Экскурсии выходного дня в Берлине

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Берлине на русском языке, цены от €94, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Два Берлина» на велосипеде
🚲 На велосипеде
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
6 июля в 10:00
7 июля в 13:00
от 150120 за всё до 6 чел.
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
🚶 Пешая
скидка
4%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
Завтра в 16:30
6 июля в 11:30
от 9894 за всё до 8 чел.
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
134 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 июня 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    За те пол дня, что мы гуляли с Игорем, мы узнали много нового про Берлин и его жителей. Зашли в
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    колоритное кафе, куда бы никогда не зашли сами) узнала новый для меня термин - «киц». Игорь - интересный рассказчик, который показывает вам Берлин «изнутри». После экскурсии было желание углубиться в какие-то факты, которые были затронуты во время прогулки. Рекомендую к посещению!:)

  • Л
    Ляйля
    28 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
    В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отличноВ целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично
  • Р
    Руслан
    17 мая 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
  • T
    Tatjana
    22 апреля 2024
    По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание, задавая вопросы, как на
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    викторине 😁 мы остались довольны, свою тему гид знает на 110 из 100. А также отвечает на любые вопросы. За наши знания - гид обещал выдать ключ от VW, но, видимо, забыл 🤣 это, конечно, шутка. Искренне рекомендую 👍

    Очень понравилась экскурсия и гид, провел в местах, которые явно не являются туристическими, постоянно держал внимание
  • П
    Павел
    17 апреля 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Спасибо Игорю за очень содержательную и интересную экскурсию по Берлину! Этот трип помог мне понять и влюбиться в Берлин с первого взгляда! Татьяна из г. Тулы (Россия) и Павел из Амстердама.
  • Ю
    Юлия
    21 марта 2024
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Прекрасная экскурсия! Я давно живу в Берлине и мне было очень интересно узнать про историю и архитектуру города и района,
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    по которому я много раз ходила. Смотришь на город совершенно другими глазами. Моим не берлинским друзьям тоже было интересно. Игорь - очень эрудированный гид и хороший рассказчик! Рекомендую!

  • N
    Natallia
    14 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Лучшая экскурсия в моей жизни. Количество интереснейшей информации просто зашкаливает. Я знаю, к кому мы обратимся в следующий раз когда мы будем в Берлине. Будем всем друзьям рассказывать теперь!
  • A
    Agata
    5 марта 2024
    «Два Берлина» на велосипеде
    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но благодаря Игорю мое мнение
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    полностью переменилось! Открыла для себя Берлин и ВЛЮБИЛАСЬ бесповоротно! Оказалось он такой разный, красивый, с кучей истории! Игорь просто дал ключ к городу! Захотелось даже прочитать какие-то книги с иллюстрациями про город. Экскурсия очень долгая, но на велосипеде всего 14 км, чистой езды 1 час и 20 минут. Скорее тут велосипед нужен чтобы охватить сразу и много. Сам Игорь роскошно эрудированный экскурсовод, знает все и даже больше. Четко поставленная речь и огромная база знаний не только прошлого, но и настоящего. Очень советую экскурсию всем, кто не понимает Берлин и хочет наконец-то его раскрыть для себя!

    Раньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, ноРаньше я думала, что Берлин серый, однотонный, скучный и вообще не представляет никакой культурной ценности, но
  • Э
    Элина
    23 декабря 2023
    Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
    Очень интересная тема, действительно другой город. Знания гида необыкновенные. Спасибо большое. Побольше вашей команде таких грамотных людей.

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «На выходные»

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  1. «Два Берлина» на велосипеде
  2. Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
  3. По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рейхстаг
  2. Бранденбургские ворота
  3. Берлинская стена
  4. Музейный остров
  5. Самое главное
  6. Площадь Жандарменмаркт
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Берлинский кафедральный собор
  10. Бункеры
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июле 2024
Сейчас в Берлине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 134 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 151 ⭐ отзыв, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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