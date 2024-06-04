🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 328 отзывов Ежедневная прогулка по Берлину: от королей до современности Знакомство с Берлином через два уникальных маршрута: от средневековья до наших дней. Погрузитесь в историю и откройте город под новым углом Начало: На площади Бебеля «На Музейном острове рассмотрите великолепный Кафедральный собор» Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Понять Берлин за 2 часа: от рыбацкого посёлка до королевской столицы Путешествие по историческому центру Берлина раскроет его секреты и превратит каждый уголок в живую историю Начало: В районе метро Klosterstrasse (линия U2) «Заодно увидим, где можно посмотреть примеры работ Пергамского музея, не заходя в музей, и где находится старейший ресторан Берлина, в котором в разное время любили трапезничать Наполеон и Клара Цеткин» от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Берлинская стена: историческая прогулка и уникальные рассказы Погрузитесь в историю Восточного Берлина, ощутите энергию города и насладитесь аутентичными вкусами Начало: Вокзал Фридрихштрассе «Я расскажу леденящие душу истории побегов с Востока на Запад и раскрою детали повседневной жизни простых восточных берлинцев в музее ГДР» € 159 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 221 отзыв Прочувствовать характер Берлина Раскрыть многогранность немецкой столицы и заглянуть в ее бунтарскую душу Начало: Рядом с телебашней € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов По обе стороны баррикад: пешая прогулка по Берлину На 3 часа погрузиться в историю столицы и увидеть её ключевые достопримечательности «От Рейхстага до Музейного острова» € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 25 отзывов Берлин на все 100. Дорогами Бисмарка Ежедневное путешествие по истории Берлина 20 века и наших дней с профессиональным гидом Начало: От Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie) «Музей Трабанта, легендарного автомобиля ГДР» Расписание: в будние дни в 13:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 47 отзывов По местам Третьего Рейха с сотрудником музея Разобраться в истории и последствиях гитлеровского режима в Берлине Начало: Станции метро: Gesundbrunnen € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8) от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Розовые очки для Берлина Главные достопримечательности, берлинские анекдоты и удивительные места, спрятанные от туристов Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац «Вы прогуляетесь по Острову музеев и бульвару Курфюрстендамм, где сохранился дух эпохи фон Бисмарка, ощутите стройность и соразмерность архитектуры Фридриха Великого на площади Жандарменмаркт, с которой перекликаются Бранденбургские ворота» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 21 отзыв Берлин на все 100. Дорогами Фридриха Первая из трех экскурсий в мини-группах. За 2 часа вы узнаете секреты Берлина, увидите его символы и получите полезные советы местного жителя Начало: У Берлинского Собора (Berliner Dom) «Музейный остров с величественными зданиями в стиле форума Древнего Рима» Расписание: в будние дни в 10:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 33 отзыва Альтернативный Берлин: граффити, субкультуры и жизнь города Погрузитесь в атмосферу альтернативного Берлина, узнайте его истории и тайны через районы, где творчество цветет на каждом шагу Начало: У Alexanderplatz «Кроме знаменитой East Side Gallery вы сможете побывать и в другой «галерее» под открытым небом — арт-пространстве Urban Spree» € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 31 отзыв История и современные реалии Берлина О городе, политике, пропаганде и менталитете коренных берлинцев на обзорной экскурсии Начало: Brandenburger Tor, Pariser Platz, Berlin € 147 за всё до 3 чел.

🚲 На велосипеде 35% скидка Индивидуальная 5 часов 46 отзывов «Два Берлина» на велосипеде Главные точки притяжения Западного и Восточного Берлина Начало: На площади Wittenbergplatz «Вечно закрытый строительными лесами Музейный остров и восстановленный Берлинский королевский Дворец» от 150 € 98 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 19% скидка Индивидуальная 4.5 часа 12 отзывов Шарлоттенбург: королевский блеск и современный лоск в сердце Берлина Вас ждет путешествие по Шарлоттенбургу, где каждый уголок скрывает истории о берлинской буржуазии, архитектуре и искусстве Начало: На площади Wittenbergplatz «В одной из самых дорогих частей города найдем музей первой женщины, принятой в Прусскую Академию Художеств, и центр искусства с крупнейшими частными коллекциями произведений импрессионистов, эпохи модерна, ар-деко и функционализма» от 108 € 87 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Все грани Берлина за один день Главные достопримечательности захватывающей немецкой столицы на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: В центре города «Немного проехав, окажетесь на просторном Музейном острове с величественным Берлинским собором, пятью музеями с культурным наследием мира и площадью, где проходили митинги нацистов» € 240 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин глазами берлинцев Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных «Вы побываете на Острове музеев и поймёте, почему Берлин называли «Афинами на Шпрее»» € 139 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 56 отзывов Фотосессия в центре Берлина Предлагаем вам уникальную фото-прогулку в центре Берлина. За два часа вы увидите главные достопримечательности и получите профессиональные фотографии € 130 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Берлин за пределами Александерплатц Автопешеходная экскурсия по легендарным районам Восточного Берлина € 334 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по историческому центру Берлина с профессиональным фотографом Погрузитесь в атмосферу Берлина и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии в уютной обстановке «Мы начнём наш маршрут с Музейного острова — центра науки, истории и искусства» € 250 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде 15% скидка Индивидуальная 3 часа 15 отзывов «Ночной Берлин» - велопрогулка на границе между Западом и Востоком По Глейсдрейек через Потсдамер-плац до Правительственного квартала Начало: На площади Wittenbergplatz «Вы увидите старинные деревенские мельницы Немецкого Технического музея и два современных архитектурных чуда, напоминающих о быстротечности времени — купола Темподрома и Сони-центра» от 82 € 70 за всё до 8 чел.

🚲 На велосипеде 15% скидка Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Велопрогулка «Тайны Большого Тиргартена»: путешествие по историческим местам Берлина Приглашаем на уникальную велопрогулку по Большому Тиргартену, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от ренессанса до постмодернизма Начало: На площади Hardenbergplatz «Музей городских газовых фонарей со всей Европы, а также уличные канделябры, спроектированные Альбертом Шпеером по эскизам фюрера» от 82 € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Увлекательная экскурсия для детей по историческому Берлину Захватывающее путешествие для юных путешественников по знаковым достопримечательностям Берлина Начало: Возле входа в телебашню на площади Александерплац «Ребята увидят телебашню, заглянут в аутентичные дворики Хакеше-Хёфе, услышат о Нефертити и папирусах на Музейном острове» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Берлин: путешествие от столицы Пруссии до европейского мегаполиса Погрузитесь в уникальное путешествие по Берлину, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя город, пересекая его с запада на восток Начало: На Жандарменмаркт «Гумбольдта — один из ведущих в Европе, зайдём в Новую караульню и прогуляемся по Музейному острову» € 115 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Берлин: гармония истории и современности в одной экскурсии Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Берлина, открывая новые грани знаковых мест и культурных пространств Начало: на площади Жандарменмаркт «На прогулке вдоль реки Шпрее насладитесь видом на музейный остров, строительство которого длилось сотню лет» € 190 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов По Берлину на велосипеде Исследовать город от Музейного острова до Бранденбургских ворот самым «берлинским» способом Начало: В районе cтанции метро Eberswalder Straße «Пересекая на велосипеде Музейный остров и знаменитую улицу Унтер-ден-Линден, вы узнаете, где сжигали книги нацисты, и увидите самую красивую городскую площадь Жандарменмаркт» € 149 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 19 отзывов Загадки и легенды Нового музея Погрузитесь в мир древнего Египта, узнайте о находках Генриха Шлимана и уникальной реставрации Нового музея. Встреча с историей и тайнами ждет вас Начало: Во дворике Музейного острова «По сей день непонятно, как сотрудники Египетского музея в Каире могли выпустить эту красавицу за пределы Египта» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Экскурсия Другой Берлин: путешествие по неизведанным районам Нам нужно будет воспользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, заранее запаситесь проездным на день Начало: В районе Хакских дворов «Берлин — это не только Музейный остров, Рейхстаг и Бранденбургские ворота» € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место «Мы прогуляемся с Вами по парку Люстгартен и Острову музеев, мимо помпезного Берлинского собора, погрузившись в истории прусских Фридрихов и Вильгельмов» Расписание: В любое время € 142 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв По местам Третьего рейха с сотрудником музея Начало: S - Gesundbrunnen Расписание: Любой день и время € 117 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дорога на Рейхстаг Начало: По договорённости «Архитектурный комплекс на площади Жандармен Маркт, посещение знаменитой площади Александерплатц, остров музеев с расположенным на нем Кафедральным собором, парк Тиргартен – ваш маршрут будет составлен в полном соответствии с вашими пожеланиями» Расписание: Ежедневно € 149 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Весь Берлин: с Запада на Восток Начало: По договоренности «Увидим что сейчас представляет собой это здание, посетим музей и даже зайдем в современный протестантский костел церкви Примерения, где регулярно по вечерам проводятся концерты органной музыки в исполнении мировых мэтров» Расписание: По договоренности € 140 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Экскурсия в Заксенхаузен Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно по запросу € 349 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Альтернативный Берлин Начало: Ваш отель/ аэропорт/ любое удобное Вам место «Берлин известен не только дворцами и музеями» Расписание: В любое время € 149 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Вечерняя экскурсия по Берлину: погружение в историю и культуру Познакомьтесь с вечерним Берлином, его историческими местами и архитектурными шедеврами в уютной атмосфере индивидуальной прогулки Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin «Посмотрим на Музейный остров, нарядную Унтер ден Линден, Александр плац, Жандармскую площадь, Парижскую площадь, увидим символ Берлина бранденбургские ворота и монументальное здание Рейхстага» Расписание: Ежедневно с 18:00 от € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Обзорная прогулка по Берлину: история встречает моду Погрузитесь в атмосферу Берлина с экскурсией по Митте, где каждый уголок рассказывает свою историю Начало: Gendarmenmarkt «На пути нам встретятся знаковые достопримечательности и музеи, галереи современного искусства и магазины, бутики и секонд-хенды» Расписание: Каждый день в 11:00 € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Вечерний Берлин: огни большого города - индивидуальный тур Откройте вечерний Берлин в уникальном свете: готические кварталы и тайны ночного города ждут вас Начало: Александрплац у фонтана Нептун Расписание: По договоренности € 105 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Берлин глазами женщин Начало: По договорённости «Вы побываете на Хакском рынке и Музейном острове, увидите величественный кафедральный собор, прогуляетесь по Ораниенбургской и Большой Гамбургской улицам, вдохновитесь королевским парком Монбижу» Расписание: По запросу от € 100 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час Новый музей Берлина: эксклюзивное путешествие в Древний Египет Приглашаем на увлекательное путешествие в сердце Древнего Египта, не выезжая из Берлина. Откройте тайны фараонов и их загадочной культуры «Гуляя по залам Нового музея, вы узнаете:» € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа Иммерсивная музыкальная прогулка по историческому Берлину Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды Начало: На Музейном острове «Что общего у Музейного острова, композитора Генделя и его знаменитой оратории «Мессия»» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 € 29 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Неформальный Берлин: уличное искусство и культурные пространства Откройте для себя иной Берлин: экскурсия по району Фридрихсхайн-Кройцберг с уникальным уличным искусством «Пройдём вдоль участка берлинской стены, превращённого в галерею под открытым небом — East Side Gallery» € 130 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1 час Искусство 19 века в Старой национальной галерее: путешествие по Музейному острову Присоединяйтесь к нам в путешествие по миру искусства 19 века, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю Начало: На Музейном острове «В сердце Музейного острова мы посетим Старую национальную галерею с солидной коллекцией живописи и скульптуры 19 века» € 169 за всё до 6 чел.