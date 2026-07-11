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Другой Берлин

Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Берлин кроет в себе множество тайн и необычных мест, которые остаются незамеченными для большинства туристов.

На индивидуальной экскурсии "Другой Берлин" вы познакомитесь с другой стороной города: от модных районов до уголков
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с богемной атмосферой. Вас ждут Хакские дворы, Франкфуртская аллея, район Фридрихсхайн, Хольцмаркт и Истайдская галерея.

Узнайте, что такое "берлинская болезнь", где живут пьяные лягушки и кто в Берлине составлял свой список Шиндлера.

Эта экскурсия позволит вам увидеть Берлин таким, каким его не показывают в обычных туристических гидах

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные районы Берлина
  • 🎨 Богемные и креативные пространства
  • 🏛 Исторические факты и легенды
  • 🚶‍♂️ Прогулка по малоизвестным местам
  • 🚌 Использование общественного транспорта

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весенние и летние месяцы идеально подходят для экскурсии «Другой Берлин», так как вы сможете насладиться прогулками по различным районам города и креативным пространствам под открытым небом.
Сейчас август — это идеальное время.
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин

Что можно увидеть

  • Хакские дворы
  • Франкфуртская аллея
  • Фридрихсхайн
  • Хольцмаркт
  • Истайдская галерея

Описание экскурсии

Вы посетите роскошные Хакские дворы, Франкфуртскую аллею со сталинками, район тусовщиков Фридрихсхайн, креативное пространство под открытым небом Хольцмаркт, Истайдскую галерею с легендарным «Братским поцелуем» и многое другое. Я расскажу:

  • Что такое «берлинская болезнь» и как от неё спасались местные жители
  • Откуда уехала в Царское Село знаменитая Янтарная комната
  • Кто в Берлине составлял свой список Шиндлера
  • Как выглядят местные «дворцы для рабочих»
  • Где в городе живут пьяные лягушки и кого жители ласково называют «писающий мишка»
  • Где любят тусоваться берлинские неформалы

И другие интересные факты!

Организационные детали

Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Хакских дворов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2127 туристов
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции.
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Но как я ошибалась! Позже я поняла, что стала жертвой туристического стереотипа о Берлине — быть может, он и не блещет прекрасным архитектурным «фасадом», но как же он прекрасен внутри! Именно поэтому я рассказываю гостям только самое интересное об этом городе — то, что хотела бы узнать сама, если бы на знакомство с городом у меня был всего 1 день. Пока судьба не забросила меня в Берлин, я работала специальным корреспондентом крупного ежедневного издания и выпускающим редактором журнала. А сейчас создаю интересные туристические проекты и делаю подкаст про Берлин для всех, кто хочет открыть для себя этот чудесный город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Огромное спасибо Марии за замечательную экскурсию! Она составила для нас индивидуальный маршрут с учетом всех наших пожеланий, благодаря чему прогулка получилась очень интересной и комфортной. Мария прекрасно знает историю Берлина и увлекательно рассказывает, отвечая на все вопросы. Время пролетело незаметно! В следующий приезд обязательно выберем другой маршрут, но только с Марией в качестве нашего гида. Искренне рекомендую!
Огромное спасибо Марии за замечательную экскурсию! Она составила для нас индивидуальный маршрут с учетом всех наших
Огромное спасибо Марии за замечательную экскурсию! Она составила для нас индивидуальный маршрут с учетом всех наших
Огромное спасибо Марии за замечательную экскурсию! Она составила для нас индивидуальный маршрут с учетом всех наших
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И
Если хотите насладиться прекрасно поставленной речью и необычными интересными и внезапными фактами о городе, то вам точно к Марии. Очень приятный собеседник и человек. От души рекомендую!
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Tatiana
**Отличная экскурсия и прекрасный гид! **

Если вы хотите по-настоящему влюбиться в Берлин, обязательно идите на экскурсию к Марии. Она потрясающий, глубокий и очень приятный в общении человек, с которым время
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пролетает незаметно.

Мария — великолепный рассказчик. Программа экскурсии составлена невероятно интересно: никакого академического занудства, сухих дат или скучных лекций. Вместо этого — живой, увлекательный и структурированный рассказ, который держит внимание от начала и до самого конца. Информация подается легко, логично и с душой.

После этой прогулки город открывается совершенно с новой стороны. Искренне рекомендую Марию всем, кто ищет качественный, содержательный и вдохновляющий формат знакомства с Берлином. Вы точно не пожалеете!

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Д
Это уже наша вторая экскурсия с Марией — первый раз мы приезжали в Берлин с супругой, а теперь решили показать город дочкам (11 и 13 лет). И снова получили огромное
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удовольствие!

Мария умеет рассказывать так, что интересно и взрослым, и подросткам, причем без скучных дат и перегруженной информации. За несколько часов Берлин стал для нас гораздо понятнее и ближе. Большое спасибо за прекрасную прогулку и теплую атмосферу — уверен, что это была не последняя наша встреча!

Если хотите увидеть настоящий Берлин глазами человека, который искренне любит этот город, — очень рекомендуем.

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Ю
Отличная экскурсия, которая позволяет получить объемный образ Берлина - со вкусами, запахами, человеческими историями, мифами и символами, уютными местечками и тайными закутками, которые известны только берлинцам. Полезна и для тех,
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кто впервые прибыл, и для тех, кто уже имеет общее представление о городе - кажется, что экскурсовод "превращает" примитивный черно-белый чертеж в объемное полотно с массой оттенков и деталей. Берлин предстает как мультикультурное и многонациональное пространство, где смешалось множество религий, традиций и стилей, со сложной противоречивой историей, живое, постоянно меняющееся, совершенно уникальное. Попутно можно узнать, где купить оригинальные сувениры, вкусно и недорого поесть.

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Галя
Наше путешествие по Берлину превратилось в настоящее путешествие во времени благодаря таланту Марии, нашего гида. Это была моя вторая встреча с Марией и вторая встреча с Берлином. В этот раз
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я взяла мою взрослую дочь и не ошиблась: это был новый взгляд на город, новые, захватывающие истории о людях и событиях. Мария подстроила маршрут под наши просьбы и наши вопросы. Огромное спасибо, Марии!

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