Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

Если вы путешествуете по Баварии, обязательно приезжайте на экскурсию ⛳ в Нюрнберг.
Нюрнберг, в шутку, называют самым маленьким из больших и самым большим из маленьких городов. Поэтому, за один день посмотреть и средневековую часть города и, не менее интересную, «Tерриторию партийных съездов» с постройками времен национал-социализма, Дворец Правосудия, надземные бункеры можно только с помощью машины. Предлагаю Вам пешеходно-автомобильную экскурсию по Нюрнбергу.
Нюрнберг — город 🏙️, без преувеличения, выдающийся. Количество историй, приходящейся на квадратный метр здешней земной поверхности, значительно превосходит среднестатистические данные по Германии, вообще, и по Баварии, в частности. Поэтому хочется, чтоб на нашей экскурсии 🧭 по Нюрнбергу, вы увидели и узнали как можно больше, если уж оказались в Баварии и Нюрнберге
Во время экскурсии по Нюрнбургу вы увидите:
-Лоренцкирхе
-главную рыночную площадь Нюрнберга
-Кайзербург
-госпиталь Святого Духа
-Прекрасный фонтан
-ратхаус
-прекрасный фонтан
-церковь св. Себальда
-дом палача
-дом Альбрехта Дюрера
-фонтан «супружеская карусель»
-Цепелиненфельд
-Дворец правосудия, где проходил Нюрнбергский процесс
-Колизей
-бункеры
-улицу парадов — Гроссештрассе
-казармы СС
Во время тура по Нюрнбергу мы посетим дворики 12–13 веков, погуляем в императорском саду и по стене, опоясывающий старый город. Вы узнаете много интересных историй, легенд и тайн Нюрнберга.
Я. как гид по Нюрнбергу, очень рекомендую посетить этот средневековый город!