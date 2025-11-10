Новый музей в Берлине предлагает уникальную возможность познакомиться с египетской коллекцией. Здесь можно увидеть знаменитый бюст Нефертити и узнать о жизни в Древнем Египте. Аудиогид на смартфоне расскажет о ритуалах и повседневной жизни египтян. Входной билет уже включён в стоимость, а экскурсия проходит без участия гида. Удобное приложение проведёт вас по маршруту, а наушники помогут погрузиться в атмосферу древности
6 причин купить этот билет
- 🏺 Уникальная египетская коллекция
- 🎧 Аудиогид на смартфоне
- 📱 Билет включён в стоимость
- 👑 Бюст Нефертити
- 🔍 Интересные факты о мумиях
- 📍 Удобный маршрут по музею
Что можно увидеть
- Бюст Нефертити
- Египетская коллекция
Описание билета
- Вы познакомитесь с представлениями древних египтян о загробной жизни, прикоснётесь к секретам гробниц, узнаете, как создавали мумии, а также услышите о ритуалах, которые проводили для благополучия умерших в ином мире.
- Увидите главное сокровище коллекции и символ древнеегипетской цивилизации — скульптурный бюст царицы Нефертити. Кто и когда создал культовый шедевр? И что мы знаем о жизни этой загадочной женщины?
- Кроме того, вы услышите об одном из самых таинственных правителей Древнего Египта — фараоне-еретике Ахенатене.
- Полюбуетесь нестареющей красотой древнеегипетского искусства.
- И узнаете больше о повседневной жизни на берегах Нила в те далёкие времена.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Новый музей.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиогид
|€23
|Студенты: билет + аудиогид
|€12
|Дети до 17: билет + аудиогид
|€5
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У галереи Джеймса Симона
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Берлине
Провёл экскурсии для 16216 туристов
