Алла С. проводит ещё 6 экскурсий

Если вы путешествуете по Баварии, обязательно приезжайте на экскурсию ⛳ в Нюрнберг.

Нюрнберг, в шутку, называют самым маленьким из больших и самым большим из маленьких городов. Поэтому, за один день посмотреть и средневековую часть города и, не менее интересную, «Tерриторию партийных съездов» с постройками времен национал-социализма, Дворец Правосудия, надземные бункеры можно только с помощью машины. Предлагаю Вам пешеходно-автомобильную экскурсию по Нюрнбергу.

Нюрнберг — город 🏙️, без преувеличения, выдающийся. Количество историй, приходящейся на квадратный метр здешней земной поверхности, значительно превосходит среднестатистические данные по Германии, вообще, и по Баварии, в частности. Поэтому хочется, чтоб на нашей экскурсии 🧭 по Нюрнбергу, вы увидели и узнали как можно больше, если уж оказались в Баварии и Нюрнберге

Во время экскурсии по Нюрнбургу вы увидите:

-Лоренцкирхе

-главную рыночную площадь Нюрнберга

-Кайзербург

-госпиталь Святого Духа

-Прекрасный фонтан

-ратхаус

-прекрасный фонтан

-церковь св. Себальда

-дом палача

-дом Альбрехта Дюрера

-фонтан «супружеская карусель»

-Цепелиненфельд

-Дворец правосудия, где проходил Нюрнбергский процесс

-Колизей

-бункеры

-улицу парадов — Гроссештрассе

-казармы СС

Во время тура по Нюрнбергу мы посетим дворики 12–13 веков, погуляем в императорском саду и по стене, опоясывающий старый город. Вы узнаете много интересных историй, легенд и тайн Нюрнберга.

Я. как гид по Нюрнбергу, очень рекомендую посетить этот средневековый город!