1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
6 июля в 10:00
7 июля в 13:00
от 150€120 за всё до 6 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 16:30
6 июля в 11:30
от 98€94 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 июня 2024За те пол дня, что мы гуляли с Игорем, мы узнали много нового про Берлин и его жителей. Зашли в
- ЛЛяйля28 мая 2024В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
- РРуслан17 мая 2024Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
- TTatjana22 апреля 2024Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
- ППавел17 апреля 2024Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
- ЮЮлия21 марта 2024Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,
- NNatallia14 марта 2024Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
- AAgata5 марта 2024Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
- ЭЭлина23 декабря 2023Очень интересная тема, действительно другой город. Знания гида необыкновенные. Спасибо большое. Побольше вашей команде таких грамотных людей.
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На выходные»
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