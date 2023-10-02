Другой Берлин

Сойти с популярных туристических маршрутов и раскрыть город с новых сторон

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Ответы на вопросы
Берлин — это не только Музейный остров, Рейхстаг и Бранденбургские ворота. Я проведу вас по местам, обычно ускользающим от путешественников при первом знакомстве с городом. Вы посетите очень разные районы: модные и маргинальные, фешенебельные и богемные. Поймёте, каким разным может быть Берлин, и получите о нём объёмное представление.
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин
Другой Берлин
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите роскошные Хакские дворы, Франкфуртскую аллею со сталинками, район тусовщиков Фридрихсхайн, креативное пространство под открытым небом Хольцмаркт, Истайдскую галерею с легендарным «Братским поцелуем» и многое другое. Я расскажу:

  • Что такое «берлинская болезнь» и как от неё спасались местные жители
  • Откуда уехала в Царское Село знаменитая Янтарная комната
  • Кто в Берлине составлял свой список Шиндлера
  • Как выглядят местные «дворцы для рабочих»
  • Где в городе живут пьяные лягушки и кого жители ласково называют «писающий мишка»
  • Где любят тусоваться берлинские неформалы

И другие интересные факты!

Организационные детали

Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Хакских дворов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Берлинская стена
Популярные места
Хакские Дворы
Истсайдская галерея
Музеи
Квартал Николайфиртель
Река Шпрее

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