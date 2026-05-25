18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой мистической экскурсии мы пройдем по таинственным переулкам, дворикам и аллеям старого города. Я поведаю были и небылицы Мюнхена, увлеку преданиями о святых и грешниках, расскажу легенды об известных личностях и безызвестных мюнхенских бюргерах, раскрою смысл загадочных символов на фасадах зданий, посвящу в тайны призраков.
Вы узнаете о кошмарах средневекового права и быта, о славных рыцарях с магическими способностями, о святых чудесах, о легендарных и порой невероятных событиях в истории. Вы сами убедитесь, что саги и легенды Мюнхена – не выдумка! Все они связаны с реальными фактами из жизни города и его обитателей.
Мы вместе обнаружим загадочные объекты в спрятанных пассажах, найдем доказательства веры в сверхъестественное, узнаем тайные места, где притаился дьявол, где в безумных поединках сразились любовь и ненависть, где совершались кошмарные убийства и происходили добрые чудеса.
Кому подходит экскурсия
Всем, кому интересны исторические легенды, поучительные утопии и фантастические повести!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Одеонсплатц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Мюнхене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
–
3
–
2
–
1
–
M
Maria
Ирена великолепный гид! Очень хотим в следующий раз взять у нее обзорную экскурсию! Уверена узнаем еще больше интересного про город!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Отличная экскурсия. Непринужденно и интересно. Есть экскурсии, на которых просто отдыхаешь, получая информацию. Ирэна прекрасная рассказчица! . С удовольствием при возможности опять воспользуемся её услугами, как экскурсовода.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сергей
Классическая тематическая экскурсия, которая в дополнение к обзорной в исполнении профессионала, коей несомненно является Ирена, позволила не только в непринужденной манере ознакомиться с центром Мюнхена, но и получить рекомендации по читать дальшеуменьшить
посещению, что для столицы Баварии крайне важно, разных интересных с точки зрения гастрономии и 'пивоведения' мест. Человеческое общение и готовность помочь освоиться в незнакомой стране прекрасно дополняют достоинства гида. Экскурсия про мифы после посещения обзорной, на которой успеваешь только 'очуметь' от впечатлений от нового места, дает базу к полному осознанию,что тебе как туристу нужно от Баварии.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Эта просто замечательная экскурсия, с артистичной и интересной рассказчицей Ирэной, доставила нам массу положительных эмоций и открыла нам город с очень интересной и таинственной стороны. Маршрут экскурсии проходил по туристическому читать дальшеуменьшить
центру, но по таким дворикам и закоулкам, куда мы, если бы просто гуляли как обычные туристы, никогда бы и не заглянули. Это однозначно огромный плюс нашему гиду. На экскурсии мы были в составе 3 взрослых и 3 детей. Ирэна смогла увлечь интересным рассказом, как взрослых, так и старших детей сына 11 лет и дочку 7 лет. (Младшей просто всего 3 годика, а была бы постарше думаю тоже с увлечением послушала бы) Наш гид Ирэна - пунктуальна и очень внимательна. А после экскурсии даже выслала нам вспомогательный демонстрационный материал по этой теме, использованный ею в ходе рассказа. Я очень довольна, что выбрала именно эту экскурсию по Мюнхену. Однозначно порекомендую друзьям. Огромное спасибо Ирене, за её очень профессиональную работу!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Еще раз хочется поблагодарить Ирену за то, что ее рассказ о мифах и легендах старого Мюнхена позволил узнать этот замечательный город с новой стороны (я приезжаю в Мюнхен уже не читать дальшеуменьшить
в первый раз). Два часа пролетели просто незаметно. А сама Ирена настолько располагающий к себе и жизнерадостный человек, что завсегдатаи Хофборауса присоединились к нашей экскурсии, рассказав свою байку об знаменитой пивной, а полицейский проводил в перекрытый участок улиц для осмотра сохранившихся исторических фасадов. Фотоматериал, который был у Ирен с собой дополнил ее интересный и насыщенный рассказ. Спасибо, удачи и всего Вам доброго.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Отличная экскурсия! Ирене удалось заинтересовать даже 15-летнего подростка, что ранее удавалось далеко не всем. В городе не первый раз, думали, что ориентируемся и в истории и в географии как города, читать дальшеуменьшить
так и Баварии в целом. Но экскурсия показала, что это не так. Узнали очень много нового и интересного. Подача артистична, широко используется демонстрационный материал (фотографии, карты как в бумаге, так и на планшете), чего также редко встретишь на экскурсиях по городу.
Это не обзорная экскурсия и не сможет послужить ее заменителем, это именно уникальный авторский продукт.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мюнхена
Похожие экскурсии на «Легенды и мифы Старого Мюнхена»