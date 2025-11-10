Мои заказы

Новый музей: египетская коллекция в Берлине. Аудиоэкскурсия + билет

Посетите Новый музей в Берлине и откройте для себя египетскую коллекцию с аудиогидом. Узнайте секреты мумий и полюбуйтесь бюстом Нефертити
Новый музей в Берлине предлагает уникальную возможность познакомиться с египетской коллекцией. Здесь можно увидеть знаменитый бюст Нефертити и узнать о жизни в Древнем Египте. Аудиогид на смартфоне расскажет о ритуалах и повседневной жизни египтян. Входной билет уже включён в стоимость, а экскурсия проходит без участия гида. Удобное приложение проведёт вас по маршруту, а наушники помогут погрузиться в атмосферу древности

6 причин купить этот билет

  • 🏺 Уникальная египетская коллекция
  • 🎧 Аудиогид на смартфоне
  • 📱 Билет включён в стоимость
  • 👑 Бюст Нефертити
  • 🔍 Интересные факты о мумиях
  • 📍 Удобный маршрут по музею
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Бюст Нефертити
  • Египетская коллекция

Описание билета

  • Вы познакомитесь с представлениями древних египтян о загробной жизни, прикоснётесь к секретам гробниц, узнаете, как создавали мумии, а также услышите о ритуалах, которые проводили для благополучия умерших в ином мире.
  • Увидите главное сокровище коллекции и символ древнеегипетской цивилизации — скульптурный бюст царицы Нефертити. Кто и когда создал культовый шедевр? И что мы знаем о жизни этой загадочной женщины?
  • Кроме того, вы услышите об одном из самых таинственных правителей Древнего Египта — фараоне-еретике Ахенатене.
  • Полюбуетесь нестареющей красотой древнеегипетского искусства.
  • И узнаете больше о повседневной жизни на берегах Нила в те далёкие времена.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Новый музей.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиогид€23
Студенты: билет + аудиогид€12
Дети до 17: билет + аудиогид€5
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Входит в следующие категории Берлина

