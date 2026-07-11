Берлин кроет в себе множество тайн и необычных мест, которые остаются незамеченными для большинства туристов.
На индивидуальной экскурсии "Другой Берлин" вы познакомитесь с другой стороной города: от модных районов до уголков
На индивидуальной экскурсии "Другой Берлин" вы познакомитесь с другой стороной города: от модных районов до уголков
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные районы Берлина
- 🎨 Богемные и креативные пространства
- 🏛 Исторические факты и легенды
- 🚶♂️ Прогулка по малоизвестным местам
- 🚌 Использование общественного транспорта
Лучшее время для посещения
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фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весенние и летние месяцы идеально подходят для экскурсии «Другой Берлин», так как вы сможете насладиться прогулками по различным районам города и креативным пространствам под открытым небом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Хакские дворы
- Франкфуртская аллея
- Фридрихсхайн
- Хольцмаркт
- Истайдская галерея
Описание экскурсии
Вы посетите роскошные Хакские дворы, Франкфуртскую аллею со сталинками, район тусовщиков Фридрихсхайн, креативное пространство под открытым небом Хольцмаркт, Истайдскую галерею с легендарным «Братским поцелуем» и многое другое. Я расскажу:
- Что такое «берлинская болезнь» и как от неё спасались местные жители
- Откуда уехала в Царское Село знаменитая Янтарная комната
- Кто в Берлине составлял свой список Шиндлера
- Как выглядят местные «дворцы для рабочих»
- Где в городе живут пьяные лягушки и кого жители ласково называют «писающий мишка»
- Где любят тусоваться берлинские неформалы
И другие интересные факты!
Организационные детали
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Хакских дворов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2127 туристов
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
н
Огромное спасибо Марии за замечательную экскурсию! Она составила для нас индивидуальный маршрут с учетом всех наших пожеланий, благодаря чему прогулка получилась очень интересной и комфортной. Мария прекрасно знает историю Берлина и увлекательно рассказывает, отвечая на все вопросы. Время пролетело незаметно! В следующий приезд обязательно выберем другой маршрут, но только с Марией в качестве нашего гида. Искренне рекомендую!
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И
Если хотите насладиться прекрасно поставленной речью и необычными интересными и внезапными фактами о городе, то вам точно к Марии. Очень приятный собеседник и человек. От души рекомендую!
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**Отличная экскурсия и прекрасный гид! **
Если вы хотите по-настоящему влюбиться в Берлин, обязательно идите на экскурсию к Марии. Она потрясающий, глубокий и очень приятный в общении человек, с которым время
Если вы хотите по-настоящему влюбиться в Берлин, обязательно идите на экскурсию к Марии. Она потрясающий, глубокий и очень приятный в общении человек, с которым время
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Д
Это уже наша вторая экскурсия с Марией — первый раз мы приезжали в Берлин с супругой, а теперь решили показать город дочкам (11 и 13 лет). И снова получили огромное
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Ю
Отличная экскурсия, которая позволяет получить объемный образ Берлина - со вкусами, запахами, человеческими историями, мифами и символами, уютными местечками и тайными закутками, которые известны только берлинцам. Полезна и для тех,
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Наше путешествие по Берлину превратилось в настоящее путешествие во времени благодаря таланту Марии, нашего гида. Это была моя вторая встреча с Марией и вторая встреча с Берлином. В этот раз
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