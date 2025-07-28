Первая железная дорога Германии, открытая в 1835 году, стала важной вехой в истории Нюрнберга.
На экскурсии вы посетите DB Museum с уникальными экспонатами, увидите Центральный железнодорожный вокзал и стену Старого города.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚂 Уникальные экспонаты в DB Museum
- 🏛️ Исторический Центральный вокзал
- 🕰️ Погружение в историю Нюрнберга
- 📍 Знаковые места первой железной дороги
- 👣 Прогулка по историческим улицам
Что можно увидеть
- DB Museum
- Центральный железнодорожный вокзал
- Стену Старого города
- Площадь Plärrer
- Fütherstraße
- Памятник 50-летию первой железной дороги
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Музей DB Museum, где собраны уникальные экспонаты и модели первых локомотивов
- Центральный железнодорожный вокзал, построенный в 1844 году
- Стену Старого города, где мы поговорим о старинном Нюрнберге
- Площадь Plärrer, откуда отправился первый паровоз Adler
- Fütherstraße, по которой проходила первая железная дорога
- Памятник 50-летию первой железной дороги
Я расскажу:
- Как в 1835 году группа визионеров построила первую в Германии железную дорогу
- Какую роль играл в проекте баварский король Людвиг I и какой проект он любил на самом деле
- Где проходила железная дорога и как выглядели первые паровозы
- Откуда взялся первый машинист и сколько он зарабатывал
- Как развивалось это транспортное сообщение в Германии
- Когда поставили памятник железной дороге и сколько раз его переставляли
- Как трамвай соревновался с железной дорогой и победил, а потом как метро победило трамвай
После экскурсии поделюсь ссылкой на дополнительные фото- и видеоресурсы по теме.
Организационные детали
- Все объекты осматриваются снаружи
- Мы пройдём пешком приблизительно 2 км
- Закончим экскурсию у метро U1 Bärenschanze
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У DB Museum
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваш гид в Нюрнберге
Я Григорий, живу в Нюрнберге с 1999 года. По профессии разработчик программного обеспечения. Очень люблю историю и хочу поделиться в формате экскурсии тем, что успел узнать сам. В истории меня интересуют не столько факты, сколько связи — временные, пространственные, династические, технологические — именно это я постараюсь вам показать при встрече.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 июл 2025
Экскурсия в Нюрнберге прошла отлично! Особенно впечатлил рассказ гида о памятнике железной дороги. Несмотря на то, что мы живем в Нюрнберге, узнали много новых и любопытных фактов. Маршрут не очень
Oleg
18 июл 2025
Наша группа из шести человек побывала на экскурсии «Как железная дорога прославила Нюрнберг». Рассказ был невероятно интересным и насыщенным фактами. Мы узнали много нового о первой железной дороге в Германии и о том, как её история связана с Нюрнбергом и Баварией. Огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию!
Входит в следующие категории Нюрнберга
