18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, что каждый камень старинных улиц Мюнхена хранит неповторимую историю, каждый поворот ведет к новой загадке.На экскурсии «Легенды и мифы Старого Мюнхена» вы погрузитесь в атмосферу средневековья, где каждый шаг

открывает страницу из давно забытой книги. Вы услышите рассказы о героических рыцарях, святых чудесах и темных сагах, которые были свидетелями многих поколений жителей города. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто желает узнать Мюнхен не с туристических брошюр, а через живые истории, передаваемые из уст в уста. Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение, где каждый уголок Старого Мюнхена оживет в вашем воображении. Забронируйте свое место и станьте частью вековой истории

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На этой мистической экскурсии мы пройдем по таинственным переулкам, дворикам и аллеям старого города. Я поведаю были и небылицы Мюнхена, увлеку преданиями о святых и грешниках, расскажу легенды об известных личностях и безызвестных мюнхенских бюргерах, раскрою смысл загадочных символов на фасадах зданий, посвящу в тайны призраков.

Вы узнаете о кошмарах средневекового права и быта, о славных рыцарях с магическими способностями, о святых чудесах, о легендарных и порой невероятных событиях в истории. Вы сами убедитесь, что саги и легенды Мюнхена – не выдумка! Все они связаны с реальными фактами из жизни города и его обитателей.

Мы вместе обнаружим загадочные объекты в спрятанных пассажах, найдем доказательства веры в сверхъестественное, узнаем тайные места, где притаился дьявол, где в безумных поединках сразились любовь и ненависть, где совершались кошмарные убийства и происходили добрые чудеса.

Кому подходит экскурсия

Всем, кому интересны исторические легенды, поучительные утопии и фантастические повести!