Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

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Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия

Алла С.
Алла С. – Гид из Бамберга
Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия
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Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия
Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия
Если вы путешествуете по Баварии, обязательно приезжайте на экскурсию ⛳ в Нюрнберг.
Нюрнберг, в шутку, называют самым маленьким из больших и самым большим из маленьких городов. Поэтому, за один день посмотреть и средневековую часть города и, не менее интересную, «Tерриторию партийных съездов» с постройками времен национал-социализма, Дворец Правосудия, надземные бункеры можно только с помощью машины. Предлагаю Вам пешеходно-автомобильную экскурсию по Нюрнбергу.
Нюрнберг — город 🏙️, без преувеличения, выдающийся. Количество историй, приходящейся на квадратный метр здешней земной поверхности, значительно превосходит среднестатистические данные по Германии, вообще, и по Баварии, в частности. Поэтому хочется, чтоб на нашей экскурсии 🧭 по Нюрнбергу, вы увидели и узнали как можно больше, если уж оказались в Баварии и Нюрнберге

Во время экскурсии по Нюрнбургу вы увидите:

    -Лоренцкирхе
    -главную рыночную площадь Нюрнберга
    -Кайзербург
    -госпиталь Святого Духа
    -Прекрасный фонтан
    -ратхаус
    -прекрасный фонтан
    -церковь св. Себальда
    -дом палача
    -дом Альбрехта Дюрера
    -фонтан «супружеская карусель»
    -Цепелиненфельд
    -Дворец правосудия, где проходил Нюрнбергский процесс
    -Колизей
    -бункеры
    -улицу парадов — Гроссештрассе
    -казармы СС
    Во время тура по Нюрнбергу мы посетим дворики 12–13 веков, погуляем в императорском саду и по стене, опоясывающий старый город. Вы узнаете много интересных историй, легенд и тайн Нюрнберга.
    Я. как гид по Нюрнбергу, очень рекомендую посетить этот средневековый город!
    Начало и место завершения
    🚩 Bamberg
    Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия
    Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия
    Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия
    Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия
    Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия
    Нюрнберг — автомобильно-пешеходная экскурсия

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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    Алла С.
    Алла С.
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