностях и легендах, с ними связанных, нам задавали наводящие вопросы, так чтобы дочка могла сама догадаться, что произошло с тем или иным персонажем. " настроение" ребенка и погода учитывались в процессе экскурсии для корректировки маршрута. У дочки была единственная претензия: мало чудовищ)) Поэтому, может быть, эта экскурсия больше подходит для детей старше 10 лет.
18 октября 2018
Отличный способ увидеть Мюнхен за пределами путеводителя (у нас их была два, оба были изучены до визита в Мюнхен). Подойдёт и для тех кто первый раз в Мюнхене, и для тех, для кого это не первая прогулка по городу. Интересно, динамично! И забудьте, что вам хватит два часа! Мы на часы посмотрели.только к концу третьего часа, и это было удивительно! На одном дыхании! Больше задавайте вопросов про местное житьё-бытье - узнаете множество неожиданных фактов о городе и мюнхенцах. Однозначно рекомендуем!
27 сентября 2018
Очень живо и многогранно! Супер экскурсия!
5 сентября 2018
We had a great time! Information was unusual, Irena was very professional and wonderful storyteller.
Thank you!

Мы великолепно провели время! Информация была необычной, Ирена – профессиональный и чудесный рассказчик. Спасибо!
4 августа 2018
Классическая тематическая экскурсия, которая в дополнение к обзорной в исполнении профессионала, коей несомненно является Ирена, позволила не только в непринужденной манере ознакомиться с центром Мюнхена, но и получить рекомендации по посещению, что для столицы Баварии крайне важно, разных интересных с точки зрения гастрономии и 'пивоведения' мест. Человеческое общение и готовность помочь освоиться в незнакомой стране прекрасно дополняют достоинства гида. Экскурсия про мифы после посещения обзорной, на которой успеваешь только 'очуметь' от впечатлений от нового места, дает базу к полному осознанию,что тебе как туристу нужно от Баварии.
16 июля 2018
Исходя из немалого опыта общения с гидами могу с уверенностью сказать, что это была самая лучшая экскурсия. Емко, красиво, интересно. Это был даже не рассказ о прекрасном городе и его легендарных жителях. Это было цветастое полотно, расписанное любовно добавленными оттенками и увлекающее за собой сразу и без остатка. Спасибо, Ирэн, и до новых встреч)
2 июля 2018
Ирэн потрясающий экскурсовод, очень интересно рассказывает, знает много фактов и историй о Мюнхене, город становится красочным и загадочным после ее рассказов! Однозначно рекомендую всем!!!
11 апреля 2018
В восторге! Замечательная экскурсия!
Подтверждаю все добрые слова, сказанные
об Ирене. Очень профессионально, интересно,
легко, гибко!!!
Плюс сюрпризы (не скажу какие, чтобы вам тоже было неожиданно и приятно)
С удовольствием продолжу общение с Иреной
(благо тем у нее предрстаточно!)))
Рекомендую однозначно!!!
Ещё 8 отзывов

Ирена проводит ещё 13 экскурсий

Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столицеМюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
130 за экскурсию
2 часа
139 отзывов
Все самое важное и интересное на первом свидании с городом
Для тех, кто впервые приезжает в Мюнхен, эта экскурсия — именно то, что нужно. Да и тем, кто бывал тут не раз, я обязательно покажу и расскажу что-то новенькое. Я не обещаю, что вы увидите только самое красивое и лучшее. Я хочу показать Мюнхен таким, каков он есть: великолепным и приземленным, строгим и веселым. На обзорной экскурсии со мной вы по-настоящему узнаете старинный Мюнхен и почувствуете его современный бурлящий дух!
Замки баварских королейЗамки баварских королейЗамки баварских королей
312 за экскурсию
11 часов
59 отзывов
Замки Нойшванштайн и Хоэншванагау, дворец Линдерхоф, деревушка Обераммергау и многое другое
В течение всего лишь одного дня вы успеете насладиться альпийскими пейзажами, посетить потрясающие архитектурные достопримечательности и почувствовать волшебную атмосферу баварских деревень! Предлагаю вам совершить поездку в замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, дворец Линедерхов и старинный город Фюссен, деревню Обераммергау и монастырь Этталь, а затем наведаться в аутентичную частную пивоварню. Вы сами выбираете, что желаете увидеть!
Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»Мюнхен эпохи «Третьего Рейха»
118 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
О кровавой деятельности нацистской партии, о разгроме и возрождении города после войны
Экскурсия расскажет о том, как Мюнхен стал городом, где нацисты запустили свою античеловеческую пропаганду и мощную военную машину. Как люди, известные своим интеллектом, позволили разыграться здесь самой печальной трагедии 20 века.
Немецкий технический музей в МюнхенеНемецкий технический музей в МюнхенеНемецкий технический музей в Мюнхене
182 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Увлекательная интерактивная экскурсия для взрослых и детей
Приглашаю вас в технический музей в Мюнхене — самый большой технический музей мира. 28 тысяч экспонатов в интерактивной форме рассказывают о более чем 50 областях науки и техники. С опытным гидом и взрослые, и дети смогут познакомиться с самыми интересными особенностями важнейших технических специальностей и узнать много нового!
Мемориал Дахау. То, о чем нельзя забыватьМемориал Дахау. То, о чем нельзя забыватьМемориал Дахау. То, о чем нельзя забывать
176 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Открыть трагические страницы истории Германии
Экскурсия по мемориальному комплексу Дахау познакомит вас с историей первого немецкого концентрационного лагеря для политзаключенных. Вы увидите административные здания, тюрьму, бараки для заключенных, крематории и места расстрелов бывшего лагеря, хранящего воспоминания о самых страшных событиях 20 века. Узнаете о приходе к власти национал-социалистической партии, о буднях заключенных Дахау и событиях, о которых нам нельзя забывать.
Знакомство с коллекцией Старой ПинакотекиЗнакомство с коллекцией Старой ПинакотекиЗнакомство с коллекцией Старой Пинакотеки
163 за экскурсию
2 часа
8 отзывов
Искусство мастеров: от Дюрера и Рафаэля до Веласкеса и Рембрандта
Старая Пинакотека, начинавшаяся когда-то с частной коллекции семьи Виттельсбахов, за несколько столетий превратилась в одно из крупнейших собраний шедевров мировой живописи. На экскурсии вы познакомитесь с гравюрами Дюрера и психологическими портретами Рембрандта, искусством Фландрии и полотнами Ренессанса, картинами испанских и французских мастеров. Мы прогуляемся от эпохи Средневековья до середины 18 века, поговорим о создании великих полотен и судьбах их авторов, а также разгадаем секреты картин и расшифруем их загадочные символы.
Индивидуальный тур на завод и в музеи BMWИндивидуальный тур на завод и в музеи BMWИндивидуальный тур на завод и в музеи BMW
182 за экскурсию
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с историей, производством и интересными экспонатами легендарного автоконцерна
BMW — символ стиля, качества, успеха и определенного положения в обществе. Сотни желающих мечтают увидеть, как появляются на свет автомобили этой марки. Концерн БМВ в Мюнхене приоткрывает завесу тайны и приглашает на экскурсии по заводу и в музеи. Так как групповые экскурсии на русском языке по производству не проводятся, я предлагаю отправиться со мной в эксклюзивный тур и изучить подробности производственного процесса, а также познакомиться с самыми интересными экспонатами BMW в Мюнхене.
Мюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешкомМюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешкомМюнхен современный и исторический: на автомобиле и пешком
163 за экскурсию
3 часа
18 отзывов
Увлекательная авто-пешая прогулка по баварской столице — в историческом центре и за его пределами
Говорят, все немцы либо уже живут в Мюнхене, либо мечтают в нем жить... И это правда! Баварская столица — один из самых современных и комфортных городов мира! Мюнхен — город Олимпиады, концернов BMW, Siemens, университетов, музеев и, безусловно, мировая столица пива. Убедиться во всем этом можно, осматривая Мюнхен не только в старинном центре, но и выехав за его пределы.
Хмельной Мюнхен: с пивом о пивеХмельной Мюнхен: с пивом о пивеХмельной Мюнхен: с пивом о пиве
156 за экскурсию
2.5 часа
3 отзыва
Зайти в аутентичные пивные города и услышать о традициях изготовления напитка
Мюнхен — пивная столица мира. Здесь выпивается почти 200 литров пенного на человека в год. Я проведу вас «пивным» маршрутом и расскажу о традициях пивоварения в Мюнхене и Баварии. А в лучших барах вы продегустируете первоклассные образцы «жидкого хлеба».
Мюнхен футбольный. Экскурсия на Альянс-АренуМюнхен футбольный. Экскурсия на Альянс-АренуМюнхен футбольный. Экскурсия на Альянс-Арену
182 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
От арены до раздевалки — изучить изнутри мир легенды мирового футбола
В ходе нашей экскурсии мы посетим один из мощнейших в мире стадионов Allianz Arena. Оставьте «несведущих» наслаждаться всем остальным, а сами войдите в мир легенды мирового футбола.
Дворец Херренкимзе: баварский Версаль на озереДворец Херренкимзе: баварский Версаль на озереДворец Херренкимзе: баварский Версаль на озере
250 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Великолепная архитектура, горные пейзажи и погружение в королевский быт Людовика II
Дворец Херренкимзе – самый роскошный из сказочных замков баварского короля Людовика II, ставший «лебединой песней» непонятого светом гениального романтика. На экскурсии вы познакомитесь с жизнью искавшего уединения монарха, рассмотрите необычные фонтаны и скульптуры в великолепном парке, попробуете деликатесы баварской кухни и насладитесь необыкновенной природой острова Херренинзель.
Орлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на водеОрлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на водеОрлиное гнездо и Королевское озеро: путешествие в облаках и на воде
299 за экскурсию
10 часов
3 отзыва
Изумительная поездка в заповедник Берхтесгаден — еще один повод влюбиться в такую разную Баварию
Изумительная поездка в заповедник Берхтесгаден — еще один повод влюбиться в такую разную Баварию! Во время экскурсии вам на самом деле удастся побывать и в облаках, и на воде. Вас ждут легенды и факты, мифы и реальность. «Причесанная» и «правильная» Германия покажет свою дикую и необузданную сторону!
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детейФантастические твари Мюнхена: прогулка для детейФантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
117 за экскурсию
1.5 часа
Исследовать мистический мир города, отыскать драконов и химер, составить личный каталог чудовищ
Во время экскурсии ребята превратятся в учеников школы чародейства. Мы вооружимся волшебной палочкой, фонариками, магическим зеркалом — и будем заглядывать в здания, дворы и закоулки старинного Мюнхена. В самых необычных локациях нас ждут места обитания фантастических тварей!

Необычные маршруты по Мюнхену

По историческим кварталам Мюнхена на трамваеПо историческим кварталам Мюнхена на трамваеПо историческим кварталам Мюнхена на трамвае
125 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Открыть разные по стилю и духу районы и почувствовать себя частью городского сообщества
Вы охватите значительный радиус исторического центра, доберетесь до любопытных мест, где не могут проехать туристические автобусы с машинами, и попробуете себя в роли включенного наблюдателя. Будут рассказы о том, как менялся облик Мюнхена, что таит престижный Богенхаузен, где найти шедевры модерна и какие удивительные люди жили в этих краях.
Линдерхоф и очарование Альп: поездка из МюнхенаЛиндерхоф и очарование Альп: поездка из МюнхенаЛиндерхоф и очарование Альп: поездка из Мюнхена
430 за экскурсию
9 часов
Неизведанные природные места Баварии, аутентичные деревушки, знаковый монастырь и шедевр Людвига II
Вы откроете нетуристические озера в горах, где черпали вдохновение великие мастера. Познакомитесь с исконными традициями региона и побываете на родине стиля люфтмалерай, визитной карточки баварских фасадов. А также пройдете любимыми тропами Людвига II, осмотрите один из его главных замков и попробуете понять душу короля-мечтателя.

Выбирайте и другие экскурсии в Мюнхене

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыВ ЗальцбургДахауОбзорныеЗамкиЗа городомНойшванштайнНимфенбургИстория и архитектураФрауэнкирхеНа велосипедеГастрономическиеНа автобусеЗавод BMWФотосессииПинакотекаАльянс-АренаМариенплацГрупповыеНа автомобилеПешкомДля детейПивной МюнхенТехнический музейВсеИндивидуальныеСо скидкой