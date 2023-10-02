Сойти с популярных туристических маршрутов и раскрыть город с новых сторон
Берлин — это не только Музейный остров, Рейхстаг и Бранденбургские ворота. Я проведу вас по местам, обычно ускользающим от путешественников при первом знакомстве с городом. Вы посетите очень разные районы: модные и маргинальные, фешенебельные и богемные. Поймёте, каким разным может быть Берлин, и получите о нём объёмное представление.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите роскошные Хакские дворы, Франкфуртскую аллею со сталинками, район тусовщиков Фридрихсхайн, креативное пространство под открытым небом Хольцмаркт, Истайдскую галерею с легендарным «Братским поцелуем» и многое другое. Я расскажу:
- Что такое «берлинская болезнь» и как от неё спасались местные жители
- Откуда уехала в Царское Село знаменитая Янтарная комната
- Кто в Берлине составлял свой список Шиндлера
- Как выглядят местные «дворцы для рабочих»
- Где в городе живут пьяные лягушки и кого жители ласково называют «писающий мишка»
- Где любят тусоваться берлинские неформалы
И другие интересные факты!
Организационные детали
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Хакских дворов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Берлине
Провела экскурсии для 1278 туристов
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции. Но как я ошибалась! Позже я поняла, что стала жертвой туристического стереотипа о Берлине — быть может, он и не блещет прекрасным архитектурным «фасадом», но как же он прекрасен внутри! Именно поэтому я рассказываю гостям только самое интересное об этом городе — то, что хотела бы узнать сама, если бы на знакомство с городом у меня был всего 1 день. Пока судьба не забросила меня в Берлин, я работала специальным корреспондентом крупного ежедневного издания и выпускающим редактором журнала. А сейчас создаю интересные туристические проекты и делаю подкаст про Берлин для всех, кто хочет открыть для себя этот чудесный город!
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Необычные
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Берлинская стена
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Музеи
Квартал Николайфиртель
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