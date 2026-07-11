Берлин кроет в себе множество тайн и необычных мест, которые остаются незамеченными для большинства туристов.На индивидуальной экскурсии "Другой Берлин" вы познакомитесь с другой стороной города: от модных районов до уголков

с богемной атмосферой. Вас ждут Хакские дворы, Франкфуртская аллея, район Фридрихсхайн, Хольцмаркт и Истайдская галерея. Узнайте, что такое "берлинская болезнь", где живут пьяные лягушки и кто в Берлине составлял свой список Шиндлера. Эта экскурсия позволит вам увидеть Берлин таким, каким его не показывают в обычных туристических гидах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Весенние и летние месяцы идеально подходят для экскурсии «Другой Берлин», так как вы сможете насладиться прогулками по различным районам города и креативным пространствам под открытым небом.

Сейчас август — это идеальное время.