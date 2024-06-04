1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности
Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом
Начало: На площади Бебеля
«На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы
Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю
Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2)
«Заодно увидим, где можно посмотреть примеры работ Пергамского музея, не заходя в музей, и где находится старейший ресторан Берлина, в котором в разное время любили трапезничать Наполеон и Клара Цеткин»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы
Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами
Начало: Вокзал Фридрихштрассе
«Я расскажу леденящие душу истории побегов с Востока на Запад и раскрою детали повседневной жизни простых восточных берлинцев в музее ГДР»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€159 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прочувствовать характер Берлина
Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу
Начало: Рядом с телебашней
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину
На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности
«От Рейхстага до Музейного острова»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка
Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом
Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie)
«Музей Трабанта, легендарного автомобиля ГДР»
Расписание: в будние дни в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По местам Третьего Рейха с сотрудником музея
Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине
Начало: Станции метро: Gesundbrunnen
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Розовые очки для Берлина
Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
«Вы прогуляетесь по Острову музеев и бульвару Курфюрстендамм, где сохранился дух эпохи фон Бисмарка, ощутите стройность и соразмерность архитектуры Фридриха Великого на площади Жандарменмаркт, с которой перекликаются Бранденбургские ворота»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Берлин на все 100. Дорогами Фридриха
Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя
Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom)
«Музейный остров с величественными зданиями в стиле форума Древнего Рима»
Расписание: в будние дни в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
3 часа
Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу
Начало: У Alexanderplatz
«Кроме знаменитой East Side Gallery вы сможете побывать и в другой «галерее» под открытым небом — арт-пространстве Urban Spree»
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
История и современные реалии Берлина
О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии
Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
€147 за всё до 3 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
5 часов
«Два Берлина» на велосипеде
Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Вечно закрытый строительными лесами Музейный остров и восстановленный Берлинский королевский Дворец»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
от 150€98 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Индивидуальная
4.5 часа
Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина
Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве
Начало: На площади Wittenbergplatz
«В одной из самых дорогих частей города найдем музей первой женщины, принятой в Прусскую Академию Художеств, и центр искусства с крупнейшими частными коллекциями произведений импрессионистов, эпохи модерна, ар-деко и функционализма»
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:30
от 108€87 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все грани Берлина за один день
Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города
«Немного проехав, окажетесь на просторном Музейном острове с величественным Берлинским собором, пятью музеями с культурным наследием мира и площадью, где проходили митинги нацистов»
Завтра в 09:00
12 июня в 16:00
€240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин глазами берлинцев
Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
«Вы побываете на Острове музеев и поймёте, почему Берлин называли «Афинами на Шпрее»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€139 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в центре Берлина
Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Берлин за пределами Александерплатц
Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€334 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке
«Мы начнём наш маршрут с Музейного острова — центра науки, истории и искусства»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
«Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком
По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Вы увидите старинные деревенские мельницы Немецкого Технического музея и два современных архитектурных чуда, напоминающих о быстротечности времени — купола Темподрома и Сони-центра»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 82€70 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина
Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма
Начало: На площади Hardenbergplatz
«Музей городских газовых фонарей со всей Европы, а также уличные канделябры, спроектированные Альбертом Шпеером по эскизам фюрера»
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 82€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину
Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина
Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац
«Ребята увидят телебашню, заглянут в аутентичные дворики Хакеше-Хёфе, услышат о Нефертити и папирусах на Музейном острове»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса
Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток
Начало: На Жандарменмаркт
«Гумбольдта — один из ведущих в Европе, зайдём в Новую караульню и прогуляемся по Музейному острову»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€115 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств
Начало: на площади Жандарменмаркт
«На прогулке вдоль реки Шпрее насладитесь видом на музейный остров, строительство которого длилось сотню лет»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
По Берлину на велосипеде
Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом
Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße
«Пересекая на велосипеде Музейный остров и знаменитую улицу Унтер-ден-Линден, вы узнаете, где сжигали книги нацисты, и увидите самую красивую городскую площадь Жандарменмаркт»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки и легенды Нового музея
Погрузитесь в мир древнего Египта, узнайте о находках Генриха Шлимана и уникальной реставрации Нового музея. Встреча с историей и тайнами ждет вас
Начало: Во дворике Музейного острова
«По сей день непонятно, как сотрудники Египетского музея в Каире могли выпустить эту красавицу за пределы Египта»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам
Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день
Начало: В районе Хакских дворов
«Берлин — это не только Музейный остров, Рейхстаг и Бранденбургские ворота»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
«Мы прогуляемся с Вами по парку Люстгартен и Острову музеев, мимо помпезного Берлинского собора, погрузившись в истории прусских Фридрихов и Вильгельмов»
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€142 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
По местам Третьего рейха с сотрудником музея
Начало: S - Gesundbrunnen
Расписание: Любой день и время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€117 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дорога на Рейхстаг
Начало: По договорённости
«Архитектурный комплекс на площади Жандармен Маркт, посещение знаменитой площади Александерплатц, остров музеев с расположенным на нем Кафедральным собором, парк Тиргартен – ваш маршрут будет составлен в полном соответствии с вашими пожеланиями»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Весь Берлин: с Запада на Восток
Начало: По договоренности
«Увидим что сейчас представляет собой это здание, посетим музей и даже зайдем в современный протестантский костел церкви Примерения, где регулярно по вечерам проводятся концерты органной музыки в исполнении мировых мэтров»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Заксенхаузен
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Альтернативный Берлин
Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место
«Берлин известен не только дворцами и музеями»
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
«Посмотрим на Музейный остров, нарядную Унтер ден Линден, Александр плац, Жандармскую площадь, Парижскую площадь, увидим символ Берлина бранденбургские ворота и монументальное здание Рейхстага»
Расписание: Ежедневно с 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Берлину: история встречает моду
Погрузитесь в атмосферу Берлина с экскурсией по Митте, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: Gendarmenmarkt
«На пути нам встретятся знаковые достопримечательности и музеи, галереи современного искусства и магазины, бутики и секонд-хенды»
Расписание: Каждый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур
Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас
Начало: Александрплац у фонтана Нептун
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Берлин глазами женщин
Начало: По договорённости
«Вы побываете на Хакском рынке и Музейном острове, увидите величественный кафедральный собор, прогуляетесь по Ораниенбургской и Большой Гамбургской улицам, вдохновитесь королевским парком Монбижу»
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Новый музей Берлина: эксклюзивное путешествие в Древний Египет
Приглашаем на увлекательное путешествие в сердце Древнего Египта, не выезжая из Берлина. Откройте тайны фараонов и их загадочной культуры
«Гуляя по залам Нового музея, вы узнаете:»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€169 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину
Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Начало: На Музейном острове
«Что общего у Музейного острова, композитора Генделя и его знаменитой оратории «Мессия»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
€29 за человека
Индивидуальная
3 часа
Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства
Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством
«Пройдём вдоль участка берлинской стены, превращённого в галерею под открытым небом — East Side Gallery»
14 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Искусство 19 века в Старой национальной галерее: путешествие по Музейному острову
Присоединяйтесь к нам в путешествие по миру искусства 19 века, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю
Начало: На Музейном острове
«В сердце Музейного острова мы посетим Старую национальную галерею с солидной коллекцией живописи и скульптуры 19 века»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€169 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Берлинской картинной галерее
Увидеть оригиналы Рубенса и Босха и прочувствовать всю прелесть золотого века голландской живописи
Начало: На Штауфенбергштрассе
«Дополнительные расходы: билеты в галерею — €12/взрослые, €6/студенты и пенсионеры, дети до 18 лет — бесплатно»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€320 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод (Игорь) отлично рассказывает, хорошо знает историю
- ААнастасия2 июня 2024Было здорово! Очень интересный и внимательный экскурсовод. Рассказывал захватывающе и выбирал тенек, чтоб мы не стояли под солнцем:) Вместо двух часов мы ходили три!! Александр очень увлечённо рассказывал, а я так же слушала. Спасибо!
- AAlexander1 июня 2024Вчера гуляли с Еленой по городу. Получили большое удовольствие! Прекрасно составленный маршрут и очень хорошо представленная история замечательного города! Спасибо большое Елена! Очень рекомендуем
- ММарина29 мая 2024Вчера был наш первый день в Берлине и нам очень повезло провести его с прекрасным гидом - Лизой. Был план прогулки
- ЛЛяйля28 мая 2024В целом, все отлично. Немного уменьшить кол-во шуток на минуту рассказа, было бы отлично. Александр прекрасно знает материал. Для семей с детьми и старшими надо учесть, что надо быстро ходить. Я сама обычно быстро хожу, для меня не было проблемой.
- ЕЕлена21 мая 2024Замечательная экскурсия! Познавательная, живая, динамичная! Три часа пролетели незаметно. Спасибо, Татьяна! Вы влюбили нас в Берлин. Обязательно вернемся!
- VVadim20 мая 2024Очень понравилось спасибо
- ММарина19 мая 2024Насыщенно, интересно, отлично. Гид Марина очень приятная женщина. Рекомендую👍
- ВВадим19 мая 2024Гид Леля отлично провела экскурсию, все было очень интересно, а 3,5 часа настолько быстро пролетели, что даже не заметил
- РРуслан17 мая 2024Очень интересный гид и потрясающая экскурсия. Жаль, что она была такой короткой, закончили с желанием вернуться ещё раз и на более подробную. Спасибо Александру!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Берлине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 42
Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Берлину в июне 2024
Сейчас в Берлине в категории "Музеи" можно забронировать 42 экскурсии от 25 до 349 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 42 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 1270 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август