Пешие экскурсии-прогулки в Нюрнберге с экскурсоводом

Найдено 10 экскурсий в категории «Пешеходные» в Нюрнберге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
69 отзывов
Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: Недалеко от центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
Нюрнберг сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Нюрнберг сквозь века
Услышать историю самых интересных мест Старого города и получить ценные советы местного жителя
Начало: На вокзале
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
95 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа 9 минут
2 отзыва
Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга - всё самое интересное
Начало: По договорённости
Расписание: пятница, суббота - время по договоренности заранее.
21 июня в 09:00
28 июня в 09:00
110 за всё до 15 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Нюрнберг - инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг - инструкция по применению
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Из Нюрнберга в Регенсбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Из Нюрнберга в Регенсбург
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Из Нюрнберга в Вюрцбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Из Нюрнберга в Вюрцбург
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Из Нюрнберга в Бамберг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Из Нюрнберга в Бамберг
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Нюрнбергу
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 125 за экскурсию
Нюрнберг: о главном с отворотами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Нюрнберг: о главном с отворотами
Прикоснуться к истории и культуре самобытного немецкого города и увидеть дом, в котором жил Дюрер
Начало: Недалеко от Нюрнбергского замка
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    9 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
    Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом Наш гид Вероника провела нас по всем знаковым местам и рассказала много интересного, за что ей большое спасибо!
    Групповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с НюрнбергомГрупповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с НюрнбергомГрупповая экскурсия неожиданно получилась индивидуальной для нас с мужем. Мы более подробно познакомились с Нюрнбергом
  • С
    Сергей
    24 апреля 2024
    Нюрнберг сквозь века
    Редко попадаются гиды с такими широкими познаниями. Я был в Нюрнберге не первый раз, но Борис раскрыл его с разных сторон, связал историю географию, архитектуру вместе. Огромное спасибо! Настоятельно рекомендую.
  • Н
    Надежда
    1 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
    Всё было супер! Вероника очень интересно рассказывает о городе, прогулка прошла на одном дыхании
    Всё было супер! Вероника очень интересно рассказывает о городе, прогулка прошла на одном дыхании
  • С
    Светлана
    1 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Нюрнбергу
    День с Вероникой прошел отлично! Гид был готов к экскурсии. В общении добрый и порядочный человек. Спасибо, Вероника!
  • В
    Виктор
    7 февраля 2024
    Нюрнберг сквозь века
    История нацизма.
    История нацизмаИстория нацизмаИстория нацизмаИстория нацизмаИстория нацизма
  • М
    Мария
    2 февраля 2024
    Нюрнберг сквозь века
    Экскурсия прошла замечательно, все понравилось.
  • A
    Alexander
    22 октября 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
    Такая двухчасовая экскурсия - самое то, чтоб вкратце узнать город, если приехал буквально на день. Тем более гид подсказала, что обязательно стоит посетить, и где можно поесть.
  • S
    Stanislav
    18 октября 2022
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
    Очень понравилась данная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    23 декабря 2019
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу
    Очень замечательные экскурсии у ТЕЗ тура. Огромная масса хорошего настроения, впечатлений. Экскурсия была организована очень профессионально и грамотно. Мы прогулялись по улочкам старого города, узнали очень много исторических фактов. Спасибо, огромное

Ответы на вопросы от путешественников по Нюрнбергу в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Нюрнбергу в июне 2024
Сейчас в Нюрнберге в категории "Пешеходные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 25 до 170. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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